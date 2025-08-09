غسيل هادئ بلا ضوضاء.. خطوات تمنح غسالتك استقرارا مثاليا

يواجه العديد من مستخدمي الغسالات الأوتوماتيكية مشكلة الاهتزاز الشديد أثناء دورة العصر، مما يحوّل مهمة الغسيل اليومية إلى مصدر إزعاج، خاصة إذا بدأت الغسالة بالتحرك من مكانها أو إصدار أصوات مرتفعة.

ورغم أن قدرا بسيطا من الاهتزاز يعد أمرا طبيعيا، فإن الاهتزاز المفرط غالبا ما يكون مؤشرا على خلل تقني قد يتسبب في تعطل الغسالة إذا لم يعالج سريعا، مما يعرقل الروتين اليومي ويتسبب في تراكم الغسيل. ومع ذلك، يمكن من خلال بعض المعرفة البسيطة تحديد السبب وحل المشكلة بسهولة، مما يسمح بالحفاظ على الغسالة وإطالة عمرها بدلا من استبدالها، لتظل عنصرا أساسيا في الحياة اليومية.

لماذا تهتز الغسالة؟

يعد الاهتزاز أثناء دورة العصر أمرا طبيعيا في الغسالات الأوتوماتيكية، إذ تدور الأسطوانة بسرعة لطرد المياه من الملابس، مما يسبب اهتزازا طفيفا لا يثير القلق إذا كانت الحمولة متوازنة والغسالة مثبتة جيدا. لكن عندما يتحول هذا الاهتزاز إلى حركة عنيفة، كأن تبدأ الغسالة بالتحرك من مكانها، أو تصدر أصوات خبط قوية، أو تؤثر على الأثاث المحيط بها، فإن ذلك يشير إلى خلل غير طبيعي يجب التعامل معه فورا. تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى تلف الغسالة أو الأرضية، لذا من المهم التحقق من الأسباب ومعالجتها مبكرا للحفاظ على أداء الجهاز وسلامة المكان.

نسيان إزالة مسامير النقل

عند شراء غسالة جديدة، تكون مزودة عادة بمسامير خاصة لتثبيت الحوض الداخلي خلال الشحن والنقل، وذلك لحمايته من التلف. لكن إذا لم تتم إزالة هذه المسامير قبل التشغيل، فإنها تعيق حركة الحوض الطبيعية، مما يؤدي إلى اهتزازات عنيفة وغير طبيعية أثناء دورة العصر. لحل هذه المشكلة، يجب فحص الجزء الخلفي للغسالة بعناية، واستخدام مفتاح ربط مناسب لفك جميع مسامير النقل المعدنية أو البلاستيكية. بعد إزالتها، ينصح بالاحتفاظ بالمسامير في مكان آمن لاستخدامها عند الحاجة، على سبيل المثال، عند نقل الغسالة مستقبلا، إذ يمكن أن يؤدي تركها إلى أضرار ميكانيكية مزعجة ومكلفة.

توزيع الحمولة بشكل غير متوازن

يعد التحميل غير المتوازن من أكثر الأسباب شيوعا لاهتزاز الغسالة، خاصة عند وضع قطع كبيرة وثقيلة مثل البطانيات أو المناشف في جانب واحد فقط من الحوض. هذا التوزيع غير المتكافئ يدفع الغسالة للدوران بعنف أثناء العصر في محاولة لموازنة الحمل، مما يؤدي إلى اهتزازات مزعجة وربما أضرار ميكانيكية. لتفادي ذلك، ينصح بتجنب غسل القطع الكبيرة بمفردها، بل يفضل إضافة ملابس صغيرة مثل الجوارب أو القمصان لتحقيق توازن أفضل. كذلك، تأكد دائما من توزيع الحمولة بشكل متساو داخل الحوض، ولا تفرط في تحميل الغسالة، وراع الحد الأقصى الموصى به من الشركة المصنعة لضمان أداء مستقر وآمن.

عدم توازن الغسالة على الأرضية

تعد الأرضيات غير المستوية أو الأرجل غير المضبوطة أحد الأسباب الشائعة لاهتزاز الغسالة أثناء التشغيل، إذ يؤدي الميل أو عدم الاتزان إلى زيادة شدة الاهتزاز خلال دورة العصر. ولحل هذه المشكلة، ينصح باستخدام ميزان ماء للتحقق من توازن الغسالة من الأمام والخلف، ثم ضبط الأرجل القابلة للتعديل يدويا أو باستخدام مفتاح ربط حتى تصبح الغسالة في وضع أفقي ومستقر تماما.. هذا الإجراء البسيط يضمن استقرار الجهاز ويقلل من الضوضاء والاهتزازات غير المرغوب فيها أثناء التشغيل.

الحاجة إلى دعم إضافي لامتصاص الاهتزاز

في بعض الحالات، قد تستمر اهتزازات الغسالة حتى بعد ضبط الأرجل بشكل صحيح، خاصة إذا كانت الأرضية غير مستقرة أو كانت دورة العصر قوية. ولتقليل هذه الاهتزازات، ينصح باستخدام حصيرة مضادة للاهتزاز أو قطع من المطاط المخصص لمقاومة الاهتزاز توضع أسفل الغسالة، حيث تمتص الصدمات وتقلل الضوضاء. كما يمكن استخدام وسادات مطاطية صغيرة تحت الأرجل لزيادة الثبات ومنع الانزلاق. وإذا كانت الغسالة موضوعة على سطح خشبي أو رف غير ثابت، يفضل نقلها إلى أرضية أكثر صلابة مثل الخرسانة. هذه الحلول البسيطة منخفضة التكلفة أثبتت فعاليتها لدى كثير من المستخدمين، وتعد خيارا عمليا لتحقيق تشغيل أكثر هدوءا واستقرارا.

فحص المكونات الداخلية

إذا استمر الاهتزاز بالرغم من تطبيق جميع الخطوات السابقة، فقد يكون السبب خللا في أحد المكونات الداخلية للغسالة. من أبرز هذه الأجزاء: المساعدات التي تمتص الصدمات أثناء العصر، ومحامل الدوران التي قد تصدر أصوات طرق أو احتكاك عند تآكلها، بالإضافة إلى حزام المحرك الذي قد يسبب حركة غير منتظمة إذا كان مرتخيًا أو متآكلا. في هذه الحالات، ينصح بالاستماع لأي أصوات غير طبيعية مثل الصرير أو الطرق. وإذا لم تكن لديك خبرة كافية في الصيانة، فمن الأفضل استدعاء فني متخصص لفحص الغسالة بدقة وتشخيص الأعطال الداخلية قبل أن تتفاقم المشكلة.

نصائح لإطالة عمر الغسالة وتقليل أعطالها

لضمان بقاء الغسالة في حالة جيدة وتقليل الحاجة إلى الإصلاح، يُنصح باتباع مجموعة من الإرشادات المهمة:

إعلان

تنظيف الغسالة بانتظام: شغّل دورة ساخنة مع منظف مخصص لإزالة الرواسب والعفن، واترك باب الغسالة ودرج المنظفات مفتوحين بعد كل استخدام لتهويتهما.

تجنب التحميل الزائد: وضع كميات كبيرة من الغسيل يضغط على المحرك والمحامل، ويقلل من كفاءة العصر ويرفع احتمال الأعطال.

توزيع الحمولة بشكل متوازن: غسل قطعة ثقيلة بمفردها يسبب اهتزازا ملحوظا؛ أضف ملابس خفيفة لتحقيق التوازن داخل الحوض.

إفراغ الغسالة فور انتهاء الدورة: ترك الملابس المبللة داخل الحوض يشجع على نمو العفن وظهور الروائح الكريهة.

استخدام المنظف بالكمية الصحيحة: الإفراط في المنظفات يترك بقايا داخل مكونات الغسالة، خصوصًا في الأنواع عالية الكفاءة.

مراقبة الأداء: أي أصوات أو اهتزازات غير مألوفة قد تشير إلى مشكلة ميكانيكية تحتاج إلى صيانة فورية.

باتباع هذه الإرشادات يمكن تقليل اهتزاز الغسالة والتمتع بغسيل هادئ، وفي حال استمرار المشكلة قد يشير ذلك إلى عطل ميكانيكي يتطلب فحصًا احترافيًا، بينما تضمن الصيانة الدورية والاستخدام السليم عمرا أطول للجهاز.