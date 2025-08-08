نصائح ذكية لحماية غسالة الصحون وتوفير الكهرباء

أصبحت غسالة الصحون من الأجهزة الأساسية في المطبخ الحديث، إذ توفر كثيرا من الوقت والجهد المبذولين في تنظيف الأواني، لكنها تحتاج إلى عناية دورية والتزام بتعليمات الاستخدام حتى تعمل بكفاءة وتدوم طويلا.

فيما يلي دليل للتنظيف اليومي والعميق لغسالة الصحون، ولتجنب المشكلات الشائعة مثل الروائح الكريهة، وتراكم الترسبات، وظهور الصدأ على الأواني، إلى جانب نصائح لتوفير الماء والكهرباء.

أولا: نصائح للاستعمال اليومي

تخلصي من بقايا الطعام

احرصي على إزالة بقايا الطعام من الأطباق والأواني قبل وضعها في غسالة الصحون لمنع انسداد الفلتر وضمان نظافة الصحون.

تجنبي وضع هذه الأشياء داخل غسالتك

الأدوات الحادة: الأدوات حادة مثل السكاكين أو مبشرة الجبن قد تؤدي إلى تلف الأرفف، إذ يمكن أن تخدش أو تقطع الطلاء البلاستيكي المحيط بالرف، مما يجعل المعدن مكشوفا وعُرضة للصدأ.

الكريستال: قد يتعرض الكريستال للتشقق أو التحطم أثناء دورة الغسل، مما يؤدي إلى تناثر شظايا حادة قد تُلحق ضررا داخل الجهاز، ومن الصعب جمعها بأمان.

الخزف الصيني الفاخر: الخزف الفاخر، خصوصا المصنوع يدويا أو العتيق، قد يتشقق أو ينكسر من قوة رشاشات المياه أو من التصادم مع أدوات أخرى.

هذا فيما يخص سلامة الغسالة، ولأجل سلامة أدوات مطبخك أيضا تجنبي وضع هذه الأواني في غسالة الصحون:

الأدوات الخشبية: تتعرض للتقوس أو التشقق بفعل الحرارة والرطوبة.

أواني الألمنيوم غير المطلية: قد يتغير لونها ويتآكل سطحها بسبب المنظفات القوية.

الأواني النحاسية: تفقد لمعانها ولونها مع الغسل المتكرر.

الحديد الزهر: يفقد طبقة الحماية التي تمنع الصدأ، مما يجعله أكثر عرضة للتلف.

تجنبي تكديس الأطباق

لضمان أداء فعال لغسالة الصحون وتفادي تضرر الأواني أو الجهاز نفسه، تجنبي وضع كمية كبيرة من الأطباق أو رصها بشكل عشوائي، إذ يكمن أن يعيق الرشاشات أو يمنع دوران الماء بشكل جيد، مما يؤدي إلى تنظيف غير فعال، ويقصر عمر الغسالة.

لا تغلقي باب غسالة الصحون فورًا بعد الاستخدام

إذا لم تكن غسالتك مزوّدة بخاصية الفتح التلقائي للباب بعد انتهاء الدورة، فاحرصي على فتحه يدويًا فور الانتهاء من الغسل، فهذا يساعد على تسريع خروج البخار وتقليل الرطوبة داخل الجهاز.

وبعد تفريغ الغسالة من الأطباق، يُنصح بترك الباب مواربًا لبعض الوقت، إذ يساعد ذلك على جفافها بالكامل ويمنع تشكّل العفن أو الفطريات مع مرور الوقت. ويمكنك إغلاق الباب بعد مرور 24 ساعة على الأقل لضمان تهويتها بشكل كافٍ

تأكدي من مخزون الملح

تقول كلير إدواردز خبيرة الاقتصاد المنزلي لموقع "جود هاوسكيبينغ" إن سر إطالة عمر غسالة الصحون "هو استخدام الملح".

ويقوم الملح بدورين أساسيين: أولا يُلين الماء ويمنع تراكم الترسبات الكلسية الناتجة عن الماء العسر، وثانيا يساعد في الحفاظ على نظافة الغسالة ويقلل من تكون البكتيريا داخلها.

ثانيا: كيفية تنظيف غسالتك

الخطوة الأولى: تنظيف الواجهة والطوق المطاطي

الواجهة الخارجية: لواجهات البلاستيك، استخدمي إسفنجة مبللة بماء دافئ وصابون، وللستانلس ستيل استخدمي مناديل مخصصة للستانلس وامسحيها بقطعة قماش ناعمة، وتجنبي رش المنظف مباشرة على السطح.

الطوق المطاطي: احرصي على تنظيف الطوق المطاطي المحيط بباب الغسالة، لأنه قد يحتوي على بقايا طعام دقيقة تتراكم مع الوقت وتسبب روائح كريهة أو تساعد على نمو العفن.

نظفيه بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة، وتأكدي من الوصول إلى جميع الزوايا.

الخطوة الثانية: الفلتر وأذرع الرش والجسم الداخلي

الفلتر: من الأفضل تنظيف فلتر غسالة الصحون بعد كل استخدام، أو على الأقل مرة أسبوعيا، لأن إهمال تنظيفه قد يؤدي إلى ظهور روائح كريهة بسبب تحلل بقايا الطعام، أو حتى انسداد الغسالة وتوقفها عن العمل.

وتنظيف الفلتر بسيط وسهل؛ كل ما عليك هو نزع الفلتر وغسله بإسفنجة وسائل تنظيف الأطباق، ويمكنك استخدام فرشاة صغيرة للوصول إلى الأوساخ العالقة، ثم اتركيه ليجف تماما.

وإذا لاحظتِ أي تلف أو ثقوب، فبدليه فورا حتى لا تتسرب الشوائب إلى المضخة وتتسبب في تلفها.

أذرع الرش: اغسليها جيدا بالماء وسائل تنظيف الأطباق، وافحصي فتحاتها باستخدام عود أسنان أو أداة رفيعة للتأكد من عدم وجود انسدادات.

الجسم الداخلي: امسحي الجسم الداخلي وقاع الغسالة بانتظام بإسفنجة ناعمة لإزالة بقايا الطعام أو الماء المتراكمة، لمنع انبعاث الروائح الكريهة.

الخطوة الثالثة: التعقيم وإزالة الروائح

تحتاج الغسالة إلى تشغيلها فارغة على أعلى درجة حرارة من حين لآخر لتعقيم جميع أجزائها وإزالة أي روائح كريهة، ويفضل القيام بذلك مرة واحدة على الأقل كل شهرين.

وقد أشار موقع "جود هاوسكيبينغ" إلى طريقة بسيطة وفعالة للتنظيف العميق، تساعد على تقليل تراكم الترسبات الكلسية وبقايا الصابون، وذلك بوضع كوب من الخل الأبيض على الرف العلوي من الغسالة، ثم تشغيل دورة الغسل العادية.

ثالثا: مشكلات شائعة وحلها

الصدأ

إذا لاحظتِ ظهور بقع صدأ على بعض الأواني بعد غسلها، فقد يكون ذلك نتيجة عدة عوامل، منها:

التعرض المستمر للرطوبة العالية أو استخدام ماء يحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة.

ترك بقايا أطعمة حمضية أو مالحة مثل الطماطم أو الليمون على الأواني لفترة قبل غسلها.

احتكاك المعادن المختلفة داخل الغسالة، مما يؤدي إلى تآكل سطح بعضها.

الاستخدام المفرط لبرامج مثل "الشطف المسبق" مما يعرض الأواني للماء دون تنظيف فعلي.

ولحماية أدواتك من الصدأ، اتبعي النصائح التالية:

اغسلي السكاكين يدويا للحفاظ على حدتها وحمايتها من الصدأ. اشطفي بقايا الأطعمة المالحة أو الحمضية قبل وضع الأواني في الغسالة. لا تضعي أدوات ظهر عليها صدأ في الغسالة مجددا، لأن الصدأ قد ينتقل إلى أدوات أخرى. احرصي على عدم انسكاب الملح داخل الغسالة، وامسحي أي ماء أو حبيبات مسكوبة حول خزان الملح، وتأكدي من إحكام إغلاق الغطاء. وبعد انتهاء الدورة، افتحي باب الغسالة قليلا لتهوية وتقليل الرطوبة وتجفيف الأدوات.

إرشادات لتقليل استهلاك الكهرباء والماء

يشير موقع "جود هاوسكيبنغ" إلى أن اختيار البرنامج المناسب في غسالة الصحون يمكن أن يحدث فرقًا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء. وإليك البرامج التي يُنصح باستخدامها، وتلك التي يُفضل تجنبها:

البرامج الموصى بها:

الوضع الاقتصادي (Eco):

يُعد الخيار الأفضل من حيث التوفير في الطاقة والمياه، رغم أنه يستغرق وقتًا أطول. وهو يناسب الأواني ذات الاتساخ الخفيف.

الوضع التلقائي (Auto):

يستخدم حساسات لقياس كمية الأوساخ ويعدل وقت الغسل واستهلاك الطاقة والماء تلقائيًا، مما يحقق توازنًا جيدًا بين الأداء والتوفير. ويُنصح به للأواني متوسطة الاتساخ.

نصف الحمولة (Half Load):

خيار مثالي عند غسل كمية قليلة من الأطباق، حيث يسمح باستخدام رف واحد فقط، مما يقلل من استهلاك الماء والكهرباء عند عدم امتلاء الغسالة.

الإعدادات التي يُفضل تجنبها:

المكثف (Intensive):

يستهلك ضعف كمية الماء والطاقة مقارنة بالبرامج الأخرى، لذا يُفضل استخدامه فقط مع الأواني شديدة الاتساخ مثل المقالي والأواني المحروقة.

الغسل المسبق (Pre-Rinse):

غالبًا لا حاجة إليه لأن معظم البرامج تتضمن مرحلة أولية للتنظيف، مما يجعل استخدامه الزائد مضيعة للطاقة والماء.

التجفيف الإضافي (Extra Dry):

يؤدي إلى استهلاك طاقة إضافية فقط لتسريع عملية التجفيف، بينما يمكن الاعتماد على التجفيف الطبيعي بفتح باب الغسالة تلقائيًا بعد انتهاء الدورة.