لماذا تحتاج الشفاه لعناية خاصة في فصل الصيف؟

في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التعرض لأشعة الشمس، يُولي كثيرون اهتماما خاصا لحماية بشرة الوجه والجسم من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. غير أن منطقة الشفاه، رغم حساسيتها الشديدة، غالبا ما تُهمل في روتين العناية اليومي، خاصة لدى النساء، مما يعرضها للجفاف والتقشر وحتى الضرر طويل الأمد.

وإذ تكتسب ثقافة العناية بالبشرة انتشارا واسعا، تؤكد مصادر طبية وتجميليّة أن الشفاه ليست استثناء، بل تحتاج إلى وقاية خاصة من أشعة الشمس، نظرا لطبيعتها البيولوجية المختلفة عن باقي أجزاء الجلد.

الشفاه.. بشرة بلا دفاعات كافية

بحسب ما نشرته مجلة "ستايل بوك" الألمانية المعنية بالصحة والجمال، فإن الشفاه تفتقر إلى الصبغات (الميلانين) التي تمنح باقي البشرة قدرتها الطبيعية على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية. كما أنها لا تحتوي على غدد دهنية، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتشقق والالتهابات، خاصة عند التعرض المطوّل لأشعة الشمس.

وتُضيف المجلة أن هذا النقص في وسائل الحماية الطبيعية يجعل الشفاه من أكثر مناطق الوجه هشاشة، مما يستدعي إدراجها ضمن روتين الحماية من الشمس أسوة بباقي أجزاء الجسم.

حاجز ضروري ضد حروق الشمس

ولتوفير الحماية الفعالة، أوصت المجلة باستخدام مرطب شفاه مزود بعامل حماية من الشمس "إس بي إف" (SPF) لا يقل عن 50، باعتباره الخيار الأمثل لدرء الحروق الشمسية، وتأخير علامات التقدّم في السن والشيخوخة المبكرة على الشفاه.

كما أكدت المجلة على أهمية تكرار وضع المرطب بانتظام، خاصة بعد تناول الطعام أو المشروبات، أو عقب فترات طويلة من التعرض للشمس. فالاكتفاء بوضع المرطب مرة واحدة في اليوم لا يكفي لضمان الحماية الكاملة.

بشرة حساسة؟ ابتعدي عن العطور والأصباغ

أما أصحاب البشرة الحساسة، فتنصحهم المجلة بضرورة اختيار منتجات خالية من المواد العطرية والأصباغ، لأن هذه المكونات قد تؤدي إلى تهيج الشفاه وزيادة حساسيتها، خصوصا في ظل وجود عوامل بيئية مثل الشمس والرياح.

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وتنصح المجلة بالبحث عن مستحضرات تحتوي على مكونات طبيعية مرطبة مثل زبدة الشيا، وشمع العسل، والزيوت النباتية، مع عامل حماية مرتفع، وذلك لتوفير أقصى درجة من الحماية دون تعريض الشفاه للتهيج.

لا تنسي الشفاه في روتينك اليومي

الاهتمام اليومي بالشفاه لا يجب أن يقتصر على التجميل أو الترطيب فقط، بل يجب أن يشمل الحماية الفعالة من أشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة أو أثناء التواجد في الأماكن المفتوحة لفترات طويلة.

إن إدراج مرطب شفاه مزود بعامل حماية مرتفع في حقيبتك اليومية، إلى جانب تطبيقه بشكل متكرر، يُعد من الخطوات الصغيرة التي تصنع فرقا كبيرا في صحة ومظهر الشفاه على الأمد الطويل.