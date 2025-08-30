أسرة|رجل

من الكتف إلى الظهر.. دليلك لاختيار حقيبة الرجل المثالية

الحقيبة المناسبة التي يمكن أن تحدث فارقًا في حياتك اليومية (unsplash)
الحقيبة تعكس ذوق الرجل وتبرز أسلوبه الخاص (أنسبلاش)

كاميليا حسين

Published On 30/8/2025
|
آخر تحديث: 19:57 (توقيت مكة)

لطالما كانت حقيبة اليد رمزا للأناقة وقطعة أساسية في إطلالة المرأة، لكن اليوم لم تعد حكرا عليها، إذ أصبحت جزءا مهما من مظهر الرجل العصري أيضا. فمع حاجة الكثيرين لحمل متعلقاتهم اليومية أو أجهزتهم الخاصة، غدت الحقيبة الرجالية ضرورة عملية لا تقل أهمية عن كونها لمسة جمالية تكمل أناقته. ومع تنوّع الأشكال والتصاميم، باتت الحقيبة تعكس ذوق الرجل وتبرز أسلوبه الخاص. في السطور التالية نستعرض أبرز أنواع حقائب الرجال، إلى جانب أهم النصائح لاختيار ما يناسب احتياجاتك.

  • حقيبة العمل

إذا كان عملك يتطلب حمل مستندات أو لابتوب بحجم كبير، فحقيبة العمل الكلاسيكية (Briefcase) هي الخيار الأنسب. عادة ما تأتي بتصميم رسمي أنيق وتصنع في الغالب من الجلد الطبيعي أو الصناعي وتتميز بعدة جيوب داخلية للتنظيم.

تأكد من اختيار حقيبة بجودة عالية لضمان متانها، واحرص على التأكد من مناسبتها لحجم جهاز اللابتوب الخاص بك.

Cropped image of business partners carrying briefcases on the foreground while their colleague standing on the background ; Shutterstock ID 178332941; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
حقيبة العمل الكلاسيكية هي الخيار الأنسب لحمل مستندات أو لابتوب بحجم كبير (شترستوك)

  • حقيبة الظهر

تعتبر حقيبة الظهر (Backpack) خيارا مثاليا إذا كنت تحمل الكثير من الأغراض، أو تتنقل كثيرا فهي توزع الوزن على الكتفين بالتساوي، وتترك يديك حرتين. يمكنك استخدامها في بيئة العمل غير الرسمية وكذلك في السفرات القصيرة.

ابحث عن حقيبة ذات بطانة مريحة ودعامات للظهر؛ لتخفيف الضغط عن الظهر والكتفين. اختر لونا محايدا مثل الأسود أو الكحلي أو الرمادي لمظهر عملي يناسب أي إطلالة. أو اختر تصميما مبتكرا لمظهر أكثر جرأة.

Back view of man with backpack on city street. المصدر: أدوبي ستوك
 حقيبة الظهر تعتبر خيارا مثاليا إذا كنت تحمل الكثير من الأغراض (أدوبي ستوك)

  • حقيبة الكتف

تعد خيارا مثاليا للاستخدام اليومي في حمل الأغراض الخفيفة مثل الهاتف والمحفظة والمفاتيح كما تتسع للأجهزة اللوحية الصغيرة.

تصنع من عدة خامات، ويوفر لك الجلد مظهرا أنيقا ورسميا، أما القماش أو النايلون فيمنحك إطلالة عصرية.

Man in casual business attire checks his phone walking outdoors in an office buildings environment.; Shutterstock ID 2034828833; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
حقيبة الكتف تعد خيارا مثاليا للاستخدام اليومي في حمل الأغراض الخفيفة مثل الهاتف والمحفظة (شترستوك)

  • حقيبة الأوراق

تعتبر حقيبة الأوراق (Folio) الخيار الأمثل لحمل أوراقك أو جهازك اللوحي من دون الحاجة لحقيبة كبيرة. وينصح باختيارها من الجلد عالي الجودة والتأكد من مناسبتها لحجم جهازك اللوحي.

  • الحقيبة الرياضية

تأتي الحقيبة الرياضية (Duffel Bag) بتصميم أسطواني واسع، مثالية لاصطحاب أمتعتك إلى الصالة الرياضية أو عطلات نهاية الأسبوع. ويتسع تصميمها لحمل الملابس والأحذية وغيرها. وتحتوي على تقسيمات داخلية لتنظيم أغراضك.

احرص على اختيارها باتساع مناسب لأغراضك، ومصنوعة من مادة مقاومة للسوائل.

Man Casual Fashion. Man walking street with duffel canvas bag; Shutterstock ID 2156415749; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
 الحقيبة الرياضية تأتي بتصميم أسطواني واسع، مثالية لاصطحاب أمتعتك إلى الصالة الرياضية (شترستوك)

  • حقيبة الكتف الصغيرة

تعد حقيبة الكتف الصغيرة (Sling Bag) مثالية للأغراض البسيطة مثل المحفظة والهاتف والمفاتيح، يمكنك ارتدائها على الكتف وترك يديك حرتين.

Closeup studio shot of male model in blue long sleeve shirt hanging trendy urban small black crossbody strap casual fanny pack bag in front gray background.; Shutterstock ID 2024715089; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
حقيبة الكتف الصغيرة تعد مثالية للأغراض البسيطة مثل المحفظة والهاتف والمفاتيح (شترستوك)

  • الحقيبة القماشية

لم تعد تلك الحقيبة القماشية (Tote Bag) مقتصرة على مهام التسوق بل أصبحت خيارا عصريا عمليا وخفيفا لحمل الكتب واللابتوب والأغراض اليومية.

وتأتي بعض أنواعها مع تقسيمات داخلية ويمكن أن تغلق بسحاب. اختر ما يناسبك منها. كما يمكنك اختيار ما يناسبك من تصاميم أو تصميمها على ذوقك.

Man walking with a blank tote bag mockup template in an urban outdoor environment with sharp sunlit shadows. Isolated surface to place your design. ; Shutterstock ID 2533872383; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
الحقيبة القماشية أصبحت خيارا عصريا عمليا وخفيفا لحمل الكتب واللابتوب والأغراض اليومية (شترستوك)

نصائح عامة لاختيار الحقيبة المثالية للرجل:

الخامة: الجلد هو الخيار الأمثل لبيئات العمل الرسمية، يفضل اختيار الجلد الطبيعي؛ إذ يتقادم جيدا ويحافظ على قيمته (لكنه عادة أغلى سعرا). أما القماش أو النايلون فهي خيارات تتميز بكونها أخف وزنا، وأسهل في التنظيف.

المتانة: تأكد من جودة الخياطة ومتانة السحابات وهيكل الحقيبة لتحافظ على متانتها لفترة أطول.

السعة: ما الأغراض التي تحتاج لحملها؟ هل تكتفي بأغراض بسيطة أم تحتاج لاصطحاب أغراض ثقيلة؟

التقسيم: هل تحتاج لتقسيمات داخلية متنوعة للوصول السريع لأغراضك صغيرة الحجم؟ هل تحتاج جيبا منفصلا مبطنا لجهاز اللابتوب؟

نمط حياتك: هل تحتاج لحقيبة رسمية؟ أم حقيبة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في العمل والعطلة؟

الأسلوب: اختر حقيبة تعكس ذوقك وشخصيتك وتتناسب مع ملابسك المعتادة. هل أنت كلاسيكي وتميل للرسمية، أم شخص رياضي، أم تميل إلى المظهر الجريء والمميز؟

يساعد اختيار الحقيبة المناسبة ذات الخامات الجيدة على منحك مظهرا أكثر أناقة وعملية. وتذكر أن سر الاختيار الناجح هو أن يعكس جوهر شخصيتك وطبيعة حياتك.

المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

