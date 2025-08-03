واقي الشمس ليس للوجه فقط.. فروة رأسك بحاجة إلى حماية

رغم أن معظم الناس يحرصون على حماية بشرتهم من أشعة الشمس، فإن أغلبهم يهملون فروة الرأس، مع أنها من أكثر المناطق عُرضة للإصابة بالحروق الشمسية بسبب تعرضها المباشر والمستمر للأشعة، لا سيما عندما تكون غير مغطاة أو عند إغفال استخدام واقي الشمس.

مجلة "ستايل بوك" المتخصصة بالموضة والجمال أشارت إلى أن حروق الشمس على فروة الرأس تبدأ غالبا بأعراض تشمل الاحمرار، والشعور بالحرقة والوخز، مصحوبة بألم شديد، يعقبه تقشر في الجلد.

تأثيرات صحية تمتد إلى تساقط الشعر

المجلة أوضحت أن هذه الحروق لا تُسبب فقط إزعاجا موضعيا، بل تمثل عبئا كبيرا على صحة فروة الرأس. فالجفاف الناتج عن التعرض المفرط للشمس يمكن أن يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية في الجلد، مما قد يسفر عن تساقط الشعر في المنطقة المصابة.

وذكّرت "ستايل بوك" بأن الحروق الشمسية تُعد خطرة في أي موضع بالجسم؛ فهي لا تكتفي بإحداث التهابات سطحية، بل قد تصل إلى الطبقات العميقة من الجلد، مسببة أضرارا طويلة الأمد، مثل تسريع شيخوخة الجلد، وفي بعض الحالات الحادة قد ترفع من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

العلاج يكمن في الترطيب والتبريد

للتعامل مع الحروق الشمسية في فروة الرأس، تنصح المجلة بضرورة ترطيب الجسم جيدا من الداخل، من خلال شرب كميات كافية من الماء والمشروبات غير المحلاة، لتعويض نقص الرطوبة في الجلد.

ويمكن اللجوء إلى بعض العلاجات المنزلية ذات التأثير المبرد والمهدئ، مثل استخدام اللبن الرائب أو الزبادي، بوضعه على قطعة من قماش الكتان المبللة، ثم تبريد المنطقة المصابة بها.

وإذا كانت الحروق شديدة، يُوصى باستخدام كريمات أو رغوات تحتوي على الكورتيزون، تُطبّق موضعيا لتقليل الالتهاب وتحسين الحالة.

ورغم هذه التدابير، تشدد المجلة على أهمية مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض إضافية مقلقة، مثل الحمى، أو الصداع الحاد، أو تشكل بثور كبيرة لا تلتئم.

الوقاية أساس السلامة من الشمس

للوقاية من الحروق الشمسية على فروة الرأس، توصي "ستايل بوك" باستخدام كريم واقٍ من الشمس مخصص لفروة الرأس، يحتوي على عامل حماية لا يقل عن إس بي إف 50، ويُفضّل أن يكون خاليا من الدهون وذا قوام شفاف حتى لا يترك أثرا ظاهرا.

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كما تنصح بتجنب فرق الشعر في المنتصف أو الجانب قدر الإمكان، واستبداله بتصفيفات تحمي الجلد المكشوف. وتبقى القبعة أو غطاء الرأس الوسيلة الأنجع لحماية فروة الرأس من الأشعة الضارة خلال فترات التعرض الطويلة للشمس.