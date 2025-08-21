بين الكي والطي والتجفيف.. كم يستغرق "الغسيل" من أعمار البشر؟

مهمة روتينية تبدو بلا نهاية، تبدأ بإلقاء الملابس في السلة، ثم تمر بدوامة الغسيل والتجفيف والتعطير، يليها النشر والجمع والطي والكي، وأخيرًا الترتيب. وما إن تنتهي حتى تعود الدورة من جديد بعد وقت قصير، ليظل السؤال قائما: كم من أعمارنا تلتهمه مهمة "الغسيل"؟

مئات الساعات من أجل ملابس نظيفة

تبدأ رحلة الغسيل من اللحظة الأولى لجمع وفرز الملابس المتناثرة في أرجاء المنزل، إلى جانب تلك الموضوعة في السلة. وتشمل هذه الخطوة إفراغ الجيوب، قلب بعض القطع، وفصل الأبيض عن الملون، وأحيانًا تقسيم الملابس الخاصة بكل فرد في دورة منفصلة. ورغم أن هذه العملية لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة لكل حمولة، فإنها تتحول إلى وقت طويل عند حساب عدد مرات الغسيل الأسبوعية، التي تتراوح عالميًا بين 4 و7 مرات، وترتفع في مصر لتصل إلى نحو 10 دورات أسبوعيًا، مما يجعلها في صدارة الدول من حيث تكرار الغسيل. وبذلك، فإن الخطوة الأولى فقط -أي الجمع والفرز وتحضير المساحيق- تستهلك في المتوسط 75 دقيقة أسبوعيًا، أي ما يعادل 65 ساعة سنويا.

وبحسب دراسة بعنوان: "غسالة الملابس المنزلية واستهلاك الملابس والمياه والطاقة في مصر"، فإن سرعة الغسيل والعصر تؤدي إلى زيادة تجعد الأقمشة، خصوصًا في الغسالات فوق الأتوماتيك، وهو ما يضيف مرحلة جديدة إلى الدورة وهي الكي. ففي الماضي، كانت رطوبة الملابس المبللة كفيلة بإعادة الألياف إلى شكلها الطبيعي، لكن قوة العصر الشديدة التي أصبحت جزءا من برامج الغسيل الحديثة ألغت هذه الميزة.

تبدأ المرحلة الثانية بعد انتهاء دورة الغسالة مباشرة، وهي نشر الملابس، وهي مهمة تستغرق نحو 15 دقيقة. وبعد بقائها ما بين 6 إلى 8 ساعات في الهواء والشمس، يحين وقت الخطوة الثالثة: جمع الملابس وطيّها. ويختلف الزمن المستغرق هنا باختلاف الأشخاص ومهارتهم؛ فبينما يمكن للبعض إنهاء الطي في حوالي 20 دقيقة، يحتاج آخرون إلى وقت أطول، لاسيما عند الانتقال إلى الكي. إذ يقدَّر أن كي قميص واحد قد يستغرق 5 دقائق فقط لدى البعض، بينما قد يصل إلى 15 دقيقة لدى آخرين.

وفقًا لمسح أجرته وزارة العمل الأميركية عام 2024، تقضي النساء غير العاملات نحو 2.9 ساعة يوميا في أداء الأنشطة المنزلية مثل الغسيل والتنظيف والطبخ. ويستحوذ الغسيل وحده على نحو 14.4 دقيقة يوميًا، أي ما يزيد على 87 ساعة سنويًا. فيما تذهب تقديرات أخرى إلى أن الوقت الفعلي قد يصل إلى 208 ساعات في السنة أو حتى أكثر لدى كثير من الأشخاص.

إنفاق ضخم وسوق منظفات يزدهر

تقف نورهان أشرف، التي تزوجت منذ شهر، في قسم المنظفات بالسوبر ماركت عاجزة عن اختيار منتج واحد بين عشرات الخيارات. كانت تظن أن الأمر بسيط، لكنه تحول إلى عبء يومي يستهلك وقتًا وجهدًا وتكاليف غير متوقعة. وتقول: "لم أتخيل أن الغسيل سيأخذ كل هذا العناء، من التحضير والغسيل إلى النشر والكي والترتيب، ثم تعود الدورة لتبدأ من جديد".

هذه الحيرة لا تقتصر على نورهان وحدها، بل تعكس واقعًا عالميًا يتجلى في نمو سوق منظفات الغسيل. فقد بلغ حجم سوق المنظفات السائلة وحدها نحو 25 مليار دولار عام 2023، مع توقعات بارتفاعه إلى 41.65 مليار دولار بحلول 2032 بمعدل نمو سنوي 5.8%. أما القيمة السوقية الإجمالية لمنظفات الغسيل فقد سجلت 73.69 مليار دولار في 2024، ومن المرجح أن تصل إلى 110.13 مليارات دولار بحلول 2034، مدفوعة بانتشار الغسالات في الاقتصادات النامية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فلكل منتج سوقه الخاص، إذ يُتوقع أن يبلغ سوق منعمات الأقمشة وحده 28.1 مليار دولار بحلول 2031.

هذا في حالة الغسيل بالمنزل، بينما يبلغ سوق الغسيل الجاف وخدمات الغسيل عالميا 78.20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل عام 2030 إلى 118.71 مليار دولار.

أفكار مبتكرة لتقليل الوقت والجهد والتكاليف

أظهرت الدراسات أن استخدام الماء الساخن ودورات الغسيل الطويلة، واستخدام المنظفات أكثر من اللازم يمكن أن يلحق الضرر ببنية النسيج، وأنه يمكن توفير الكثير من الوقت والجهد والمال عبر عدة إجراءات أبرزها: