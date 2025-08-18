4 خطوات تستخدمها المحترفات لمنع ترسّب الكونسيلر تحت العين

في كثير من الأحيان، يترسب خافي العيوب "الكونسيلر" (بودرة تثبيت المكياج) في خطوط دقيقة قبيحة المظهر بعد وضعه بفترة وجيزة، فيجعل البشرة تبدو باهتة وشاحبة ويُفسد إطلالة المكياج بالكامل.

وأوردت مجلة "جولي" في موقعها على شبكة الإنترنت أنه يمكن تثبيت الكونسيلر لمدة طويلة بحيلة بسيطة تتمثل في تطبيق البودرة الشفافة بعد وضع الكونسيلر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

خذي إسفنجة بودرة واضغطي بها برفق على البودرة الشفافة، ثم ربتي بالإسفنجة على ظهر يدكِ برفق لإزالة أي بودرة زائدة.

وبعد ذلك ضعي البودرة المتبقية برفق باستخدام الإسفنجة على المنطقة تحت عينيكِ، حيث وضعت الكونسيلر سابقا.

من المهم أن تمنحي البودرة وقتا كافيا لتظهر مفعولها؛ لذا اتركيها تحت عينيك 3 إلى 4 دقائق. خلال هذا الوقت تمتص البودرة الرطوبة من الكونسيلر وتثبته بشكل مثالي.

وفي الخطوة الأخيرة، استخدمي فرشاة ناعمة ورقيقة وامسحي أي بودرة زائدة برفق. وبذلك سيندمج الكونسيلر تماما مع بشرتكِ وسيبقى منتعشا وخاليا من العيوب طوال اليوم.

مزيد من الثبات

ولمزيد من الثبات، يمكن أيضا تثبيت الكونسيلر باستخدام إسبراي تثبيت المكياج. ولهذا الغرض، قومي برش إسبراي التثبيت بالتساوي على وجهك من مسافة 20 إلى 30 سم تقريبا بعد مسح الكونسيلر الزائد.

وبهذه الطريقة، يمتزج الكونسيلر تماما ويبقى ثابتا في مكانه حتى خلال يوم طويل أو في ظل درجات حرارة عالية.