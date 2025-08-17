أسرة|طفولة وأمومة

الإيموجي لم يعد يحمي طفلك.. تحذيرات من نشر صور الصغار على الإنترنت

Why posting photos of children with emoji faces isn't safe anymore Berlin (dpa) - Once upon a time, it was deemed safe to post a photo of your child on Instagram or Facebook and just insert a cute emoji sticker over their face to protect their identity. That appears to be changing now: AI tools can now effortlessly remove the sticker and re-insert a child's face for purposes of cyberbullying, blackmail and creating abuse-related content. Cybersecurity and media literacy experts in several countries are now calling on parents to entirely stop posting photos of their children. In June, cybersecurity specialist Lisa Ventura, founder of Cyber Security Unity, told The Independent that even if nobody manages to unpeel the emoji sticker off the child's face, the parent is still sharing a large amount of information about the child. "I need to be brutally honest here: Putting an emoji over a child’s face provides virtually no real privacy protection whatsoever," Ventura said. Age, build, location and even what school they go to can all be deduced from details in a photo, cybersecurity experts say. So-called "sharenting" mothers and fathers are also often sharing multiple images over time. "The combined data from all those posts creates a much bigger privacy concern than any single image," Ventura said. Anyone who publishes photos or videos of children must understand that this can have long-term, undesirable consequences for the child – because the internet never forgets. If parents still decide to post photos, media experts recommend considering the following points: You lose your usage rights: When posting images or videos on social media platforms, parents generally also relinquish the usage rights for these images. Platforms can use the images worldwide for free and, in some cases, pass them on to third parties. You may unintentionally reveal private information: If children’s photos are accompanied by other data such as names, addresses, schools, kindergartens or clubs, strangers can, in theory, locate the child and approach them with personal information. Snapshots can lead to cyberbullying: Children’s photos can easily be used to bully and humiliate them online. Photos or videos can also serve as a means for cyberbullying years later. Photos can be used in a sexual context: Police say images of children found online are frequently misused for sexualized purposes. Paedocriminals actively search for such images to distribute and sell them in illegal online forums. Any image can be altered: Even harmless images can be digitally altered. Photos can be quickly edited to ridicule the child or depict them in inappropriate situations, especially by online trolls and cyberbullies. Notepad Internet links Independent report The following information is not intended for publication Editorial contacts Reporting by: Claudia Wittke-Gaida Editing by: Coman Hamilton, +49 30 285231472,
خبراء الأمن السيبراني يحذرون الآباء بضرورة التوقف عن نشر صور أبنائهم على الإنترنت (الألمانية)
17/8/2025-|آخر تحديث: 20:12 (توقيت مكة)

كان الآباء يعتبرون أن وضع إيموجي على وجه الطفل عند نشر صوره على إنستغرام أو فيسبوك وسيلة فعّالة لحماية هويته.

لكن هذا التصور لم يعد صحيحا اليوم؛ إذ أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على إزالة هذه الملصقات بسهولة وإظهار ملامح الطفل مجددا، مما يفتح الباب أمام استغلال صوره في التنمّر الإلكتروني أو الابتزاز أو حتى إنتاج محتوى مسيء يرتبط بإساءة معاملة الأطفال.

وأمام هذه التهديدات، يحذّر خبراء الأمن السيبراني والتربية الإعلامية في دول عدة من الاستمرار في مشاركة صور الأطفال، ويدعون الآباء إلى التوقف الكامل عن نشرها عبر الإنترنت.

تحذيرات الخبراء

في يونيو/حزيران الماضي، صرحت خبيرة الأمن السيبراني ليزا فينتورا، مؤسسة منظمة "وحدة الأمن السيبراني" (Cyber Security Unity)، لصحيفة الإندبندنت بأن مجرد وضع إيموجي على وجه الطفل لا يوفر أي حماية حقيقية. وأوضحت "سأكون صريحة جدا، وضع إيموجي على وجه الطفل لا يقدم أي حماية فعلية لخصوصيته".

حتى لو لم يتمكن أحد من إزالة الملصق، يبقى الوالدان يشاركان قدرا كبيرا من المعلومات عن الطفل. فالعمر والبنية الجسدية والموقع الجغرافي وحتى المدرسة التي يرتادها يمكن استنتاجها من تفاصيل الصورة، بحسب ما يؤكد خبراء الأمن السيبراني.

كما أن ظاهرة "شارنتينغ" (Sharenting) -أي قيام الأمهات والآباء بمشاركة صور عديدة لأطفالهم على مدى زمني طويل- تجعل الخطر أكبر، إذ تقول فينتورا "البيانات المجمّعة من جميع هذه المنشورات تمثل تهديدا كبيرا للخصوصية من أي صورة واحدة منفردة".

عواقب طويلة الأمد

يحذر الخبراء من أن أي شخص ينشر صورا أو مقاطع فيديو لأطفال يجب أن يدرك أن لذلك تبعات طويلة الأمد وغير مرغوبة على الطفل لأن شبكة الإنترنت لا تنسى.

أبرز المخاطر عند نشر صور الأطفال

فقدان حقوق الاستخدام: عند نشر الصور أو الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، يتنازل الوالدان غالبا عن حقوق الاستخدام. يمكن للمنصات استغلال هذه المواد مجانا على مستوى العالم، بل وتمريرها لطرف ثالث في بعض الحالات.

الكشف غير المقصود عن معلومات خاصة: إذا ارتبطت صور الأطفال ببيانات أخرى مثل الاسم أو العنوان أو المدرسة أو النادي، فقد يتمكن الغرباء من تحديد مكان الطفل والتواصل معه بمعلومات شخصية.

التنمّر الإلكتروني: يمكن أن تتحول صور الأطفال بسهولة إلى أداة للتنمّر أو السخرية منهم على الإنترنت، كما يمكن إعادة استخدامها بعد سنوات في السياق نفسه.

الاستخدام في سياقات جنسية: تحذر الشرطة من أن صور الأطفال المتاحة على الإنترنت تُستخدم كثيرا لأغراض جنسية. إذ يبحث مجرمون متخصصون في استغلال الأطفال عن هذه الصور لتوزيعها وبيعها في منتديات غير قانونية.

إمكانية التلاعب بأي صورة: حتى الصور البريئة قد يتم تعديلها رقميا بسرعة، حيث يمكن للمتنمّرين أو المخرّبين على الإنترنت تحويلها إلى وسيلة للسخرية من الطفل أو وضعه في مواقف غير لائقة.

المصدر: الألمانية

