5 خطوات لضمان ثبات المكياج في يوم مشمس؟

من الطبيعي أن تتأثر مستحضرات التجميل بعوامل الطقس، خاصة خلال أيام الصيف الحارة التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها. كثير من النساء يلاحظن أن المكياج يبدأ بالتلاشي أو الذوبان تحت أشعة الشمس أو في أجواء مشبعة بالرطوبة، مما يؤثر على ثبات الإطلالة ومظهر البشرة.

ورغم أن العديد من منتجات المكياج تُسوَّق بوعد الثبات الطويل الأمد، فإن الأداء الفعلي لها قد يتفاوت في ظروف الطقس القاسية. لكن ما لا تدركه كثير من السيدات هو أن هناك خطوات مدروسة وتقنيات بسيطة يمكن اعتمادها للحفاظ على ثبات المكياج لأطول مدة ممكنة، دون الحاجة إلى إعادة تطبيقه باستمرار، حتى في الأيام التي تكون فيها درجات الحرارة والرطوبة في أعلى مستوياتها.

استخدمي مزيل العرق

بالطبع، يُنصح باستخدام مزيلات التعرق المصممة خصيصًا لبشرة الوجه والعنق، والابتعاد عن تلك المخصصة للجسم، لما قد تسببه من تهيج أو تلف أو حتى حروق في المناطق الحساسة من الجلد.

ففي ظل تطور صناعة مستحضرات التجميل، أصبحت هناك منتجات متخصصة تهدف إلى تقليل تعرّق الوجه، لا سيما في "منطقة تي" (T-zone) التي تشمل الجبين والأنف ومحيطه. وتأتي هذه المنتجات بأشكال متعددة، مثل الكريمات والجل الخفيف القوام وأحيانا بصيغة بودرة جافة، وتعمل بالمبدأ نفسه لمزيلات التعرق التقليدية، إذ تسهم في إبقاء البشرة جافة، مما يساعد على تحسين ثبات المكياج لفترات أطول، خاصة في الأيام الحارة والرطبة.

وبحسب خبيرة التجميل المحترفة ميكالين بيكر، في تصريح لمجلة "ألور" المتخصصة في الجمال، يُفضل تطبيق مزيل العرق الخاص بالوجه على بشرة نظيفة وجافة، قبل استخدام أي مستحضرات للعناية بالبشرة أو المكياج، لضمان أفضل نتيجة ممكنة.

يلي هذه الخطوة اختيار النوع المناسب من الترطيب العميق للجلد قبل تطبيق المكياج، وذلك باستخدام الكريمات غير الزيتية، أو بالمرطبات الجل الخفيفة الكثافة، التي تحفظ رطوبة البشرة دون الظهور بشكل زيتي أو مائي يهددك بذوبان المكياج وعدم ثباته.

اعتمدي المنتجات التي تدوم طويلا

من أهم الخطوات لمنع ذوبان مكياجك في فصل الصيف هي انتقاء المنتجات التي تستخدمينها بعناية بالغة. فالتركيبات الفعّالة التي تعد بالدوام لمدة 12 ساعة أو أكثر ضرورية جدا خلال الشهور الحالة العالية الرطوبة. وتكمن الحيلة في جعلها تنساب بسلاسة لأنها عادةً ما تكون أكثر كثافة ولا تذوب بسهولة في البشرة.

وبحسب خبير التجميل بريت فريدمان، لمجلة "غلامور" للمرأة والجمال، ضعي المرطب على البشرة وهي لا تزال ندية بعد غسلها والتربيت عليها بمنديل وجه نظيف. وعند تطبيق المستحضرات، مثل كريم الأساس و"البرايمر" أو أنواع "البلاشر" السائلة، ستجدين أن المكياج ينتشر بشكل رائع، ثم يثبت ليدوم طويلًا، على عكس الاعتقاد بأن البلل وترطيب البشرة قد يساهمان في عدم ثبات المكياج.

وباستخدام الحيلة نفسها، استخدمي إسفنجة تطبيق مستحضرات المكياج بعد تبليلها جيدا، وبللي أيضا فرشاة الآي شادو بالماء قبل غمسها في ظلال العيون، وبعد أن يجفّ اللون فوق الجفن، ستمنحك تلك الحيلة لمسة نهائية لامعة وجميلة تدوم طويلا.

وبالنسبة لمكياج العين، التي عادة ما تكون أول منطقة يذوب فيها الميكاج في الجو الحار بسبب رطوبة العين، يُنصح باستخدام كحل وماسكرا وقلم تحديد العين ذي الخاصية المقاومة للمياه لكي يدوم طويلا، أو انتقي الأنواع التي تحمل عبارة "مقاوم للجو" (Weatherproof)، والتي تكون إزالتها أسهل من المنتجات المضادة للمياه.

استخدمي البودرة المناسبة لتثبيت مكياجك

إذا كنتِ تعتمدين على البودرة السائبة أو المضغوطة ضمن روتين مكياجك، فاعلمي أن هذه الخطوة تُعد من العناصر الأساسية لضمان ثبات المكياج وإطالة مدة بقائه، خصوصًا في الأيام الحارة ذات الرطوبة العالية.

بعد الانتهاء من وضع كريم الأساس والكونسيلر والبلاشر، استخدمي إسفنجة جافة لتربيت كمية مناسبة من البودرة، سواء كانت بلون شفاف أو بلون يناسب بشرتكِ. احرصي على تطبيقها بلطف حتى تمتزج جيدًا مع طبقات المكياج الكريمية، مما يساعد على امتصاص أي رطوبة أو إفرازات دهنية، ويمنحكِ مظهرًا نهائيا ثابتا ونظيفا يدوم لساعات طويلة.

اختاري البرايمر المناسب قبل وضع المكياج

إذا كنتِ ترغبين في تثبيت مكياجك، فقد حان الوقت لاستخدام البرايمر قبل تطبيق أي من مستحضرات التجميل على بشرتك. يمكنك وضعه تحت كريم الأساس أو استخدام حيلة تعدك بالمزيد من الثبات، وهي بمزج لمسة من كريم أساس كامل التركيبة مع لمسة من البرايمر، يليها خطوة التثبيت ببودرة تثبيت المكياج السائبة.

وعند اختيار البرايمر المثالي لنوع بشرتك، ستجدين أنه لا يُنعم الخطوط الدقيقة ويخفي المسام فحسب، بل يُثبت مكياجك في مكانه ويحميك من أي آثار للتعرق.

لا تهملي اللمسات الأخيرة

في جميع فصول السنة، ولا سيما خلال الصيف، من الضروري عدم إغفال خطوة استخدام واقٍ شمسي فعّال وموثوق. ابدئي دائمًا بوضع طبقة من واقي الشمس عالي الحماية قبل تطبيق المكياج، فهو يشكّل حاجزًا أساسيا لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

ورغم أن بعض مستحضرات المكياج تحتوي على عامل حماية من الشمس، فإن فعاليتها تكون محدودة بعد ساعات قليلة من التعرض المباشر، لذا يُفضّل الاعتماد على واقٍ شمسي متخصص إلى جانب تلك المنتجات لضمان حماية متكاملة تدوم لمدة أطول.

ولحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، يمكنك إعادة وضع واقي الشمس كل بضع ساعات، خاصة بعد السباحة أو التعرق الشديد أو التعرض للبخار أو الماء المباشر.

ولضمان بقاء مكياجك ثابتا لأطول مدة ممكنة، لا تنسي الخطوة الأخيرة: استخدام مستحضر تثبيت المكياج مثل رذاذ التثبيت. اختاري منتجًا يجمع بين خاصية التثبيت والترطيب، ويفضل أن يحتوي أيضًا على عامل حماية من الشمس لتحقيق أقصى فائدة. هذه اللمسة النهائية ستعزز من ثبات المكياج وتحافظ على نضارته حتى في أصعب ظروف الطقس من حرارة أو رطوبة.