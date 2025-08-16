قبل أن تهدد حياة طفلك.. اعرف متى تنتهي صلاحية مقعد السيارة

في الوقت الذي يحرص فيه الآباء والأمهات على اقتناء أفضل مقاعد السيارة لأطفالهم، يغفل كثيرون عن حقيقة مهمة تتعلق بمدة صلاحية هذه المقاعد، والتي قد تصل إلى عشر سنوات فقط من تاريخ التصنيع، مما يعني أن استخدام المقعد بعد هذه المدة قد يُشكل خطرا على حياة الطفل، حتى وإن بدا في حالة جيدة ظاهريا.

لماذا تنتهي صلاحية مقاعد السيارة للأطفال؟

مقاعد السيارة مصممة لحماية الأطفال من الإصابات في الحوادث، لكنها مصنوعة من مواد مثل البلاستيك والإسفنج التي تتدهور بمرور الوقت، خاصة إذا تعرضت لعوامل مثل:

الاستخدام اليومي وما يصاحبه من احتكاك وتآكل للأجزاء المختلفة.

الحرارة والبرودة الشديدتان داخل السيارة، خصوصا في الصيف والشتاء.

أشعة الشمس المباشرة، التي تؤدي إلى هشاشة البلاستيك وتشقق المواد.

ويؤكد الخبراء أن هذه العوامل تقلل من قدرة المقعد على امتصاص الصدمات، وبالتالي تقل فعاليته في حماية الطفل.

وفقا لموقع "بارنتس"، فإن المقاعد تحتوي على مواد بلاستيكية ونسيجية تضعف بمرور الزمن، مما يهدد سلامة الطفل في حال وقوع حادث.

ما مدة صلاحية مقاعد السيارة؟

تختلف مدة الصلاحية حسب نوع المقعد والشركة المصنعة، لكنها تتراوح عموما بين 5 و10 سنوات من تاريخ التصنيع، وليس من تاريخ الشراء. وهذا يعني أن مقعدا اشتريته جديدا بعد 3 سنوات من تصنيعه، قد تنتهي صلاحيته خلال سنتين فقط.

مقاعد الرضع (Infant seats): غالبا ما تنتهي صلاحيتها بعد 6 سنوات.

(Infant seats): غالبا ما تنتهي صلاحيتها بعد 6 سنوات. المقاعد القابلة للتحويل (Convertible): تدوم حتى 8 سنوات.

(Convertible): تدوم حتى 8 سنوات. المقاعد المتعددة الاستخدام (All-in-One): تصل إلى 10 سنوات.

بعض الشركات، مثل "غراكو" (Graco)، توضح المدة بالتفصيل:

10 سنوات للمقاعد المدعمة بإطار فولاذي.

7 سنوات للمقاعد ذات الإطار البلاستيكي فقط.

ما المخاطر الناتجة عن استخدام مقعد منتهي الصلاحية؟

تدهور خفي: قد يبدو المقعد سليما من الخارج، لكن المكونات الداخلية مثل الإسفنج والبلاستيك، تصبح أقل قدرة على امتصاص الصدمات مع مرور الوقت.

إعلان

قصور في مطابقة المعايير الجديدة: لا تخضع المقاعد القديمة غالبا لاختبارات السلامة الحديثة، مثل اختبارات التصادم الجانبي، وبالتالي قد لا توفر الحماية الكافية.

ضعف في نظام التثبيت: تفقد الأحزمة والمشابك مرونتها وكفاءتها، مما يجعل تثبيت الطفل غير آمن في حال وقوع حادث.

مخاطر قانونية وتأمينية: في بعض البلدان، قد يؤدي استخدام مقعد منتهي الصلاحية إلى رفض مطالبات التأمين المتعلقة بالإصابة أو الوفاة، مما يحمّل الأهل المسؤولية الكاملة.

أين تجد تاريخ انتهاء الصلاحية؟

الملصق الخلفي أو السفلي للمقعد.

قد يُكتب على شكل "لا تستخدمه بعد تاريخ.. (Do not use after) أو يُذكر تاريخ التصنيع فقط "دي إو إم" (DOM).

راجع دليل الاستخدام المرفق مع المقعد.

اتصل بخدمة العملاء أو تحقق من موقع الشركة المصنعة إذا لم يكن الملصق واضحا.

انتبه لتاريخ صلاحية المقعد، خاصة إذا كان معروضا ضمن مواسم التخفيضات، لأن التخفيض الكبير في السعر قد يكون بسبب قرب انتهاء الصلاحية.

ماذا عن المقاعد بعد الحوادث؟

تنصح الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في أميركا (NHTSA) بعدم استخدام المقعد بعد حادث متوسط أو شديد، حتى لو لم تظهر عليه تلفيات.

لكن في حالة الحوادث الطفيفة، يمكن استمرار استخدامه إذا توفرت الشروط التالية:

لم تنفجر الوسائد الهوائية.

لم يصب أحد في الحادث.

باب السيارة بجانب المقعد لم يتعرض للضرر.

المقعد لم يظهر عليه أي تشققات أو كسور.

التحديثات الجديدة في معايير السلامة

أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة المرورية على الطرق السريعة عن إدخال معيار جديد يُعرف باسم "إف إم في إس إس إن أو.213 إيه" (FMVSS No. 213a). ويُلزم هذا المعيار الشركات المصنعة بإخضاع مقاعد الأطفال لاختبار جديد يحاكي تصادمًا جانبيا بسرعة 30 ميل/ساعة، وهو ما يُعرف اصطلاحًا بـ "تي-بون كراش" (T-bone crash).

ينطبق هذا الاختبار الجديد على المقاعد المخصصة للأطفال الذين يقل وزنهم عن 40 رطلا (18 كغم)، حيث يهدف إلى تقييم قدرة المقعد على حماية الطفل في حالة الاصطدام من الجهة الجانبية للسيارة، وهي حوادث توصف بأنها بالغة الخطورة نظرًا لقرب جسم الراكب من مصدر التصادم، على عكس الحوادث الأمامية التي تُمتص قوتها نسبيًا عبر أجزاء السيارة الأمامية.

أهمية تسجيل المقعد

قد يهتم كثير من الآباء بشكل وسعر مقعد الأطفال في السيارة، في حين يجهل الكثيرون أهمية تسجيل بيانات المقعد لدى الشركة المصنّعة، الذي يمكِّنك من:

تلقي إشعارات السحب من السوق (Recalls) في حال ظهور أي عيوب في التصنيع.

معرفة العيوب الفنية المحتملة.

الحصول على دعم تقني وتحديثات.

كيف تختار المقعد المناسب لطفلك؟

مناسب لطول ووزن الطفل ويحتوي على نظام تثبيت محكم (LATCH أو ISOFIX).

يوضع بعكس اتجاه السير حتى سن السنتين على الأقل.

مزود بحزام أمان خماسي النقاط (5‑point harness).

يراعي المعايير الجديدة (FMVSS 213a) أو معايير السلامة الأوروبية.

يكون حديث التصنيع ولم يُفتح سابقا.

إعلان

مقعد السيارة ليس مجرد قطعة بلاستيكية، بل جهاز أمان متكامل. تجاهل تاريخ صلاحيته أو استخدامه بعد حادث أو دون الالتزام بالمعايير الحديثة قد تكون له عواقب وخيمة. تأكد من صلاحية المقعد، وسجله لدى الشركة، ولا تتردد في تغييره إن لزم الأمر، فسلامة طفلك لا تُقدّر بثمن.