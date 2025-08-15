إلى الرجل العصري.. 6 نصائح تحميك من حوادث الصيانة المنزلية

تمثل الأدوات الكهربائية عنصرا لا غنى عنه في المنزل بالنسبة للرجل العصري، فهي تمنحه القدرة على إنجاز مهام الصيانة بنفسه، سواء داخل البيت أو في الحديقة، باستخدام المناشير الدائرية، أو المقصات الكهربائية لتقليم الأشجار أو غيرها.

لكن هذه الأدوات -على الرغم من فوائدها الكبيرة- قد تشكل خطرا جسيما إذا أُسيء استخدامها أو جرى تجاهل قواعد السلامة، خصوصا عند اقتراب الأصابع من الشفرات الدوارة أو غيرها من الأدوات الحادة.

ولتفادي الحوادث والإصابات، تنصح هيئة الفحص "ديكرا" الألمانية كل من يستخدم هذه المعدات باتباع الإرشادات التالية:

استخدم الأداة للغرض المخصص لها: لا تُجرب الأداة في مهام لم تُصمم من أجلها. على سبيل المثال، المنشار الدائري مخصص لقطع الألواح الخشبية أو الأجزاء المعدنية، وليس لقطع جذوع الأشجار.

لا تعبث بوسائل الأمان: كثير من الحوادث تقع بسبب تعطيل أو إزالة أنظمة الحماية، مثل تجاوز قفل الأمان ثنائي النقاط في مقصات الأشجار أو إزالة الغطاء الواقي للشفرات.

توقف عن العمل تحت المطر: معظم الأدوات الكهربائية مصممة للعمل في أجواء جافة، واستخدامها أثناء هطول الأمطار قد يتسبب في قفلة كهربائية. راقب الكود الثاني في المواصفة IP المثبت على الجهاز أو المذكور في دليله، وإذا كان "0"، فهذا يعني أنها بلا مقاومة للماء إطلاقا، ويجب التوقف فورا عند أول قطرة مطر.

اقرأ دليل الاستعمال قبل التجربة: حتى لو كنت خبيرا بالأدوات، خصص بضع دقائق لقراءة الصفحات الأولى من الدليل، وخاصة تعليمات السلامة، سواء عند شراء الأداة أو استئجارها من متجر المعدات.

ارتدِ معدات الحماية: قفازات العمل، ونظارات السلامة، وأدوات حماية السمع، ليست رفاهية، بل ضرورة لتفادي الإصابات. لكن تذكّر أنه مع أدوات مثل المناشير الدائرية، قد يشكل ارتداء القفازات خطرا إضافيا إذا علقت الشفرات بها.

أعط الصيانة للمحترفين: إذا لاحظت رائحة احتراق عند تشغيل الأداة، فهذا مؤشر إلى تلف في الكابلات أو العوازل. لا تحاول إصلاحها بنفسك، بل سلّمها لفني مختص أو مركز صيانة معتمد.