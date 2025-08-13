الإنترنت ليس آمنا للأطفال.. ضجة في البرازيل بعد بث فيديو يكشف ممارسات صادمة

أثار شريط فيديو يتناول المخاطر التي يتعرض لها القاصرون على وسائل التواصل الاجتماعي ضجة في البرازيل، ودفع سياسيين من مختلف الأطياف إلى اتخاذ مواقف في خضمّ جدل يتعلق بتنظيم المنصات.

وشوهد الشريط الذي نشره المؤثر فيليبي بريسانيم -المعروف باسم "فيلكا"- في السادس من أغسطس/آب على "يوتيوب"، أكثر من 33 مليون مرة، علما بأن مدته تبلغ 50 دقيقة.

ويتناول بريسانيم في فيلمه خصوصا قضية مراهقين صغار شاركوا في برنامج واقعي على الإنترنت. وفي بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قاصرون بأوضاع غير لائقة.

وأفادت النيابة العامة في ولاية بارايبا في شمال شرق البرازيل الثلاثاء، بأن المؤثر وراء برنامج الواقع هذا هيتالو دوس سانتوس يخضع للتحقيق بتهمة "العرض الجنسي الطابع" لمراهقين.

وفي شريط الفيديو، أشار "فيلكا" أيضا إلى أن مشاهدة محتوى يستغل الأطفال متاحة بسهولة من خلال الروابط المدرجة في التعليقات على بعض المنشورات.

وكتب رئيس مجلس النواب هوغو موتا على منصة "إكس" أن شريط الفيديو "صدم ملايين البرازيليين وحرك مشاعرهم. إنها قضية ملحة تمس صميم مجتمعنا".

وتعهد وضع مكافحة استغلال القاصرين عبر الإنترنت على جدول أعمال البرلمان "هذا الأسبوع".

وأعلن روي كوستا، مدير مكتب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال مقابلة الثلاثاء مع إذاعة "ألفورادا إف إم" المحلية، أن رئيس الدولة سيُحيل مشروع قانون إلى البرلمان "في الأيام المقبلة" بشأن تنظيم المنصات الرقمية.

أما النائب نيكولاس فيريرا، نجم مواقع التواصل الاجتماعي، والمؤيد للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، فهنأ "فيلكا" على جرأته في فضح هذه الممارسات.

ومع أن حماية القاصرين تحظى بالإجماع، يشكّل تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي قضية خلافية شديدة في البرازيل، إذ أعلنت حكومة لولا عنه مرارا من دون تنفيذه، في حين يرى معسكر بولسونارو، المدعوم من الولايات المتحدة، أنه في كثير من الحالات أداةٌ للرقابة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قضت المحكمة العليا بوجوب إزالة المنصات الرقمية كل المحتويات غير القانونية من دون انتظار أمر قضائي.

ومنذ نشر فيديو "فيلكا"، قدّم برلمانيون نحو 30 مشروع قانون أو تعديل للقوانين القائمة.

ويُتوقَع أن ينظر النواب أيضا في مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ في نهاية عام 2024. وينصّ هذا القانون على إلزام المنصات حظر وصول القاصرين إلى محتويات مُعينة وإزالة أية منشورات "تنتهك حقوق الأطفال والمراهقين".