دليلك لفهم مميزات وعيوب الموقد الزجاجي المسطح في المطبخ الحديث

الموقد الزجاجي المسطح، المعروف أيضًا باسم "اندكشن كوك توب" أو موقد الحثّ الحراري، هو جهاز حديث يستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية لطهي الطعام، ما يوفّر طهيا أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ويُعزز مستويات السلامة في المطبخ. يتميز هذا الموقد بسهولة التنظيف ويعتبر خيارا صديقا للبيئة. وبحسب موقع "تيستينغ تيبل" المتخصص في الطهي، فإنه يساعد في الحفاظ على منزل أكثر صحة مقارنة بمواقد الغاز.

ويأتي موقد الحث الحراري ضمن تقنية للطهي خالية من الانبعاثات، طُرحت في معرض شيكاغو العالمي عام 1933، وتمخضت عن "هذه المواقد العصرية المثيرة للإعجاب".

فبعد أن كانت 3% فقط من منازل الولايات المتحدة -على سبيل المثال- تقتني مواقد الحث الحراري حتى عام 2022، تُشير البيانات إلى أن "ما يقرب من 70% من المشاركين يفكرون في استخدامها في المستقبل"، وفقا لاستطلاع تجارب المستهلكين لعام 2022. كما تُشير بيانات أخرى إلى أن أكثر من 35% من المنازل الأوروبية تستخدم هذه المواقد.

ويُقدّر حجم السوق العالمية لمواقد الحث الحراري بـ 27.67 مليار دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% بين عامي 2025 و2030. ويُعزى هذا النمو إلى الاتجاه المتزايد نحو المطابخ الأحدث لما توفره من راحة وأمان.

كيف يعمل موقد الحث الحراري؟

وفقا لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في ولاية نيويورك، تعمل مواقد الحث الحراري أو أسطح الطهي، عن طريق "حث" تيار كهرومغناطيسي يُولده ملف معدني داخل الموقد، لينتقل مباشرة إلى الأواني والمقالي المعدنية الموضوعة على سطحه، مفجرا الحرارة بداخلها لطهي أو تسخين أي طعام أو سائل تحتويه، دون أن يسخن السطح الزجاجي أسفل الإناء، مما يحسن كفاءة الطهي وسلامة المطبخ.

وعادة ما تحتوي مواقد الحث على دوائر تسمى مناطق الطهي، تعمل كقناة لتوليد الحرارة عند وضع الأواني أو المقالي عليها؛ لكنها لا تسخن إلا عندما تُوضع الأواني على سطحها.

مزايا طهي موقد الحث الحراري

هذه أهم 5 مزايا الطهي بموقد الحث الحراري، مقارنة بالمواقد الكهربائية والغازية التقليدية، وفقا للشيف بيرونيلا:

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طهي أسرع وأكثر دقة، بمجرد أن تلامس أواني الطهي سطح الموقد، يعمل الحث الحراري على رفع الحرارة بسرعة تمكنه من غلي قدر من الماء في غضون 2 إلى 3 دقائق، أي أسرع بنسبة 20-40% تقريبا من مواقد الغاز والكهرباء التقليدية"، بحسب وزارة الطاقة الأميركية.

تحكم دقيق في درجة الحرارة يمنع احتراق الطعام، فكما يرفع الحث الحراري الحرارة بسرعة، فإنه يخفضها بسرعة أيضا؛ ويساهم التحكم الدقيق في درجة الحرارة وتوزيعها بالتساوي، في الحفاظ على درجة حرارة هادئة دون حرق الطعام أو الحاجة إلى مراقبة شعلة متذبذبة.

وينصح الشيف لورينزو بيرونيلا، الفائز بجائزة "أفضل شيف للهواة"، بتوخي الحذر الشديد قبل التأقلم على استعمال موقد حث حراري جديد في تحضير الوجبات، من خلال بعض التجارب مع إعدادات الطاقة "للعثور على درجة الحرارة المثالية".

فوائد الصحة والسلامة، فعدم بدء موقد الحث الحراري في التشغيل أو توقفه عن الاستمرار في التسخين عند إزالة أواني الطهي، تُعد ميزة لمنع تشغيل الموقد أو تركه قيد التشغيل عن طريق الخطأ.

ونظرا لأن الحث الحراري يُسخّن أواني الطهي فقط، فإن باقي السطح يبقى باردا نسبيا، "مما يقلل بشكل كبير من فرصة الإصابة بحروق عند لمس الموقد".

إضافة إلى أن عدم وجود لهب مكشوف، يعني أن ترك أدوات مثل ملعقة خشبية أو منشفة أطباق على سطح الطهي، لن يُتلفها أو يُعرّضها للحريق.

كما تُظهر أبحاث نُشرت أواخر عام 2022، أن "مواقد الغاز تُسرّب ملوثات ضارة، تشمل أول أكسيد الكربون والبنزين، "حتى عند إيقاف تشغيلها"؛ بينما تُساعد مواقد الحث الحراري -مع التهوية- في الحفاظ على جودة الهواء الداخلي في المنزل.

كفاءة أكبر وتوفير في الطاقة، ففي مواقد الحث الحراري، تكون أواني الطهي هي مصدر الحرارة، بدلا من اللهب أو الملفات الكهربائية، وهو ما يُحقق كفاءة أكبر واستهلاكاً أقل للطاقة.

ويجعل مواقد الحث الحراري "أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 15% من المواقد الكهربائية القياسية، وتتمتع بكفاءة تفوق كفاءة مواقد الغاز بثلاثة أضعاف تقريبا".

كما أن عدم إصدار مواقد الحث الحراري للملوثات أو رفع حرارة المطبخ، يوفر من استهلاك الطاقة المستخدمة في تشغيل أنظمة التهوية والتبريد.

تنظيف أسهل، حيث يُعد تنظيف السطح المصنوع من الزجاج والسيراميك لموقد الحث الحراري سهلا للغاية، مقارنة بمهمة إزالة ومسح شبكات موقد الغاز المرهقة.

ويُشير الشيف لورينزو إلى أن "الطهي بالحث الحراري، لا يُسخن سوى أواني الطهي، وهو ما يعني أن أي انسكاب أو تناثر على سطح الموقد، باستثناء المنطقة المباشرة من منطقة الطهي المُستخدمة، يمكن مسحه فورا بأمان، مما يساعد على تجنب تفحمه وتراكم الأوساخ التي يصعب تنظيفها.

أكثر الأخطاء شيوعا عند الطهي على موقد الحث الحراري

هذه بعض الأخطاء التي يجب الحذر منها عند استخدام موقد الحث الحراري، وفقا لطهاة محترفين وخبراء في هذا النوع من المواقد:

الطهي باستخدام أواني طهي غير متوافقة مع الموقد

بحسب الشيف بيرونيلا، "تحتاج مواقد الحث الحراري إلى نوع محدد من الأواني المصنوعة من "الحديد الزهر، أو الفولاذ المقاوم للصدأ، أو المطلية بالمينا"؛ لتكون قادرة على التقاط الطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من ملف الأسلاك الموجود تحت سطح تسخين. وينصح عند شرائها باختبارها بواسطة مغناطيس، "وكلما كان انجذاب المغناطيس للأواني أقوى، كانت استجابته لموقد الحث الحراري أفضل".

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اختيار قدر أو مقلاة لا تتناسب مع قطر الموقد

وفقا للشيف مايكل هاندال، الأستاذ بمعهد تعليم الطهي، "إذا كانت المقلاة صغيرة جدا بالنسبة لدوائر الموقد، فلن تسخن بشكل صحيح أو لن تسخن على الإطلاق. وإذا كانت المقلاة كبيرة جدا بالنسبة لدوائر الموقد، فلن تسخن الجوانب أو الحواف، ولن ينضج محتواها بالتساوي".

ولتجنب هذه المشاكل، توصي إريكا هولاند- تول، مديرة قسم الطهي في مجلة "ذا كوليناري إيدج"، بشراء موقد الحث الحراري ثم شراء أوان ذات قُطر مطابق تماما لدوائر الطهي المحددة على سطحه.

عدم فهم أفضل طريقة لتنظيف سطح الطهي

فإضافة إلى خطأ عدم مسح أي انسكابات تسقط على سطح الموقد بسرعة، يُعد استخدام الأدوات ومنتجات التنظيف غير المناسبة، كالمقاشط المعدنية، ولوف الاستانلس ستيل، والإسفنجات الخشنة؛ "خطأً فادحا أيضا". بحسب مايكل هاندال.

ولتجنب إلحاق الضرر بسطح الطهي، يكفي مسحه بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة ناعمة مع كمية قليلة من صابون غسل الصحون بين كل استخدام، للحفاظ عليه نظيفا.

كما يُنصح باستخدام مكشطة بلاستيكية لإزالة بقايا الانسكابات برفق، إلى جانب الخل أو مُنظف مُخصص لمواقد الحث الحراري لإزالة البقايا، ثم شطفه بمنشفة لمنع تلف السطح.

تحريك المقالي على سطح الموقد

وفقا للخبراء، لا يُنصح بتحريك المقلاة أو غيرها فوق موقد الحث الحراري، تلافيا لخطر خدش السطح الزجاجي أو إتلافه.