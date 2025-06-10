من اليابان إلى الأردن.. 7 وجهات سفر للرجل الباحث عن إجازة بعيدة عن الصخب

في عالم تزداد فيه وتيرة الحياة وتسارع الإيقاع، يبحث كثير من الرجال عن تجارب سفر هادئة تتسم بالمعنى والخصوصية، بعيدا عن صخب المدن وازدحام الوجهات السياحية التقليدية. ولأن السفر ليس حكرا على المغامرات الجماعية أو الأجواء الصاخبة، فإن بعض الرجال يفضّلون الرحلات الفردية بوصفها فرصة للتأمل، واكتشاف الذات، والتعرف على ثقافات جديدة.

في ما يلي، نستعرض 7 وجهات مثالية للرجل الباحث عن إجازة هادئة توفر له تجربة سفر مختلفة.

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1. كيوتو – اليابان

تعد واحة من السكينة والجمال الروحي، فكيوتو ليست مجرد مدينة، بل هي أشبه بكتاب مفتوح على تاريخ اليابان وجمالياتها. وتتضمن المدينة مئات المعابد، وحدائق الزنّ، وممرات الخيزران، وأسواق الشاي التقليدية، وغيرها من المعالم التي تجعلها مقصدا مثاليا لمن يسعى إلى الهدوء والتجرد من زحمة الحياة الحديثة.

أبرز الأنشطة:

بوابات معبد فوشيمي إناري.

حديقة معبد ريوان-جي الصخرية.

غابة أراشيياما وجولة إلى حديقة القردة.

حي "غيون" حيث لا تزال ثقافة الغيشا حاضرة.

2. جزر الأزور – البرتغال

تتميز هذه الوجهة بطبيعة عذراء وعزلة مريحة للنفس، ففي قلب المحيط الأطلسي، وعلى بعد آلاف الأميال من الضجيج، تقع جزر الأزور التي تتكون من 9 جزر بركانية تتميز بطبيعتها البكر وبحيراتها الزرقاء ومناظرها الخلابة.

أبرز الأنشطة:

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البحيرتان التوأمان في "سيتي سيداديس".

الينابيع الساخنة في منطقة "فورناس".

بحيرة "لاغوا دو فوغو" الهادئة.

رحلات مشاهدة الحيتان في جزيرة "بيكو".

3. بوتان

تُعرف بوتان بأنها "مملكة السعادة"، إذ تقنن عدد السياح حفاظا على هويتها البيئية والثقافية. بعيدة عن عالم الاستهلاك، قريبة من روح الإنسان. الهدوء فيها ليس خيارا بل سمة عامة للحياة، كما يقول أهلها.

أبرز الأنشطة:

تسلق الممر المؤدي إلى دير "عش النمر".

قلعة "بوناخا" على ضفاف النهر.

وادي "فوبجيخا" والتأمل في طبيعته الصامتة.

سوق "تيمفو" الأسبوعي.

4. شمال إسبانيا – أستورياس وكانتابريا

بعيدا عن الشواطئ المزدحمة في الجنوب الإسباني، يمتد الشمال الأخضر بصخوره وأشجاره وقراه الهادئة، حيث تعد أستورياس وكانتابريا الوجه الخفيّ لإسبانيا الغني بالبساطة والجمال الطبيعي. مدن لا تعرف الزحام، وأناس يحتفون بالبُعد عن التكلّف.

أبرز الأنشطة:

جبال "بيكوس دي أوروبا".

بلدة "سانتيانا ديل مار" بحجارتها العتيقة.

كهوف "إل سوبلاو" ذات التكوينات الجيولوجية الفريدة.

مدينة "أوفييدو" المعروفة بمتاحفها وكنائسها.

5. جيونغجو وجونجو – كوريا الجنوبية

تشتهر كوريا الجنوبية بناطحات سحابها وشوارعها التي لا تنام، إلا أنها تتمتع بتراث عريق يلتقي بحياة معاصرة هادئة في مدن مثل "جيونغجو" و"جونجو"، حيث يلمس الزائر وجها آخر للبلاد، ويُحتفى بالتراث وتُصان العادات التقليدية.

أبرز الأنشطة:

زيارة معبد "بولغوكسا" وحدائق "تومولي".

التجول حول بركة "أنابجي" مساء.

الإقامة في بيوت "هانوك" التقليدية في جونجو.

استكشاف المتحف الوطني بعيدا عن الزحام.

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6. منطقة البحيرات – فنلندا

يعد الصمت في فنلندا فضيلة؛ ففي منطقة البحيرات الممتدة، حيث المياه تحاكي السماء، يجد السائح فرصة نادرة ليختلي بنفسه، فلا حاجة للكلمات حين تتحدث الطبيعة بهذه الفصاحة.

أبرز الأنشطة:

التجديف في بحيرة "سايما" ومراقبة الفقمة النادرة.

زيارة قلعة "سافونلينا" التاريخية.

تجربة الساونا الفنلندية في أحضان الطبيعة.

التنزه في متنزه "كولي" الوطني المطل على غابات لانهائية.

7. الأردن – البتراء ووادي رم ومحمية ضانا

يشتهر الأردن بعظم بتاريخه وروح أهله وضيافتهم التي لا تُنسى وسط مواقع تاريخية محفورة في الحجر. لا يحتاج الزائر فيه إلى صخب أو بهرجة، فكل حجر يروي قصة، وكل فنجان شاي مع بدوي يُعلّمك شيئا عن الكرم والسكينة.

أبرز الأنشطة: