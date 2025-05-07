ورد الطائف.. عطر الملوك الفاخر ورمز الجمال والرفاهية

يعدّ ورد الطائف من أشهر وأجود أنواع الورد في المملكة العربية السعودية، فهو يتميز برائحته العطرية الفريدة الجذابة. ويزرع في منطقة الطائف الواقعة في غرب المملكة، ويشتهر بجماله وروائحه التي جعلت منه محصولا اقتصاديا وإرثا ثقافيا مهما في المنطقة. يطلق عليه أحيانا "وردة الجنة" لما يتمتع به من خصائص مميزة تجعله واحدا من أفضل أنواع الورد في العالم.

تاريخ ورد الطائف

تعود زراعة ورد الطائف إلى مئات السنين، حيث كانت الطائف مركزا مهما للزراعة في الجزيرة العربية. وبفضل المناخ الجبلي المعتدل، والأراضي الخصبة، ارتبطت الطائف بهذا النوع من الورد الذي يعتبر جزءا من الهوية الزراعية والثقافية للمدينة.

خصائص ورد الطائف

اللون: يُعرف ورد الطائف بلونه الوردي الفاتح أو الأحمر، وهو من الزهور التي تتمتع بلون مشرق وجذاب.

الرائحة: يعد العطر الناتج عن ورد الطائف من أقوى وأجمل الروائح، وهو ما يسهم في استخدامه الواسع في صناعة العطور.

الحجم والشكل: يتميز الورد بحجمه المتوسط، وبتنظيم بَتلاته بشكل مثالي، ما يجعله محط اهتمام المزارعين والمستهلكين.

الموسم: يتم جمع الورد في موسم الربيع، حيث يكون الطقس مناسبا لجني الأزهار بأفضل شكل وأعلى جودة.

أنواع الورد الطائفي

في محافظة الطائف، يُزرع نوعان من الورد، وهما الورد القاني والورد الفاتح. ويعرف الأخير بين الناس باسم "الورد الطائفي" ويُعتبر من الرموز الجمالية والتاريخية في المنطقة.

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يعد الورد الطائفي شجيرة متساقطة الأوراق، تصل ارتفاعاتها إلى حوالي 2.2 متر، ويتم إنتاج حوالي 550 مليون وردة من الورد الطائفي سنويا، حيث توجد أكثر من 1200 مزرعة موزعة في مناطق متعددة من جنوب غرب محافظة الطائف. تحتوي هذه المزارع على نحو 1.144 مليون شجيرة من الورد الطائفي.

استخراج العطور وماء الورد

يُحصد الورد الطائفي لاستخراج دهن الورد بفضل رائحته العطرية القوية. يتم إنتاج ماء الورد الطائفي بتركيزات مختلفة، وتطلق عليه تسميات محلية تختلف حسب تركيزه. يسمى ماء الورد ذو التركيز العالي (80%) بـ"ماء العروس"، ويستخدم في صناعة مستحضرات التجميل والأدوية، خاصة في تنظيف البشرة. أما ماء الورد بتركيز 50% فيسمى "ماء الثنو"، ويستخدم بشكل رئيسي في تحضير الأطعمة والحلويات. كما يُنتج ماء الورد بتركيز 20% ويعرف باسم "ماء الساير"، ويستخدم في الاستخدامات اليومية.

يدخل ماء الورد بتركيز 80% في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية التي تهدف إلى تحسين صحة الجلد وعلاج بعض المشكلات الصحية مثل الالتهابات الخفيفة أو التورم.

استخدامات ورد الطائف

يُستخدم ورد الطائف في العديد من المجالات المختلفة، من أبرزها:

صناعة العطور: يعد الورد الطائفي من أهم المكونات في صناعة العطور الفاخرة. يتم استخراج زيت الورد الطائفي عبر التقطير بالبخار، ويستخدم في العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية لإنتاج العطور الراقية. يتميز هذا الزيت برائحة قوية ودائمة.

المشروبات والحلويات: يُستخدم ماء الورد الطائفي في العديد من المشروبات والحلويات التقليدية. يُضاف إلى الشاي العربي والمشروبات الباردة لإضفاء نكهة فريدة. كما يدخل في صناعة الحلويات مثل الكنافة والبسبوسة وبعض أنواع العصائر.

الديكور والمناسبات: يعتبر الورد الطائفي من أجمل الزهور التي تُستخدم في التزيين، سواء في المناسبات الخاصة مثل الأعراس أو في الفنادق والمطاعم الفاخرة. بالإضافة إلى ذلك، تصنع منه أكاليل الزهور التي تُعلق في المناسبات التقليدية.

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التجميل والعناية بالبشرة: يدخل الورد الطائفي في صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، إذ يُستخدم ماء الورد في تنظيف البشرة، وهو معروف بخصائصه المهدئة والمطهرة لذلك فهو يضاف إلى ماء الاستحمام للحصول على تجربة استرخاء فاخرة، كما يدخل زيت الورد في تركيب مستحضرات معالجة التجاعيد والحفاظ على صحة الجلد.

الطب البديل: يستخدم زيت الورد الطائفي أيضا في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشكلات الصحية، مثل تقليل القلق والتوتر، وتحسين المزاج، وتهدئة البشرة. يعتبر أيضا علاجا فعالا لبعض التهابات الجلد والجروح.

ويشكل موسم جني الورد حدثا سنويا مهما، حيث يقام مهرجان ورد الطائف الذي يجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها. يساعد هذا المهرجان في دعم الصناعات المرتبطة بالورد، مثل صناعة العطور والمشغولات اليدوية، كما يعزز السياحة في المنطقة.