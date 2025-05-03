أواني الحديد الزهر.. فوائد صحية لا تخلو من الحذر

في الآونة الأخيرة، اكتسبت أواني الطهي المصنوعة من الحديد الزهر رواجا كبيرا، خاصة بعد أن أصبحت محط اهتمام الطهاة المحترفين والهواة والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.

ومع تزايد وعي المستهلكين بالقضايا الصحية، بدأ كثيرون في البحث عن بدائل أكثر أمانا لأواني الطهي المغلفة بمواد كيميائية قد تُطلق مركبات ضارة عند التعرض للحرارة. هذا الاتجاه أعاد الأضواء إلى أواني الحديد الزهر، التي تمتاز بتاريخ عريق وسمعة طيبة في المطابخ التقليدية. لكن، ما مدى صحة ما يُقال عن فوائدها؟ وهل تستحق مكانا في المطابخ العصرية؟

ماذا يمكن أن تضيف أواني الزهر لطعامك؟

تُعدّ من أبرز مزايا أواني الحديد الزهر قدرتها على زيادة محتوى الحديد في الطعام، وهي فائدة صحية بالغة الأهمية، خصوصا لمن يعانون من نقص الحديد في الدم، مثل النساء في سن الإنجاب، والأطفال، وكبار السن. فخلال عملية الطهي، يتفاعل الحديد الموجود في الأواني مع الطعام، لا سيما الأطعمة الحمضية والرطبة، مما يؤدي إلى انتقال كميات صغيرة من الحديد إلى الوجبة.

ويمكن أن تسهم هذه الأواني في رفع نسبة الحديد في الطعام بنسبة تصل إلى 16% في بعض الحالات، وهي نسبة مؤثرة لمن يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وفق دراسة أجراها معهد العلوم الطبية الهندي في نيودلهي، وهذه الميزة تجعل منها أداة غير مباشرة لتحسين الصحة العامة دون الحاجة إلى مكملات دوائية.

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إلى جانب ذلك، تعتبر هذه الأواني أكثر أمانا بالمقارنة مع بعض الأنواع الأخرى المطلية بمركبات مثل "التفلون"، التي قد تطلق أبخرة ضارة عند التسخين الشديد، مما قد يعرّض الصحة للخطر على المدى الطويل.

أواني الطهي الأكثر متانة

من الناحية العملية، فإن أواني الحديد الزهر تتميز بمتانتها وطول عمرها. فيمكن أن تدوم لعقود وربما تُورّث بين الأجيال، بشرط الاعتناء بها بالشكل الصحيح. وهذه الاستدامة تضعها ضمن قائمة الخيارات الصديقة للبيئة، إذ تقلل الحاجة إلى شراء أوانٍ جديدة باستمرار، مما يحدّ من النفايات المرتبطة بالأدوات المنزلية.

كما أن قدرتها على الاحتفاظ بالحرارة وتوزيعها بالتساوي تعد ميزة أخرى مهمة. فهي تضمن طهو الطعام بشكل منتظم، مما يعزز النكهة ويقلل من احتمالية حرقه. ولهذا السبب، تُفضل هذه الأواني في تحضير أطباق تتطلب وقتا طويلا للطهي أو تحتاج إلى توزيع دقيق للحرارة، مثل الطواجن أو اللحوم المشوية.

التحديات والمخاطر

رغم هذه المزايا العديدة، فإن استخدام أواني الحديد الزهر لا يخلو من التحديات. أبرزها هو قابليتها للصدأ إذا لم يتم تنظيفها وتجفيفها فورا بعد الاستخدام. فهي تختلف عن غيرها من الأواني التي يمكن تنظيفها بسهولة، إذ تتطلب طريقة خاصة في الصيانة تعرف بـ"التتبيل"، حيث تغطى بطبقة رقيقة من الزيت النباتي وتُسخن في الفرن لتكوين طبقة واقية طبيعية تمنع الالتصاق وتحمي من الصدأ.

من ناحية أخرى، فإن الطهي بأطعمة حمضية كصلصة الطماطم أو الخل قد يتسبب في تفاعل مع الحديد، مما قد يُغيّر طعم الطعام أو يفسد الطبقة الواقية، مما يفرض على المستخدم الحذر عند اختيار الوصفات المناسبة لهذه الأواني.

وهناك تحذير صحي مهم: لا ينصح باستخدام هذه الأواني من قِبل الأشخاص الذين يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية، وهو اضطراب يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم. ففي هذه الحالة، يمكن أن يشكل الاستخدام المتكرر لأواني الحديد الزهر خطرا صحيا بسبب زيادة امتصاص الحديد من الطعام المطهو فيها.

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كيف تحافظ على أواني الزهر؟

لضمان استفادة طويلة الأمد من أواني الحديد الزهر وفقا لنصائح موقع "هيلث لاين"، من الضروري اتباع خطوات صيانة منتظمة:

التنظيف الفوري بعد الاستخدام باستخدام إسفنجة ناعمة وماء دافئ، مع تجنب استخدام الصابون القوي أو غسالة الصحون.

التجفيف الجديد لتفادي تكون الصدأ.

إعادة التتبيل (إضافة طبقة من الزيت) عند الحاجة لحماية السطح من الالتصاق والتآكل.

التخزين الصحيح، يجب تخزين الأواني في مكان جاف وتهويتها جيدا، ويفضل وضع ورقة مطبخ بين الأواني المكدسة لمنع احتباس الرطوبة.

تجنب نقع الأواني في الماء، نقع الأواني لفترات طويلة قد يؤدي إلى تكون الصدأ.

استخدام أدوات طهي مناسبة، يفضل استخدام أدوات خشبية أو سيليكون لتجنب خدش طبقة التتبيل.

هل يُنصح بشراء أواني الحديد الزهر؟

الإجابة هنا تعتمد على احتياجات المستخدم وأسلوب حياته. نعم، يُنصح بشراء أواني الحديد الزهر لمن يبحث عن بديل صحي ومستدام لأواني الطهي التقليدية، خاصة إذا كان المستخدم يعاني من نقص الحديد أو يهتم بتحسين جودة طعامه بطريقة طبيعية. كما أنها مثالية للطهاة الذين يحبون الطهي البطيء أو تحضير الأطباق التقليدية.

لكن في المقابل، قد لا تكون الخيار الأمثل لمن يرغب في أدوات سهلة التنظيف وسريعة الاستخدام، أو لمن لا يستطيع الالتزام بمتطلبات الصيانة الخاصة بها. كذلك، على مرضى فرط الحديد تجنبها تماما لتفادي أضرار صحية محتملة.

أواني الحديد الزهر ليست مجرد أدوات طهي، بل هي استثمار طويل الأمد في الصحة والاستدامة والذوق الرفيع. ورغم بعض التحديات المرتبطة باستخدامها، فإن فوائدها الصحية والاقتصادية تجعلها خيارا ذكيا عند استخدامها بشكل معتدل ووفق التوجيهات. لذلك، إذا كنت على استعداد لبذل القليل من الجهد في العناية بها، فإن أواني الحديد الزهر تستحق بكل تأكيد أن تكون جزءا من مطبخك.