ما المكان المثالي للميكروويف في المطبخ؟ إليك 6 خيارات يجب تجنبها

الميكروويف جهاز متعدد الاستخدامات يفتح آفاقا واسعة في المطبخ، "ووضعه في مكان مناسب يمكن الوصول إليه يُسهّل عملية الطهي وتحضير الطعام، في حين قد يُعيق وضعه غير المناسب سير العمل في المطبخ"، كما يقول الخبير كين كلاين لموقع "هاب بيجز".

ورغم أهمية وضع الميكروويف في المكان الصحيح بالمطبخ، لا يزال كثيرون لا يعرفون أن هناك أماكن لا يجب وضع الميكروويف فيها، ويرون في وضعه على سطح طاولة المطبخ مباشرة حلا مريحا.

لكن أصحاب المطابخ الصغيرة، قد يجدون صعوبة في التضحية بمساحة كبيرة من سطح طاولة المطبخ، مما يدفعهم إلى وضع الميكروويف فوق الموقد أو فوق الثلاجة؛ "مع أن أيا من هذين الحلّين قد لا يخلو من مخاطر"، وفقا لموقع "تستينغ تيبل".

لذلك، سواء كنت ترغب في إعادة توزيع أجهزة مطبخك بشكل صحيح، أو حتى تصميم مطبخ جديد، من الأفضل استلهام ما يناسبك من مقترحات ونصائح الخبراء لتحديد أفضل الأماكن لوضع الميكروويف، واضعا في اعتبارك عوامل مثل تصميم المطبخ، والمساحة المتاحة، وتوافر عناصر الراحة والسلامة والمظهر الجمالي العام.

أكثر أماكن وضع الميكروويف شيوعا وعيوب كل منها

وفقا لخبراء تصميم المطابخ في شركة "أيكيا"، فيما يلي أكثر 6 أماكن لوضع الميكروويف شيوعا، وعيوب كل منها:

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1- وضع الميكروويف فوق الموقد والثلاجة

الميكروويف المُثبّت فوق الموقد يعيق دور شفاطات المطبخ في التهوية الضرورية، كما أن وضع ميكروويف ضخم فوق الثلاجة قد يُحد من قدرتها على تنظيم الحرارة والحفاظ على البرودة، إلى جانب أن فتحات التهوية في الثلاجة قد تسرع تلف الميكروويف، وتتسبب في شراء غيره.

ليس هذا فحسب، فقد لا يسمح طول الشخص الذي يستخدم المطبخ برفع وعاء طعام ساخن من الميكروويف الموضوع فوق الثلاجة، "مما يُشكل خطرا كبيرا عليه"؛ وفقا لـ"تستينغ تيبل".

2- وضعه في الحائط

يقول المصمم دانيال "إن هذا هو السيناريو الأسوأ"، فالميكروويف جهاز يحتوي على باب واحد فقط، وإذا وضعناه في الحائط، "فقد يتلف بابه ويتلف الحائط أيضا بمرور الوقت". كما قد يُشكّل وضع الميكروويف في الحائط عائقا لك ولأسرتك إذا لم يكن قريبا من سطح المطبخ.

لذا، قبل أن تفكر في وضع الميكرووف في الحائط، يجب أن تسأل نفسك: هل تشعر بالراحة عند مد يدك إلى أعلى؟ فقد لا يكون مد اليد لأعلى خيارا جيدا لمن يعانون من مشاكل في الكتفين أو الرقبة، على سبيل المثال.

3- وضعه في زاوية المطبخ

ففي زاوية المطابخ ذات الطابع الكلاسيكي، غالبا ما يوجد في المساحة بين سطح المطبخ والخزائن وحدة منفصلة يفتح بابها الأمامي من الأسفل إلى الأعلى، تُخصص لإخفاء عناصر معينة من قبيل محمصات الخبز أو الخلاطات. لكن وضع الميكروويف فيها يعد خيارا كارثيا بشكل عام، حيث لا يكون الميكروويف مدعما بشكل صحيح، ولا يوجد تدفق هواء للتهوية المناسبة.

كما أن أفران الميكروويف تشكل مناطق مزدحمة، وغالبا ما تتطلب التنقل بينها وبين الثلاجة لإعادة تسخين أو إذابة المكونات أو الأطعمة، مما لا يساعد عليه وضع الميكروويف في زاوية المطبخ.

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4- وضعه قريبا جدا من النافذة

يخبرنا المصمم ألبرت أن "وضع الميكروويف قرب النافذة فكرة سيئة"، وينصح عموما "بإبقاء النوافذ خالية وبعيدة عن الأجهزة التي تُصدر حرارة، مثل مواقد الطهي أو أفران الميكروويف"، معللا ذلك بأنه "في حالة نشوب حريق، قد يتسبب وضع مثل هذه الأجهزة في تقليل فرص السلامة عند محاولة الخروج".

5- وضعه بجانب الحوض

بحسب المصمم ألبرت، "يعد وضع الميكروويف بجانب الحوض من أسوأ الأماكن"، بسبب احتمال تناثر مياه غسل الأطباق على الميكروويف دون قصد أثناء تشغيله. لهذا ينصح بالتأكد دائما من أن الميكروويف "على بُعد ما بين مترين إلى 3 أمتار من الحوض، ليكون أكثر أمانا".

6- وضعه بجوار الثلاجة

يعد وضع الميكروويف بجوار الثلاجة فكرة سيئة أيضا، خاصة إذا كانت ثلاجتك مزودة ببابين، أو بباب يفتح باتجاه الميكروويف، "فقد تُعرّض باب الثلاجة لخطر الاحتكاك بالميكروويف أحيانا".

كما أن الميكروويف يُصدر حرارة عالية، لذا "قد لا يكون من الأفضل وضعه بجوار جهاز مُصمم للحفاظ على برودة الطعام".

أربعة أماكن مناسبة لوضع الميكروويف بالمطبخ

لتسكين الميكروويف في المطبخ، بما يضمن الحصول على أسطح نظيفة ومرتبة، ووضعية طويلة الأمد لا تلحق الضرر بالجهاز، أو بمن يستخدمون المطبخ؛ ينصح الخبراء بالأماكن التالية:

فوق سطح طاولة المطبخ

وهو من أكثر الطرق شيوعا، ويعد خيارا عمليا لمن يستخدمون الميكروويف كثيرا، حيث يسمح لهم بالتنقل بين مهام الطهي المتعددة دون الحاجة إلى الانحناء أو الوقوف على أطراف الأصابع للوصول إليه. مع ملاحظة أنه خيار قد يجعل سطح المطبخ مزدحما، ولا يتناسب مع المطابخ الصغيرة.

في إحدى خزائن المطبخ المنسية

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بعد أن أصبحت الخزائن سمة المطابخ ذات التصميم العصري، فقد لا يخلو المطبخ من خزانة مفتوحة منسية لا نستخدمها، بل قد تتحوّل إلى مكان للتخلص من فوضى الأدوات والعبوات العديمة الفائدة. فلم لا نشتري ميكروويف بمقاسات تناسب تلك الخزانة، ونضعه فيها بشكل محكم وآمن (وإزالة أبواب الخزانة إذا اقتضى الأمر).

في أحد جوانب جزيرة المطبخ

وجزيرة المطبخ مصطلح يطلق على تلك الوحدة ذات الفتحات والأدراج التي تتوسط المطبخ، وقد يخفي الكثيرون غسالات الأطباق في أحد جوانبها؛ وهو الأمر نفسه الذي يمكن أن نفعله مع الميكروويف. فإذا كانت جزيرة مطبخك مزودة بمقبس كهربائي، فما عليك سوى إدخال الميكروويف في فتحة مستطيلة مناسبة لمقاسه، وتوصيله بالكهرباء والاستمتاع باستخدامه بسهولة وأمان.

في مخزن أسفل الحوض

هناك خزانة أسفل حوض المطبخ، تُخبأ فيها أشياء متنوعة من الأطعمة المعلبة إلى منتجات التنظيف، مع أنها تعد مكانا مثاليا لاستيعاب الميكروويف الكبير الضخم، والوصول إليه بسهولة واستخدامه في أي وقت بمجرد فتح باب الخزانة، وإن كان الانحناء "قد لا يكون خيارا مناسبا لمن يعانون من آلام الظهر"، بحسب كلاين.