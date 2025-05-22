10 حيل لتحويل كي الملابس من مهمة مزعجة إلى عادة ذكية

كيّ الملابس ليس مجرد مهمة روتينية للتخلص من التجاعيد ومنح القطع مظهرا أنيقا، بل هو معضلة يومية تواجه الكثيرين. المفاجأة أن هذه العادة البسيطة تحمل فوائد صحية وجمالية غير متوقعة، تجعل منها أكثر من مجرد خطوة لتحسين المظهر. فالحرارة لا تعزز الأناقة فحسب، بل تسهم في النظافة والتعقيم والشعور بالراحة والثقة. فكيف يمكن إتقان الكي بخطوات سهلة وبطريقة احترافية؟ إليك مجموعة من الحيل والنصائح التي تجعل من هذه المهمة تجربة أكثر فعالية وسلاسة.

فوائد غير متوقعة لكي الملابس

لا يساعد كي الملابس في جعلها أكثر جاذبية وأناقة، ولكنه يمنح أيضا مجموعة من المزايا الإضافية التي لا تخطر للبعض على بال، وبحسب "موقع هالو لاندري" المتخصص في خدمات الغسيل والكي بالمملكة المتحدة، فإن الكي يفيد أيضا في:

تخليص الملابس من الروائح غير المرغوب فيها عقب الغسيل، سواء كانت رائحة مسحوق غير مفضلة، أو سواها من الروائح التي من الممكن أن تعلق بالملابس، حيث تعمل الحرارة المرتفعة على تبخيرها وتخليص الملابس منها.

قتل الجراثيم والبكتيريا والفطريات التي لم يتم التخلص منها خلال عملية الغسيل، خاصة إذا تم الغسيل بماء بارد، حيث تساعد درجة الحرارة العالية في القضاء على الكائنات الحية الدقيقة في الملابس، لذا ينصح بعض الأطباء بكي الملابس الداخلية في حالات عدوى المسالك البولية المتكررة.

إعلان

استعادة الحجم الطبيعي للملابس التي تتعرض للانكماش خلال عملية الغسيل، حيث تسبب الحرارة المرتفعة تمدد الأنسجة ومن ثم جعلها أكثر راحة خلال ارتدائها.

خطوات بسيطة لكي الملابس بسهولة

رغم أن كي الملابس لا يتطلب أكثر من مكواة جيدة، وزجاجة رش ماء، وطاولة مريحة، إلا أن الكثيرين يجدون المهمة شاقة ومعقدة. لكن في الواقع، سواء كنت تكوي قميصا، بلوزة أو سروالا، فإن الطريقة الأساسية تكاد تكون واحدة، ويمكن تنفيذها بسهولة عند اتباع الخطوات الصحيحة.

بحسب موقع "كلينيبيديا" المتخصص في نصائح العناية المنزلية، يمكن كي القمصان بطريقة احترافية من خلال الخطوات التالية:

فك الأزرار وافرد الأكمام جيدا على طاولة الكي.

كي الأكمام من المنتصف باتجاه الإبط، ثم من المنتصف نحو الأساور (كف اليد).

قلب الياقة وكيها وهي مفرودة، ثم طيّها وكيها مرة أخرى لتثبيت شكلها الحاد.

فرد وكي منطقة الكتفين والقماش المحيط بالرقبة.

كي الجهة الأمامية اليمنى من القميص، ثم الجهة اليسرى.

أخيرا، كي الجزء الخلفي بالكامل، ثم تعليق القميص على شماعة فورا لتفادي تجعده من جديد.

لا يختلف الأمر كثيرا في حالة السراويل، حيث يتطلب الأمر وضع السروال على لوحة الكي وبدء الكي من الأسفل إلى الأعلى بدءا من الكاحل، حيث تبدأ عملية الكي بساق واحدة، ثم الأخرى مع الحرص على طي أي تجاعيد في السروال من أعلى، أما في حالة الفساتين فيتم البدء بالياقات ثم الانتقال إلى المساحات الفضفاضة من الأمام والخلف لإزالة التجاعيد، ثم الانتقال إلى الحافة وأخيرا الكتفين والأكمام.

انتبه حتى لا تفسد المهمة

تبدأ عملية الكي الناجحة منذ اللحظة التي توضع فيها الملابس داخل الغسالة، إذ ينصح الخبراء بتجنب تكديس كميات كبيرة من الغسيل لتفادي خروج الملابس مجعدة، إضافة إلى التأكد من نظافتها تماما بعد الغسل، حتى لا يسهم الكي لاحقا في تثبيت أي بقع متبقية.

وبعد الانتهاء من الغسيل، يقدم موقع "ويتش" التابع لجمعية حماية المستهلكين البريطانيين عددا من التوصيات المهمة لضمان أفضل نتائج عند الكي:

ضبط ارتفاع طاولة الكي بحيث تكون الذراع في وضعية مريحة بزاوية 90 درجة أثناء الاستخدام.

فرز الملابس وفقا لنوع القماش قبل بدء الكي، لتجنب الحاجة إلى تغيير إعدادات المكواة بشكل متكرر.

قراءة ملصقات العناية المرفقة بكل قطعة، والتي تحدد درجة حرارة الكي المناسبة، حيث تتطلب بعض الأقمشة وضع قطعة قماش حاجزة أثناء الكي لحمايتها من الحرارة المباشرة.

البدء بكي الملابس وهي لا تزال رطبة قليلا، ما يسهل إزالة التجاعيد.

تجهيز علاقات الملابس مسبقا وتوفير مساحة كافية في الخزانة لتعليق القطع بعد كيّها مباشرة، للحفاظ على مظهرها المرتب.

تجنب تمرير المكواة بشكل عشوائي أو متعرج، خصوصا على الأقمشة الرقيقة، والحرص على الكي في خطوط مستقيمة لتفادي تلف الخيوط أو تمدد القماش.

10 حيل ذكية لكي الملابس بأسلوب المحترفين

رغم امتلاك معظم الناس الأدوات الأساسية للكي، كالمكواة والطاولة المناسبة، إلا أن الوصول إلى نتائج احترافية يظل تحديا متكررا. السر لا يكمن فقط في المعدات، بل في اتباع مجموعة من الحيل البسيطة التي تحدث فرقا واضحا في النتيجة. إليك أبرز 10 حيل يُوصي بها الخبراء:

إعلان