ليس منتجا نسائيا.. لماذا يجب على الرجال استخدام واقي الشمس يوميا؟

مع كل صيف جديد، يعود النقاش حول أهمية استخدام واقي الشمس، لكن في عام 2025 لم يعد هذا النقاش مرتبطا بالموسم فقط، بل بالسعر أيضا. فقد شهدت أسعار واقيات الشمس ارتفاعا ملحوظا وصل في بعض الأنواع إلى أكثر من 50%، مما دفع البعض إلى التساؤل: هل ما زال واقي الشمس منتجا أساسيا، أم أصبح رفاهية لا يقدر عليها الجميع؟

لكن الإجابة من الأطباء والعلماء واضحة: واقي الشمس ليس منتجا تجميليا، بل هو أداة وقائية أساسية تحمي من خطر حقيقي يتمثل في سرطان الجلد، خاصة الميلانوما، الذي يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعا في الولايات المتحدة حاليا، بحسب الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية.

السعر لا يعني جودة أعلى

رغم ما قد يشاع في السوق، فإن السعر المرتفع لا يساوي حماية أفضل. توضح الخبيرة في الكيمياء التجميلية ميلان سكوت أن "واقي شمس بعامل حماية (إس بي إف 50) SPF 50 سيكون فعالا بالقدر نفسه سواء اشتريته مقابل 10 دولارات أو 100 دولار، ما دام واسع الطيف ويُستخدم بالكمية المناسبة".

وتضيف: "كثير من المنتجات الاقتصادية تصنع من المكونات نفسها التي تستخدم في العلامات الفاخرة، والفرق يكون غالبا في التغليف أو الملمس وليس الفعالية".

متى يجب استخدام واقي الشمس؟

تقول الدكتورة أنجالي ماهتو، استشارية الأمراض الجلدية ومؤسِسة عيادة "سيلف لندن" لموقع "ريفاينري 20": "إذا كانت ميزانيتك محدودة، فركّز على استخدام واقي الشمس في الأيام التي يكون فيها مؤشر الأشعة فوق البنفسجية "يو في" (UV) 3 أو أكثر، وهي عادة من أواخر الربيع إلى أوائل الخريف".

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وتنصح باستخدام التطبيقات أو مواقع الطقس لمتابعة هذا المؤشر يوميا، مضيفة: "حتى في الشتاء، تبقى الأشعة "يو في إيه" (UVA) موجودة وتخترق الزجاج والسحب، مما يجعل استخدام الواقي ضروريا إذا كنت تجلس بجوار النافذة أو تقود السيارة".

من يجب أن يستخدم واقي الشمس؟

واقي الشمس ليس منتجا تجميليا نسائيا، بل يجب على الجميع رجالا ونساء وأطفالا فوق 6 سنوات أن يستخدموه يوميا.

والاستثناء الوحيد هم الأطفال دون 6 أشهر، ويُوصى بحمايتهم عبر الظل والملابس فقط، لا باستخدام الواقي.

كيف توفرين في استخدام واقي الشمس؟

من أجل تقليل التكاليف دون المساس بالحماية، تنصح ماهتو باعتماد بعض الحيل الذكية، مثل:

استخدام واقي الشمس المرطب بدلا من كريم النهار، مما يوفر المال ويقلل عدد المنتجات.

ارتداء القبعات والملابس الواقية لتقليل الحاجة إلى تغطية الجسم بالكامل بالمنتج.

الالتزام بالكمية الصحيحة، وهي ما يعادل طول إصبع لتغطية الوجه والعنق والأذنين.

كيف تختارين واقي الشمس المناسب لأسرتك؟

واقي الشمس "إس بي إف" (SPF 30): مناسب للاستخدام اليومي الخفيف (قيادة، مشي، تنقلات بسيطة).

أما واقي الشمس "إس بي إف 50" (SPF 50) أو أكثر: ضروري للنشاطات الخارجية الطويلة (جري، سباحة، عمل ميداني).

بينما واقي الشمس واسع الطيف (Broad Spectrum): يجب أن يحمي من أشعة "يو في إيه" و"يو في بي" UVA وUVB.

وتستمر فعالية واقي الشمس المقاوم للماء لمدة 40 دقيقة للنوع. أما المكتوب على عبوته "مقاوم جدا" فتستمر فعاليته 80 دقيقة.

قد يشعر البعض بأن واقي الشمس لم يعد من الأولويات. لكن الحقيقة أن تجاهله اليوم قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة على المدى البعيد.

واقي الشمس ليس ترفا، بل حاجز حماية ضروري ضد أشعة قد تكون قاتلة. والأفضل، كما توصي ماهتو، أن نغيّر طريقة تفكيرنا فيه: "هو ليس منتج تجميل. بل تأمين يومي لبشرتك وصحتك".