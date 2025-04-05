8 استخدامات مذهلة للاستفادة من قشر البرتقال

يتم التخلص سنويًا من مئات الأطنان من قشور البرتقال حول العالم، والتي تُشكّل ما بين 10 إلى 15% من وزن الثمرة. هذه النفايات العضوية، عند تحللها في مكبات القمامة، تُطلق غاز الميثان، أحد أقوى الغازات الدفيئة، والذي يفوق تأثيره على الاحتباس الحراري بـ25 مرة تأثير ثاني أكسيد الكربون.

لكن، ماذا لو أُعيد التفكير في طريقة التعامل مع هذه القشور؟ في الواقع، هناك عشرات، وربما مئات، الاستخدامات الصحية والمنزلية لقشور البرتقال، التي تتيح تحويل هذا الفائض المهدر إلى مورد نافع، مما يسهم في تقليل النفايات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

1- حلوى قشور البرتقال المحلاة

بعد إزالة أكبر قدر ممكن من لب قشور البرتقال (الطبقة البيضاء الناعمة)، يتم تقطيع من 4 إلى 6 ثمار حمضيات وطبخها على نار هادئة في الماء لمدة 25 دقيقة تقريبًا.

بعد تصفيتها ووضعها على جانب، يتم غلي نصف كوب من الماء وإضافة ربع كوب من السكر حتى يذوب كليا على النار. ثم تُضاف القشور لمحلول الماء والسكر المُذاب، ويُترك قشر البرتقال حتى يغلي مرة أخرى.

بعد الغليان تُخفّض الحرارة وتترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم تُصفى وتُترك لتجف على رف سلكي لمدة من 6 إلى 12 ساعة لكي تجف تماما. ويمكنها فركها في السكر الخشن لمنع الالتصاق.

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هذه الحلوى مثالية لتزيين المخبوزات والحلويات، أو حتى لتناولها بشكل مباشر مع مشروب ساخن.

2- تجميد مبشور البرتقال

قبل عصر الليمون أو تناول البرتقال، يمكن دوما بشره بسرعة وحفظه في المُجمد أو الفريزر للاستخدام عند الحاجة. وعندما ينتهي موسم الحمضيات، سيكون لديك قشر جاهز للمخبوزات المنزلية وتحضير الكوكيز والكعك والبسكويت والكيك، أو عبر رشّه على السلطات والفواكه الطازجة والشوفان، وحتى في تحضير العصائر والمشروبات الساخنة وغير ذلك الكثير.

3- تحضير ملح البرتقال للتتبيل

هذه الوصفة البسيطة يمكنها إضفاء الكثير من المذاق الفريد لأطباقك أثناء الطهي، وتتم ببساطة من خلال فرك كمية من ملح الطعام، ويُفضل ملح البحر الصخري الخشن، مع كمية من قشر البرتقال، ومواصلة الفرك بأصابعك.

سيؤدي هذا إلى تفتيت كتل القشر وتمازجها مع ذرات الملح. حينها يمكن تخزينه في مرطبان مُحكم الغلق، واستخدامه لتتبيل الخضراوات والمعكرونة والأرز والدجاج والحساء وغيرها.

4- بخاخ قشور البرتقال للتنظيف

بقايا قشر البرتقال ليست لذيذة فحسب، بل يمكن أن تكون أيضًا إضافة رائعة لروتين التنظيف المنزلي، مما يحافظ على رائحة البيت منعشة ولمعان الأسطح.

إذ تحتوي قشور الحمضيات على مادة "د-ليمونين"، وهي مركب طبيعي يُفتّت الزيوت والشحوم.

وللتحضير، يتم استخدام مرطبان مُحكم الغلق ويُغمر فيه كمية من قشور البرتقال في الخل الأبيض، وتُترك لمدة أسبوعين على الأقل. بعد ذلك يُصفّى المنقوع ويُستخدم مباشرة للتنظيف في جميع أنحاء منزلك، إما بتركيز كامل أو بعد التخفيف بالماء.

كما يمكن نقل المحلول إلى زجاجة رذاذ بخاخة وإضافة القليل من الماء لاستخدامه لتنظيف ألواح التقطيع، وأفران الميكروويف، والحوض وأي سطح تقريبًا في المطبخ وخارجه أيضا.

5- مكون طبيعي لطرد الحشرات

تحتوي قشور البرتقال على مركبات الليمونين كما أسلفنا، وعلاوة على فوائدها، فهي مادة كيميائية طبيعية سامة للحشرات ولكنها غير ضارة بالنباتات والحيوانات.

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لذلك، يمكنك صنع مبيد حشرات بسيط عن طريق غلي بضع قشور برتقال في كوب من الماء لمدة 10 دقائق، ثم تصفية السائل وحفظه في زجاجة رذاذ. ويمكنك استخدام هذا المبيد في أرجاء المنزل أو الشرفات والبلكونات والحدائق المنزلية، أو حتى على بشرتك لإبعاد الحشرات عند التنزه في الأماكن المكشوفة.

6- زيت البرتقال العطري

يُعد صنع زيت البرتقال العطري سهلا جدًا، ولكنه يستغرق بعض الوقت. أولًا، يتم استخدام قشور البرتقال المجففة على طاولة مكشوفة أو سطح المطبخ، وليس في مجفف، لأن ذلك سيُتلف الزيوت الطبيعية فيها، وهي عملية عادة ما تستغرق من يومين إلى 3 أيام.

بعد التجفيف يتم تقطيع قشور البرتقال إلى قطع صغيرة وتُنقع في الكحول المركزة المستخدمة عادة في أغراض التطهير والتنظيف. وبعد نحو أسبوع، يُصفّى السائل ويُترك مكشوفًا لمدة أسبوع على الأقل. هذا يسمح للكحول بالتبخر، ليمنحك زيت برتقال عطريا علاجيا منزلي الصنع وآمنا للاستخدام.

7- مقشّر البشرة بالبرتقال

حمض الستريك الموجود في قشر البرتقال مفيد للبشرة ويعززها بفيتامين سي والزيوت المرطبة. وللتحضير يمكن مزج قشور البرتقال مع مجموعة متنوعة من المكونات الأخرى لصنع مقشرات للوجه والقدمين والجسم.

تختلف المكونات حسب الغرض من استخدامها. مثلاً لتقشير الجلد الميت في الوجه، يمكنك مزج قشر البرتقال مع العسل المهدئ ودقيق الشوفان.

أما لتقشير القدمين، فيمكنك مزج قشر البرتقال مع السكر والملح. ومهما كان نوع الزيت المستخدم، فإن طريقة تحضير قشر البرتقال هي نفسها: كما هو الحال مع الزيوت العطرية، اتركي القشور تجف في الهواء حتى تصبح هشة. ثم اطحنيها في الخلاط أو محضرة الطعام واخلطيها مع باقي المكونات التي تفضلين.

8- القليل من الرفاهية في وقت الاستحمام

إذا كنت تبحثين عن طريقة أقل تعقيدًا لاستخدام قشور البرتقال في روتين العناية الشخصية، ففكّري ببساطة في إضافتها إلى حوض الاستحمام مباشرة.

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ضعي قشر برتقال (سواءً كاملًا أو شرائح من القشر) في حوض استحمام دافئ، واسترخي واستمتعي برائحة البرتقال المنعشة والمهدئة. يمكنك أيضًا وضع القشور في كيس قماشي برباط لسهولة التخلص منها عند الانتهاء من حمامك.