تطبيق "شاوريني" القطري يحصد جائزة عربية

فاز تطبيق "شاوريني" الذي أطلقه مركز حماية المرأة والتأهيل الاجتماعي القطري (أمان) بجائزة أفضل مبادرة لمواجهة العنف ضد المرأة على مستوى الوطن العربي (كفى).

و"شاوريني" تطبيق إلكتروني مجاني يقدم خدمات استشارية اجتماعية ونفسية وقانونية للنساء، وذلك بمنتهى السرية والخصوصية من خلال فريق متخصص من كوادر مؤهلة. ويهدف التطبيق لرفع مستوى الوعي والتثقيف بحقوق المرأة.

وجاء هذا التكريم ضمن فعاليات المؤتمر الثالث والخمسين، الذي نظمته المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) في دولة الكويت، وبالشراكة مع الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي.

ضحايا العنف

ومن جانبه أكد فضل محمد الكعبي، المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز أمان، على أهمية المشاركة في الجوائز الإقليمية والدولية التي تسلط الضوء على الجهود النوعية في مجالات الحماية والتمكين، موضحا أن مركز أمان يسعى دائما لتقديم خدمات ومبادرات مبتكرة تخدم النساء والأطفال وضحايا العنف والتفكك الأسري، وتتماشى مع التطورات التقنية والاحتياجات المجتمعية.

وأضاف الكعبي أن تطبيق "شاوريني" يهدف إلى رفع الوعي بحقوق المرأة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الاستشارية، وتمكين المستفيدات من التعامل مع مختلف أشكال العنف بوعي وثقة.

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وبدورها أوضحت مديرة مكتب الاتصال والإعلام بمركز أمان، حنان العلي، أن حصول المركز على هذه الجائزة يعكس التزامه بتفعيل الشراكات المجتمعية والدولية ذات الصلة باختصاصه، لتحقيق رؤيته في توفير الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة، والسعي لإعادة دمجهن في أسرهن والمجتمع من خلال برامج وخدمات نوعية وفعّالة.

والجدير بالذكر أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) -أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التي تتبع بدورها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة- ينفذ سلسلة من الفعاليات والحملات التوعوية التي تتناسب مع الشهر الفضيل، للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري.