من المطبخ إلى المائدة.. إليك الحل المثالي لحفظ الأطعمة وتقليل الهدر

في عالم اليوم المتسارع، أصبح حفظ الطعام أمرا بالغ الأهمية، ولم يعد إهدار الطعام مقبولا على نطاق واسع، مما جعل جهاز تعبئة المواد الغذائية بتفريغ الهواء من الضروريات الأساسية في المطبخ العصري.

فهو مثالي لإغلاق أكياس العبوات بأقل جهد إذ يتميز بحجمه الصغير وسهولة تشغيله، كما أنه مصمم للاستخدامات المتعددة مع مختلف أحجام الأكياس والحاويات "لضمان تخزين الأطعمة المنزلية بكفاءة كاللحوم والخضراوات والفواكه، وحتى الأطعمة الجافة مثل المكسرات أو الحبوب، والحفاظ عليها طازجة لفترات أطول، من دون تلف أو تبعات تجميد أو هدر"، وفقا لموقع "غيزمو كلينينغ".

فعندما نتمكن من تخزين الأطعمة والمكونات بشكل صحيح "فسيكون كل ما يُوضع على المائدة طازجا، كما لو كان قد تم إعداده للتو"؛ كما يقول ماثيو سبينا، الكاتب المتخصص في مجال الطعام، على موقع "تستينغ تيبل".

ومن هنا تأتي أهمية استخدام جهاز التعبئة بتفريغ الهواء، الذي يساعد على إتمام جميع المشتريات والتحضيرات مسبقا، وتوفير الوقت والمال، من دون التضحية بجودة الوجبات.

فوائد جهاز تعبئة الأطعمة بتفريغ الهواء

لا يقتصر دور جهاز التعبئة بتفريغ الهواء على إطالة عمر الطعام فقط، بل له فوائد أخرى، مثل:

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توفير المال ومكافحة هدر الطعام، ففي الولايات المتحدة وحدها يُهدر سنويا بين 30% و40% من إمدادات الغذاء، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.

ومع ذلك، فإن استخدام جهاز تعبئة الطعام بتفريغ الهواء يُعد وسيلة فعالة للحد من هذا الهدر، إذ يزيل الهواء وهو العامل الرئيسي في تلف الأطعمة، فيطيل عمرها ويحافظ على جودتها.

كذلك، وعلى الرغم من أننا نلجأ أحيانًا إلى شراء كميات كبيرة للاستفادة من العروض والخصومات، فإن التخزين غير السليم قد يؤدي إلى فساد جزء كبير من هذه المشتريات قبل استهلاكها. وهنا تتجلى أهمية جهاز التعبئة بتفريغ الهواء، الذي يضمن الحفاظ على الأطعمة طازجة لفترات أطول، ويساعدنا على تحقيق أقصى استفادة من مشترياتنا دون خسائر.

الحفاظ على نضارة الطعام لفترة أطول، فقد أثبت التغليف بتفريغ الهواء قدرته على الحفاظ على نضارة الطعام حتى 5 مرات أطول من أكياس أو حاويات التخزين العادية، مع إبقاء نكهته ومذاقه بالروعة نفسها يوم شرائه.

سهولة الاستخدام، فبفضل تصميمه اللاسلكي يمكن وضع جهاز التعبئة بتفريغ الهواء في أي مكان على سطح المطبخ، ويستغرق شحن البطارية حوالي 24 ساعة، ويكفي لإتمام تفريغ الهواء من حوالي 100 عبوة.

حماية الخضراوات واللحوم من التعرض للهواء، بتجهيزها مسبقا وتبريدها إلى حين إخراجها من الثلاجة ووضعها على النار، بدلا من أن يؤدي تقطيع الخضراوات أو اللحوم والأسماك إلى تعريض سطحها لمزيد من الأكسجين، مما يُؤثر على جودتها وطعمها أثناء تركها في الخارج.

رائع للتتبيل، فجهاز التعبئة بتفريغ الهواء يُسرّع التتبيل بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية؛ فيُمكنه تتبيل وجبة في ١٢ دقيقة فقط، وذلك يُساعد في تغليف كميات كبيرة من اللحوم أو حصص من الصلصات والنكهات، ويُتيح البدء في الطهي مباشرة دون الحاجة إلى يوم للتحضير أو التنظيف والتتبيل.

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مفيد للأطباق الجانبية المطبوخة مسبقا، حيث لا يقتصر استخدام جهاز التعبئة بتفريغ الهواء على تحضير المكونات النيئة وتخزينها فحسب، بل يمكن استخدامه أيضا للحفاظ على نكهة الأطباق المطبوخة مسبقا وجاهزيتها لإعادة التسخين والتقديم فورا، وتسهيل الاستضافة.

8 نصائح لضمان أفضل النتائج

للاستفادة من جهاز تغليف الطعام بتفريغ الهواء، يوصي "غيزمو كلينينغ" بالتأكد من الآتي:

المواد الغذائية المراد تعبئتها نظيفة وجافة، وعدم ملء العبوات أكثر من اللازم. وقبل تغليف اللحوم أو الدواجن أو الأسماك النيئة، يجب غسلها جيدا وتجفيفها بمنشفة ورقية.

قبل تعبئة اللحوم، يُفضل إزالة الدهون الزائدة كي لا تؤدي إلى تلفها، والتأكد من عدم وجود عظام مُدببة أو حواف حادة قد تثقب الكيس.

تعبئة الأطعمة الحساسة، مثل الخبز أو رقائق البطاطس بحذر، فقد تتكسر بسهولة أثناء التعبئة.

لضمان إغلاق محكم والحفاظ على عمر الجهاز، يجب التأكد من خلوّ الكيس من السوائل، إذ تتسبب السوائل في ضعف الإغلاق وتعطل الجهاز.

على الرغم من أن الجهاز مصمم أساسا للأطعمة الصلبة، فإنه يتعامل أيضا مع كميات صغيرة من السوائل بشرط تجميدها قبل نقلها إلى كيس التعبئة، لإغلاقه بأمان من دون خطر التسرب.

بعد انتهاء الجهاز من تفريغ الهواء وإغلاق العبوة، يُفضل فحص العبوة بصريا، للتأكد من تفريغها من الهواء بشكل صحيح وإغلاقها بإحكام.

قبل تخزين العبوات في الثلاجة أو الفريزر أو خزانة المطبخ، يوضع ملصق على كل عبوة مدون به التاريخ والمحتويات، ليسهل التعرف عليها لاحقا.

لضمان جودة أداء الجهاز وطول عمره، يُنصح باستخدام أكياس عالية الجودة، وتنظيف الجزء الخارجي بعد كل استخدام، بقطعة قماش ناعمة ورطبة لإزالة أي جزيئات أو بقايا طعام. وإخراج صينية التنقيط وغسلها بالماء الدافئ والصابون، والتأكد من جفافها تماما قبل إعادتها في الجهاز، أو تنظيفها في غسالة الأطباق.

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وينصح بفحص شريط الإغلاق من حين لآخر، بحثا عن أي تآكل أو بقايا قد تؤثر على أدائه، وتنظيفه برفق بقطعة قماش مبللة، وتجنب غمر الجهاز في الماء.