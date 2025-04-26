دليل الآباء للتعامل مع كسور عظام الأطفال قبل الوصول إلى المستشفى

تُعد كسور العظام من الإصابات الشائعة بين الأطفال، خصوصا عقب السقوط أو الحوادث البسيطة، ما يجعل وعي الآباء والمعلمين بكيفية التعامل السليم مع هذه الإصابات أمرا بالغ الأهمية.

وحسب مراجعة طبية للدكتورة ميلاني إل بيتون لموقع "كيدز هيلث"، يؤكد الخبراء أن جميع الكسور، مهما بدت طفيفة، تتطلب عناية طبية فورية لتجنب المضاعفات.

علامات وأعراض الكسر

هناك عدة مؤشرات قد تدل على إصابة الطفل بكسر في العظام، منها:

سماع صوت "طقطقة" أو احتكاك في أثناء الإصابة.

صعوبة أو ألم عند تحريك الطرف المصاب أو تحميل الوزن عليه.

ظهور تورم أو كدمات أو ألم موضعي.

وجود تشوه واضح في شكل الطرف المصاب، كأن يبدو مائلا أو مختلفا عن وضعه الطبيعي.

خطوات الإسعاف الأولي لكسر العظام

في حال اشتبه الأهل أو المعلمون في وجود كسر، ينصح باتباع الخطوات التالية:

عدم تحريك الذراع أو الساق المصابة.

نزع الملابس برفق عن المنطقة المصابة، مع استخدام المقص إذا كان الخلع مؤلما.

إعطاء الطفل مسكنا للألم (مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين).

تقليل حركة المنطقة المصابة قدر الإمكان، عن طريق وضع جبيرة أو تعليق الطرف المصاب بحمالة.

وضع كمادة ثلجية على موضع الإصابة.

تثبيت الطرف المصاب في وضعه الحالي باستخدام جبيرة بسيطة مصنوعة من لوح خشبي أو كرتون أو صحف مطوية، وتثبيتها بشريط لاصق أو ضمادة مرنة.

التوجه فورا إلى الرعاية الطبية المتخصصة.

الامتناع عن إعطاء الطفل طعاما أو شرابا تحسبا لاحتمال الحاجة إلى تدخل جراحي.

متى يجب الاتصال بالإسعاف؟

تتطلب بعض الحالات استدعاء الطوارئ وعدم الذهاب بسيارة خاصة إلى المستشفى، مثل حالات:

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خروج العظم المكسور من الجلد.

الاشتباه في إصابة خطيرة بالرأس أو الرقبة أو الظهر.

وفي هذه الحالة، يجب إبقاء الطفل مستلقيا وعدم غسل الجرح أو محاولة إعادة العظم إلى مكانه، أو تغيير أي وضعية لمكان الكسر.

الوقاية من الكسور

ورغم أن منع حوادث الكسور بشكل كامل ليس ممكنا دائما، فإن بعض الإجراءات تقلل من خطر حدوثها، مثل: