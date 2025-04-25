لتجنب الاختناق والإصابات.. 10 نصائح لشراء لعبة آمنة وممتعة لطفلك

تُشكل الألعاب جزءا مهما وممتعا في حياة كل الأطفال، فهي تُعلمهم وتقوي خيالهم وتنمّي مهاراتهم، ومع ذلك، لا ينبغي للآباء اختيار ألعاب ممتعة وجذابة أو تعليمية فحسب، بل آمنة ومناسبة لعمر الطفل أيضا، لحمايته من الأخطار كالاختناق والسقوط والجروح والكدمات وغيرها.

واستنادا إلى تقرير صادر عن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية عام 2023، فإن عديدا من الأطفال يتلقون العلاج في أقسام الطوارئ بالمستشفيات كل عام إثر إصابات ناجمة عن الألعاب، وعام 2022، قُدر عدد إصابات الأطفال المرتبطة بالألعاب، التي عولجت في أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة، بأكثر من 209 آلاف إصابة.

نصائح قبل شراء الألعاب

ولضمان استمتاع طفلك والحفاظ على سلامته وصحته، نستعرض في هذا التقرير نصائح الخبراء والعوامل التي يجب على الآباء مراعاتها عند شراء الألعاب، ومنها:

إعطاء الأولوية للسلامة

تأكد أن اللعبة مدون عليها التعليمات كافة، وانتبه إلى الملصقات التحذيرية أو رمز تنبيه السلامة لتتعرف على الأخطار المحتملة، ولا تشتر المنتج إذا لم تتوفر هذه المعلومات.

كذلك يُفضل اختيار الألعاب المصنوعة من مواد مستدامة، مثل الألعاب المطاطية المصنوعة من المطاط الطبيعي والألعاب المصنوعة من الخيزران والنفايات المُعاد تدويرها والمواد القابلة للتحلل الحيوي.

إعلان

ملاءمة اللعبة لمستوى نمو الطفل

أظهر استطلاع للرأي أجرته مستشفى "كيه كيه إتش" للنساء والأطفال في سنغافورة أن عديدا من الآباء يشترون ألعابا لا تناسب أعمار أطفالهم، وأن 92.5% منهم يشترون ألعابا غير مناسبة لاستخدام أطفالهم، وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم اتخذوا هذا القرار لأنهم يعتقدون أن اللعبة لها فائدة تعليمية، أو يعتقدون أن طفلهم في سن تسمح له باللعب بها بأمان.

ووفق موقع "كيه كيه إتش"، قال الدكتور كاو باو تانغ، رئيس قسم الطوارئ للأطفال في مستشفى الجامعة الوطنية في سنغافورة، إنه ينبغي للآباء مراعاة عمر الطفل عند اختيار اللعبة، فمثلا، لا تعد الملحقات الصغيرة التي تأتي مع اللعبة خيارا مثاليا للأطفال الصغار نظرا إلى خطر الاختناق.

وأشار كاو إلى أن قطع الألعاب الصغيرة قد يدخلها الأطفال الصغار في أفواههم، أو قد تعلق في أنوفهم أو آذانهم لعدم تناسب اللعبة مع أعمارهم أو تطورهم السلوكي، على عكس الأطفال الأكبر سنا، الذين يدركون جيدا عدم صحة القيام بهذا الأمر.

تجنب ألعاب الليزر

تحظى مسدسات وسيوف الليزر بشعبية كبيرة بين الأطفال بداية من عمر 5 سنوات في جميع أنحاء العالم، وإلى جانب العنف المكتسب الذي تعززه مثل هذه الألعاب، فإنها ربما لا تستوفي معايير السلامة، ولهذا السبب حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من الأخطار المحتملة لألعاب الليزر، وأوصت بعدم شرائها إلا إذا كانت اللعبة مصنفة على أنها "منتج ليزر من الفئة 1″، وهذا يعني أن الليزر منخفض الأخطار وآمن للأطفال.

كما أوصت بعدم شراء أو استخدام أي ليزر يصدر طاقة تزيد عن 5 ميغاواط أو لا توجد بيانات الطاقة مطبوعة على الملصق، إذ قد تُسبب هذه الألعاب إصابات خطيرة في العين، قد تصل إلى العمى، وهذا لا يقتصر على من يستخدم الليزر، بل يشمل أيضا أي شخص يقع ضمن نطاق شعاعه.

إعلان

لا تشترِ كرات الماء أبدا

حذر تقرير حالة جديد -نشرته مجلة طب الأطفال يوم 28 يناير/كانون الثاني 2025- من خطورة كرات الماء على حياة الأطفال، وأشار التقرير إلى أن خطر الكرات المائية يتجاوز مجرد الاختناق، إذ إنه بمجرد ابتلاعها يمكن أن تتمدد لأكثر من 100 ضعف حجمها الأصلي، مما يسبب انسدادات خطيرة في الجهاز الهضمي تتطلب غالبا إجراء جراحة.

وتؤكد بيانات لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أن ما يقرب من 7 آلاف إصابة مرتبطة بابتلاع حبيبات الماء تم علاجها في أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة من عام 2018 إلى عام 2022.

عوامل الأمان في الألعاب المُعززة بالتكنولوجيا

بعض الألعاب مزودة بعديد من الميزات التقنية، مما تعزز شعور طفلك بالنضج مع الاستمتاع باللعب الإبداعي، ولكن تأكد من أن التكنولوجيا المُقدمة في اللعبة مناسبة لطفلك، وإذا كانت اللعبة متصلة بالإنترنت، فتأكد من وجود أدوات تحكم أبوية لمراقبة نشاطه.

عدم وجود رؤوس حادة أو شظايا أو حواف خطرة

تشهد الألعاب الخشبية عودة قوية في سوق الألعاب، ومع أنها تعد خيارا رائعا، فإن احتمال إصابة الأطفال بالشظايا في أثناء اللعب بها تكون أعلى، لذا تأكد من أن أي لعبة تشتريها، سواء كانت خشبية أو بلاستيكية لها حواف ناعمة ومستديرة وخالية من الرؤوس الحادة.

احذر البطاريات والأسلاك

نقلا عن موقع جامعة ألاباما في برمنغهام، تحذر طبيبة الأطفال كانديس داي من أخطار الألعاب التي تحتوي على خيوط أو أسلاك طويلة بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، وأضافت داي أن "الحبال قد تلتف حول رقبة الرضيع، مسببة الاختناق، وينطبق الأمر نفسه على الشرائط المستخدمة لتغليف الهدايا أو خيوط البالونات".

كذلك عند شراء الألعاب المزودة بالبطاريات، فإنه ينبغي للآباء فحص الألعاب بانتظام للتأكد من أن أماكن تخزين البطاريات مغلقة بإحكام ولا يمكن للطفل فتحها، إذ تُشكل البطاريات أخطارا جسيمة كالتسمم، وقد يؤدي ابتلاعها إلى الاختناق والنزيف الداخلي والحروق الكيميائية.

إعلان

تضمين معدات الحماية

عند شراء الدراجات أو ألواح التزلج أو أي ألعاب ركوب أخرى تتطلب التوازن، قم دائما بشراء معدات السلامة.

ابتعد عن الألعاب التي تعزز صورة نمطية للمرأة

تنتشر في الأسواق عرائس مثل "بوسي كات" و"براتز"، التي قد تعزز صورة نمطية عن المرأة، وتُرسّخ أهمية المظهر اللافت و"المثير" للفتيات، وتشكل أذواقهن في سن صغيرة، ولتجنب ذلك، يُفضل أن تحل محلها دمى ذات ملامح طفولية.

اقرأ المراجعات واطلب التوصيات

اقرأ تقييمات وتوصيات الآباء الآخرين، واستعن بخبراتهم وتجاربهم حول جودة ووظائف اللعبة وأثرها التعليمي، لمساعدتك على اختيار الأفضل.

وأخيرا، تعد الميزانية أيضا من العوامل المهمة التي تجب مراعاتها، لذا حاول الموازنة بين توفير تشكيلة كافية ومفيدة من الألعاب لطفلك وبين قدرتك المالية من دون المساومة على الجودة.