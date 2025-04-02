لتفادي مخاطر اللحم المفروم.. احذري 8 أخطاء شائعة عند تجميده وطهيه

رغم أن لحم البقر المفروم يُعد من اللحوم متعددة الاستخدامات التي يحتفظ بها معظم الناس في ثلاجاتهم، بوصفها عنصرا أساسيا في تحضير عديد من الأطباق، فإن كثيرين ربما لا يتخيلون كيف يساهم تخزين وتبريد لحم البقر المفروم بشكل صحيح، في الحفاظ على طعم اللحم وملمسه وسلامته بشكل عام، وإلى أي مدى يمكن أن يحمي العائلة من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، وربما لا يدركون أخطار عديد من الأخطاء التي قد تحدث عند تخزينه أو تذويبه أو طهيه.

في هذا الصدد، تقدم الكاتبة والمؤلفة وخبيرة صناعة الأغذية تشيلسي فالين -في مقالها على موقع ذا ديلي ميل- تعريفا بأهم 8 أخطاء شائعة عند تخزين لحم البقر المفروم، وبما يجب فعله لتفاديها، بناء على الإرشادات المعتمدة من وزارة الزراعة الأميركية.

ترك اللحم المفروم في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة

حذرت وزارة الزراعة الأميركية من أن "وجود مسببات الأمراض عند فرم اللحم تجعل مساحة أكبر منه عرضة للبكتيريا الضارة، كما يسمح الفرم باختلاط أي بكتيريا موجودة على السطح في جميع أنحاء اللحم". وهو ما يتطلب عدم ترك اللحم المفروم في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين في "منطقة الخطر"، وهي المنطقة الواقعة في نطاق درجة حرارة بين 4.5 إلى 60 درجة مئوية، "حتى وإن كان مجمدا"، حيث تتكاثر البكتيريا بسرعة.

أما إذا كانت درجات الحرارة 32 درجة مئوية أو أعلى، فيصبح الحد الأقصى للمدة المسموح بها لترك اللحم المفروم في درجة حرارة الغرفة هو "ساعة واحدة فقط".

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ومن ثم، يجب تبريد أو تجميد لحم البقر المفروم في أسرع وقت ممكن -وفقا لموقع الوزارة- "لأن هذا يحافظ على نضارة اللحم ويبطئ نمو البكتيريا". وللحفاظ على مستويات البكتيريا منخفضة، يمكن تبريده عند درجة حرارة أقل من 4.5 درجات مئوية، "إذا كان سيستخدم خلال يومين"، وإلا لابد من تجميده.

تجاهل الحماية من التلوث المتبادل

حسب وزارة الزراعة الأميركية، يمكن للبكتيريا الموجودة في عصارة اللحوم النيئة أن تلوث الأطعمة التي طُهيت أو الأطعمة النيئة التي لن تُطهى، مثل مكونات السلطة.

كما يمكن أن توجد البكتيريا على المعدات واليدين، وحتى في الهواء، بسبب ما يُسمى "التلوث المتبادل"، ولتجنب ذلك:

اغسلي يديك بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل، قبل وبعد التعامل مع اللحم المفروم.

لا تُعيدي استخدام أي مواد تغليف مرة أخرى.

استخدمي الصابون والماء الساخن لغسل الأواني والأسطح التي لامست اللحم النيء.

يمكنك تعقيم الأواني والأسطح بمحلول من ملعقة كبيرة من مبيض الكلور السائل لكل غالون ماء.

لا تستخدمي الأواني التي لامست اللحم النيء إلا بعد غسلها أولا.

تجنبي استخدام الأدوات نفسها على الأطعمة النيئة والمطبوخة، كما يجب ألا تكون الأدوات المستخدمة في طهي الطعام هي نفسها التي تقدم بها الوجبة.

ترك اللحم المفروم في الثلاجة لفترات طويلة جدا.

حسب فالين، "يمكن أن يظل لحم البقر المفروم النيء في الثلاجة لمدة يومين تقريبا عند درجة حرارة أقل من 4.5 درجات مئوية، وللتخزين طويل الأمد، يجب أن تظل درجة حرارة الفريزر أقل من صفر". وبعد طهيه، يمكن أن يبقى لحم البقر المفروم في الثلاجة عند الدرجة نفسها لمدة 3 إلى 4 أيام، "إذا تم وضعه في الثلاجة فورا بعد الطهي".

ووفقا لموقع وزارة الزراعة ذاتها، يُعدّ اللحم المفروم آمنا للاستخدام لفترة طويلة إذا حُفظ مجمدا، ولكنه يفقد جودته بمرور الوقت، "لذا يُفضّل استخدامه خلال 4 أشهر، وتدوين تاريخ وضعه في الفريزر على العبوة، لضمان متابعة وقت التخزين".

تخزين اللحم المفروم على رف الثلاجة غير المناسب

التبريد لا يعني ترك اللحم المفروم في أي مساحة متاحة في الثلاجة، لأن وضعه على الرف الخطأ قد يلوث الأطعمة الأخرى ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

فعلى سبيل المثال، يُعد تخزين اللحم المفروم أسفل الدجاج النيء خطأ كبيرا لأنه يمثل أكبر خطر للتلوث والأمراض المحتملة، كذلك تخزين اللحوم فوق الأطعمة المطبوخة بالكامل أو الجاهزة للأكل يُعد خطأ هو الآخر، "لأنها لن تُطهى بدرجة حرارة عالية بما يكفي لقتل البكتيريا قبل التقديم"، وفقا لفالين، التي توضح أن أفضل مكان لتخزين اللحم المفروم "هو الجزء الخلفي من الرف الثاني، حيث يكون المكان فيه أبرد، مما يجعله أكثر حماية من نمو البكتيريا".

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عدم تقسيم اللحم المفروم إلى حصص قبل التجميد

يقع كثيرون في خطأ وضع لحم البقر المفروم السائب مباشرة في الثلاجة، مما يجعل التعامل معه أكثر صعوبة ويؤدي أيضًا إلى زيادة الوقت اللازم لتجميده أو إذابته.

لذا تنصح فالين بتقسيم اللحم المفروم وتتبيله قبل تجميده، إلى حصص موزعة حسب الحاجة، وكذلك تشكيل أقراص البرغر وتتبيلها بالملح والفلفل والثوم ومسحوق البصل، أو إعداد كرات اللحم الإيطالية وتشكيلها وتتبيلها قبل وضعها في الفريزر.

فهذا يساعد في تجميد اللحم بشكل أفضل، ويضمن الحصول على أحجام الحصص الصحيحة، ويقلل من وقت إذابة التجميد في الثلاجة.

عدم إذابة اللحم المفروم بشكل كامل قبل الطهي

تقوم تشيلسي فالين بإذابة اللحوم في الثلاجة وإخراجها عندما تكون جاهزة للاستخدام، وتقترح استخدام الماء البارد لإذابة اللحوم "عند الحاجة حتى يكون اللحم المفروم جاهزا للطهي في غضون ساعة أو أقل". فإذابة اللحوم في الثلاجة بدلا من تركها على المنضدة أو في الحوض، هي "الطريقة الأكثر أمانا لأنها تمنع اللحم المفروم من الوقوع في منطقة الخطر"، بحسب وزارة الزراعة التي قدمت هذه الإرشادات لأفضل طريقة لإذابة اللحم المفروم:

لتذويب اللحم المفروم بشكل أسرع، يمكنك إذابته في فرن الميكروويف أو في ماء بارد.

عند استخدام الميكروويف، اطبخي اللحم فورا لأن بعض المناطق قد تبدأ في النضج في أثناء إذابته.

لإذابة اللحم في الماء البارد، ضعيه في كيس بلاستيكي محكم الغلق، وغيّري الماء كل 30 دقيقة.

لا تُعيدي تجميد اللحم المفروم النيء المُذاب في الماء البارد أو في الميكروويف إلا بعد طهيه أولا.

عدم التأكد من درجة الحرارة المثالية للثلاجة أو الفريزر

تأتي أهمية التحقق من درجات حرارة الفريزر والثلاجة، من أن هناك عديدا من الأشياء التي يمكن أن تسبب تقلبات في درجات الحرارة، مثل الأعطال، أو فتح الأبواب، أو إضافة أطعمة جديدة طوال الوقت، علما أن درجة حرارة الثلاجة المثالية للحماية من الأمراض المنقولة بالغذاء، تتراوح بين صفر و4.5 درجات مئوية، أما درجة الفريزر، فيجب أن تظل أقل من صفر.

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عدم إخراج الهواء من العبوة قبل التجميد

تشدد فالين على التأكد من إخراج الهواء من العبوة عند نقل لحم البقر المفروم إليها، بالضغط بعناية على الهواء باليد، أو بواسطة أجهزة الغلق المفرغ من الهواء، "إذ يمكن أن يؤدي الهواء إلى إفساد طعم وملمس اللحم".