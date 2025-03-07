إفطار رمضاني متكامل بالمقلاة الهوائية في 30 دقيقة

ما إن تهب نسائم شهر رمضان الفضيل حتى تتسابق البيوت لاستقباله بما يلزم من تجهيزات لموائده العامرة التي يجتمع حولها الأهل والأصدقاء، وتستعد كل سيدة وربة منزل لقضاء وقت أطول وبذل جهد أكبر في المطبخ، لتحضير وجباته الشهية لأفراد الأسرة.

لكن هذا كله تغير بعد ظهور المقالي الهوائية التي يصفها الخبير المعروف أندرياس هانسن، بأنها "هبة من السماء، ومن أكثر أدوات المطبخ روعة"؛ نظرا لاستخدامها الهواء الساخن في طهي الطعام بالقليل من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق، مما يقلل من السعرات الحرارية والدهون في الطعام بشكل كبير، بالإضافة إلى طبيعتها التي توفر الوقت والجهد من خلال "ضبطها ونسيانها"، ودون الحاجة إلى تسخينها مسبقا.

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يمكنك إذن إعداد الكثير من الوجبات الرمضانية اللذيذة والصحية بأقل قدر من المجهود، بالاعتماد على المقلاة الهوائية التي تشغل حيزا صغيرا في ركن من طاولة مطبخك، لكنها على أهبة الاستعداد للقيام بجميع عمليات الطهي؛ بدءا من السمبوسة المحشوة باللحم، والقطايف المحشوة بالمكسرات، وحتى اللحوم والدجاج والأسماك والأرز والمعكرونة. فإلي قائمة متنوعة بأصناف مقترحة لكل من وجبتي الإفطار والسحور، يمكن طهيها في المقلاة الهوائية، بدلا من قضاء ساعات في المطبخ.

سمبوسة وقطايف

سواء كانت السمبوسة مُحضرة في المنزل أو مجمدة من السوبر ماركت؛ يمكن للمقلاة الهوائية أن تجعلها صحية دون تضحية بالطعم، بدلا من قليها في الكثير من الزيت.

فقط رشيها برذاذ زيت الطهي، ورتبيها في طبقة واحدة في سلة المقلاة لضمان طهيها بشكل متساو وقرمشتها، في درجة حرارة 175 مئوية، لمدة 10 دقائق، أو حتى تكتسب اللون البني الذهبي.

أما القطايف فبعد تحضير عجينتها وحشوها بالمكسرات أو الجبن، يمكن رشها برذاذ زيت الطهي وطهيها في المقلاة الهوائية على درجة حرارة 200 مئوية، لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا، ثم غمسها في شراب حلو وتزيينها بالفستق المطحون.

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مكعبات لحم

يُقطّع لحم الخاصرة أو الضلع إلى مكعبات متساوية حتى ينضج بنفس المعدل، ويُوضع في وعاء مع فطر مُقطّع إلى نصفين.

يُقلّب الخليط مع قليل من زيت الزيتون والصلصة ومسحوق الثوم والملح والفلفل حتى يتم تغطيته بالتساوي، مع رشة من الخل البلسمي، وتركه يرتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة تقريبا.

يُطهى اللحم والفطر في المقلاة الهوائية باتباع دليل درجات الحرارة اللازمة لطهي شرائح اللحم الموضح على المقلاة، مع مراعاة تقليبه في منتصف وقت الطهي، وتقديمه مع البطاطس المهروسة والسلطة الخضراء.

كباب

بعد مزج اللحم المفروم مع التوابل والبصل والأعشاب، وتشكيله على شكل كباب ووضعه في سلة المقلاة الهوائية، يمكنك الحصول على أحد أصناف الإفطار التقليدية بسرعة للاستمتاع بها خلال شهر رمضان.

صدور دجاج وبطاطس

رش صدور دجاج بالقليل من زيت الزيتون، وتتبيلها بمسحوق البصل والثوم والملح والفلفل والريحان والزعتر وتركها 30 دقيقة لترتاح.

وضعها في المقلاة الهوائية على درجة حرارة 185 مئوية لمدة 20 دقيقة مع تقليبها في منتصف الوقت، ثم إخراجها من المقلاة على الفور وتركها ترتاح لمدة 5 دقائق على الأقل، للحصول على صدور دجاج طرية ولذيذة ومثالية للتقديم مع الأرز والخضراوات والسلطات، أو مع البطاطس.

ضعي مكعبات البطاطس المتبلة بالملح والفلفل والثوم والبابريكا والقليل من الزيت، في سلة المقلاة الهوائية في طبقة واحدة، واطهيها لمدة 15- 20 دقيقة على درجة 190 مئوية.

رج البطاطس في منتصف الطهي وإضافة الفلفل، والاستمرار حتى تكتسب البطاطس اللون الذهبي.

أفخاذ دجاج مشوية

وضع الأفخاذ المتبلة – بعد تركها 30 دقيقة لترتاح – في المقلاة الهوائية، وطهي الأفخاذ بالعظم على درجة حرارة 200 مئوية، من 22 إلى 25 دقيقة، ومنزوعة العظم على درجة حرارة 180 مئوية، من 15 إلى 18 دقيقة، يوفر خيارا مريحا وصحيا يحررك من الحاجة إلى الشواء أو القلي في الزيت.

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ويمنحك أفخاذ دجاج طرية وعصيرية ومغطاة بصلصة الباربيكيو اللذيذة، يمكنك تقديمها مع البطاطس أيضا، أو مع الأرز أو السلطة كطبق رئيسي على الإفطار خلال شهر رمضان.

سمك بلطي مقلي

"تحتوي 100 غرام من السمك الذي يتم طهيه في المقلاة الهوائية على 105 سعرات حرارية وحوالي 1 غرام من الدهون، بينما تحتوي الكمية نفسها من السمك المقلي في الزيت العميق بالطريقة التقليدية، على 200 سعر حراري و 10 غرامات من الدهون"، وفقا لهانسن.

وبحسب خبيرة الطهي المنزلي كلير أندروز، يمكن للمقالي الهوائية طهي أي نوع من الأسماك في دقائق، بشرط "توخي الحذر بشأن ضبط توقيتات الطهي، وتحضير السمك بشكل صحيح، وتجنب إضافة الكثير من المكونات". وللحصول على نتائج رائعة من طهي سمك البلطي في المقلاة الهوائية:

استخدمي شرائح السمك طازجة أو مجمدة ورشيها بالزيت وقلّبيها في وعاء حتى تلتصق بها تتبيلة البابريكا ومسحوق الثوم والملح والكمون.

ضعي الشرائح في طبقة واحدة في سلة المقلاة حتى تنضج بالتساوي على درجة حرارة حوالي 70 مئوية لمدة 10 دقائق تقريبا، ثم اقلبي السمك في منتصف الوقت، وأعيديه حتى يصبح لونه ذهبيا وله ملمس طري.

أرز أبيض

لطهي أرز مثالي في المقلاة الهوائية:

ضعي 1.5 كوب من الماء لكل كوب من الأرز الأبيض في طبق مقاوم للحرارة مع قليل من الملح وملعقة كبيرة من الزيت لمزيد من النكهة ولمنع الالتصاق.

قلّبي الخليط جيدا لضمان التوزيع المتساوي، ثم ضعي الطبق المقاوم للحرارة في سلة المقلاة الهوائية لطهي الأرز على درجة 160 مئوية لمدة 25- 30 دقيقة تقريبا.

أوقفي المقلاة مؤقتا في منتصف الطهي، وقلّبي الأرز برفق لتعزيز الطهي المتساوي.

بمجرد انتهاء المؤقت، أوقفي المقلاة الهوائية واتركي الأرز في الحرارة المتبقية لمدة 5- 10 دقائق تقريبا، للسماح بإعادة توزيع الرطوبة وتعزيز الملمس بشكل أكبر.

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استخدمي شوكة لنفش الأرز برفق، للمساعدة على فصل الحبوب، والحصول على أرز خفيف وجيد التهوية.

معكرونة

يمكنك طهي المكرونة في المقلاة الهوائية عبر الخطوات التالية:

غلي المكرونة مسبقا حتى تنضج قليلا، ثم تقليبنها بالزيت للحصول على سطح مقرمش مع الحفاظ على طراوة الجزء الداخلي.

تقسيم المعكرونة إلى وحدات صغيرة في سلة المقلاة، لضمان الطهي المتساوي، ورشها بطبقة خفيفة من زيت الزيتون لمنع الالتصاق وإضفاء ملمس لطيف.

طهي المعكرونة على درجة 200 مئوية لمدة 10- 12 دقيقة، ورجّ السلة في منتصف الوقت لتعزيز الطهي المتساوي.

التحقق من نضج المعكرونة، وطهيها لمدة 2- 3 دقائق إضافية للحصول على الملمس المطلوب، قبل إخراجها من المقلاة وخلطها مع الصلصات وجبن البارميزان والأعشاب الطازجة، أو الخضراوات أو البروتينات المفضلة لديك.

فلافل