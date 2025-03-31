اختبار البشرة.. كيف تستخدمين مقشرات التفتيح بأمان؟

تغرينا جميعا وعود الريتينول وأحماض البشرة، ونحلم ببشرة مثالية، بمسام ضيقة، وخالية من خطوط الابتسامة أو التجاعيد حول العين. لكن كيف يمكننا اختبار حاجز البشرة في أكثر الأوقات حساسية من دون التسبب في تهيجه؟

ما حساسية البشرة؟

يعرف معهد كاليفورنيا لصحة البشرة حاجز البشرة الطبيعي بأعلى طبقتين من الجلد، تتكون السفلية منهما من خلايا الجلد الميتة، والسيراميدات، والأحماض الدهنية، بما فيها الكوليسترول، أما الطبقة السطحية فتتكون من العرق والدهون الطبيعية، وكلاهما ضروري لحماية البشرة من الجفاف والبثور والتهيج.

وقد يضعف حاجز البشرة لأسباب عديدة، يرتبط أغلبها بحساسية البشرة، مثل: الطفح الوردي على الوجنتين، وحب الشباب، والإكزيما، وأخرى مثل: العمر، والعوامل الوراثية، وجميعها خارج عن إرادتنا.

علامات تهيج البشرة

إذا نظرتِ في المرآة ووجدتِ أن مسام بشرتكِ متناسقة، وخلاياها مترابطة، من دون تشققات أو حبوب أو احمرار أو جفاف يؤثر على مرونة تعابير وجهكِ، فهذا يعني أن حاجز بشرتكِ في حالة جيدة.

أما إذا استخدمت حمضا معينا، أو غسولا قويا، أو مقشرا، أو اعتدتِ غسل وجهكِ بالماء الساخن، ولاحظتِ أن بشرتك فقدت رطوبتها وظهرت عليها قشور، احمرار، خشونة، حبوب، بهتان، شد، حرقة أو حكة، فقد تكون هذه علامات على تضرر حاجز البشرة، مما يستدعي استشارة مختص.

مقشرات لتفتيح الوجه

الآن، وبعد أن تأكدتِ من سلامة حاجز بشرتك، وإذا رغبتِ في اختيار حمض أو مضاد أكسدة في منتج جديد مثل "فيتامين سي" أو مشتقات "فيتامين أ"، فاعلمي أن الريتينول هو الأضعف من حيث الفاعلية، لكنه الوحيد المسموح باستخدامه من دون وصفة طبية لعلاج فرط التصبغ وحب الشباب والخطوط التعبيرية.

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أما إذا كنتِ ترغبين في تنعيم بشرتك ومنحها إشراقة طبيعية، فيمكنكِ اللجوء إلى حمض الأزيلايك، أو أحماض الألفا هيدروكسي، مثل حمض الغليكوليك أو اللاكتيك، وجميعها متاحة دون وصفة طبية، بشرط استخدامها تدريجيا.

وقد أوضحنا لكِ سابقًا مدى فاعلية 5 علاجات آمنة للبشرة: كيف تختارين منتج العناية بالبشرة المناسب بعيدًا عن الإعلانات؟

وفوائد لا تعرفينها لحمض الأزيلايك.

اختبار البشرة

حان وقت اختبار البشرة بمنتج جديد، لمعرفة درجة تحملها، والوقت الكافي لإصلاح أي خلل في توازنها، لتحققي أقصى استفادة من المنتج الجديد.

توصي "الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية" باختبار المنتج الجديد بوضع الكمية الموضحة على ملصق العبوة فوق منطقة غير معرضة للغسل أو الاحتكاك، مثل ثنية الكوع، بمساحة عقلتي إصبع، ثم اغسليها في موعد غسل بشرتكِ، إلا إذا كنتِ تختبرين غسولًا فحينئذ اغسلي المنطقة بعد 5 دقائق.

كرري الاختبار وفق المواعيد الموضحة على الملصق، على المنطقة ذاتها، ما لم يتحسس جلدكِ على مدار أسبوع.

مراحل العناية بالوجه؟

1- ينصحكِ أطباء الجلدية، في تقرير لمجلة "ذا دوز"، بالبدء بتركيزات منخفضة من مكون واحد نشط، وتعزيز تحمل البشرة له بمرور الوقت، عن طريق زيادة جرعة المكون النشط شهريا، برفع تدريجي لنسبة التركيز، أو عدد مرات وضعه، لملاحظة تأثير المكونات الفعالة.

تستغرق دورة الجلد حوالي 6 أسابيع، لذا من المهم منح المكونات الفعالة في منتجات العناية بالبشرة فرصة، لتحقيق تغيير لافت، ومن المفترض أن تتأقلم بشرتك مع المكونات الفعالة وأن تحقق الهدف منها بعد 90 يومًا.

2- التزمي بروتين أساسي من غسول، ومرطب، وواقي شمس، ومكون علاجي نشط.

3- لحماية بشرتكِ من احتمال التحسس، ينصحكِ موقع "هيلث لاين" بوضع حمض الهيالورونيك على بشرة مبللة، قبل الأحماض المقشرة، ثم أضيفي المرطب.

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4- لحماية حاجز البشرة، تنصحكِ مجلة "جلامور" بختام روتينكِ المسائي بمرطب غني بالسيراميد، أو زيت سكوالين، أو زبدة الشيا، أو نياسيناميد لذوات البشرة المعرضة للحبوب، وأخيرًا الغلسرين للبشرة الجافة.

5- إذا كنتِ تستخدمين واقيا للشمس كيميائيا، فضعيه صباحًا قبل المرطب، لزيادة فاعليته.

ما الذي يخفف تهيج الوجه؟

تجنبي التهيج بتجنب الماء الساخن، والغسول الخالي من المرطبات، ووضع أكثر من منتج جديد دفعة واحدة، والتقشير بالحبيبات، والتقشير الكيميائي العميق إلا تحت إشراف طبيب.

كذلك وجهت "إدارة الغذاء والدواء الأميركية" بضرورة تفادي أي مستحضر عناية يحتوي على: الزركونيوم، والزئبق، والساليسيلات، والبيثينول، والفورمالديهايد، بالإضافة إلى ما أدرجه موقع "إيفري داي هيلث" تحت بند مسببات الحساسية، مثل: الكحول، والعطور، والشمع الطبيعي، وميثيل إيزوثيازولينون، والبروبوليس أو شمع العسل، وأوكسي بنزون، وامتنعي عما يحتوي على الفازلين والسليكون لأنهما يسدان مسام البشرة.

يمكنكِ علاج تهيج الوجه باستخدام بخاخ المياه الحرارية، ومرطبات تجديد البشرة، بمكونات أهمها: مستخلص القمح، والشوفان، و"فيتامين هـ"، ومركب سيكا، والسيراميد، والببتيد، وحمض الهيالورونيك، مع اختيار القوام الهلامي للبشرة الدهنية، والكريمي للبشرة الجافة.

إذا لم تشعري بتحسن علامات تهيج البشرة بعد يومين، فعليكِ باستشارة طبيب.