على طريقة الجدات.. نصائح لصنع كعك منزلي بمذاق رائع

تحضير كعك العيد في المنزل ليس مجرد وصفة، بل طقس يحمل رائحة الذكريات القديمة. تبدأ الحكاية من تحضير المكونات، عجن الدقيق، تكوير العجوة، وطحن السكر، ثم رصّ الصاجات، والانتظار عند الفرن لتذوق أول كعكة ساخنة. كل هذه التفاصيل تعيد للنساء نغمة "تم البدر بدري" وتوقظ فيهن الرغبة السنوية بصنع الكعك في البيت.

الكعك المصري له طابعه الخاص؛ يختلف عن أي معمول أو كعك آخر. يعتمد على الزبدة البلدية، والدقيق المصري، والعجوة أو الملبن، لا التمر أو المكسرات. رائحته وحدها كافية لتملأ البيت دفئًا.

لكن أحيانا، قد تُفسد تفصيلة بسيطة كل شيء، فتفشل العجينة ويضيع المجهود. في هذا التقرير، نستعرض لكِ أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها لضمان نجاح الكعك المصري من أول مرة.

كيف تصنعين "كعك الجدات"؟

تقول الشيف مروة السجيني، للجزيرة نت، إن هناك الكثير من التفاصيل التي تخص كل نوع من أنواع الكعك المصري الذي يمتاز عن غيره بتنوع أشكاله وتفاصيله واختلاف كل نوع عجينة عن الأخرى، وأهم تفصيلة في الكعك المصري هي نوع الدقيق، فينبغي -بحسب السجيني- الابتعاد عن الدقيق "الصالح لجميع الأغراض"، لأن نسبة البروتين فيه مرتفعة، والدقيق الصالح للكعك يجب أن يكون منخفض البروتين، بنسبة أقصاها 12% لضمان عجينة هشة ولينة للتشكيل.

المرحلة الثانية لكعك منزلي مضمون هي مرحلة العجن، وتوضح السجيني أن مرحلة عجن الدقيق وتشريبه بالزبدة من أهم مراحل الوصول لأفضل نتيجة. ولضمان ذلك، يجب أن تكون الزبدة سائلة وساخنة تمام التسخين، لكن من دون أن تصل إلى مرحلة الغليان، وهو ما تصفه السجيني بأنه "وصفة ستي" للكعك، فكلما كانت الزبدة شديدة السخونة كان الكعك "حاميا على الصدر" وغير مريح للمعدة.

مرحلة "قدح الزبدة" -بحسب السجيني- هي التي تمنح الكعك المذاق القديم لجدودنا؛ "نوسع لحفرة في قلب طبق الدقيق، ونضيف السمسم ورائحة الكعك، ثم نضيف عليهما السمن المقدوح، هنا ستظهر الرائحة القديمة، ثم نبدأ بالتقليب بمعلقة، ونخلط الدقيق بالسمن والسمسم، ثم نبدأ مرحلة "البث" حيث يتم تشريب كل حبة دقيق بالسمن والسمسم ورائحة الكعك.

إذا كانت كمية الدقيق كبيرة، تنصح الشيف السجيني بتجنب استخدام الحليب في العجن، وذلك لإطالة عمر الكعك وحفاظه على جودته مدة أطول. في هذه الحالة، يُفضل استخدام الماء فقط أثناء العجن.

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وعند تحضير "القراقيش"، فإن الميزة الفريدة للقراقيش المصرية مقارنةً بأي نوع آخر تكمن في إضافة الشمر واليانسون إلى العجينة، فذلك ما يمنحها نكهتها المميزة التي لا تُقاوم.

مقادير الكعك بطريقة الشيف مروة السجيني

لتحضير الكعك المصري الناعم بالسمسم ورائحة الكعك والسمن المقدوح.

المكونات:

الدقيق: 1 كيلو غرام من الدقيق.

النشا: 100 غرام من النشا إلى 900 غرام من الدقيق.

السمن: 600 غرام من السمن البلدي.

السمسم: ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

الخميرة: 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

السكر: 1 ملعقة كبيرة من السكر.

الملح: ¼ ملعقة صغيرة.

رائحة الكعك: ملعقتان صغيرتان (متوفرة لدى العطار ومحلات مستلزمات الحلويات).

الحليب الدافئ أو الماء: حوالي ½ كوب (أو حسب الحاجة) للعجن.

الطريقة:

1- تحضير الدقيق الفاخر:

اخلطي 900 غرام من الدقيق مع 100 غرام من النشا جيدًا للحصول على دقيق فاخر مناسب للكعك.

2- تسخين السمن (التقديح):

يسخّن السمن على نار متوسطة حتى يذوب تماما ويصبح ساخنا جدا، ولكن من دون أن تصل إلى درجة التدخين.

3- تحضير العجينة:

في وعاء كبير، اصنعي حفرة في وسط الدقيق، وأضيفي فيها السمسم، ورائحة الكعك، ورشة الملح. بعد ذلك، اسكبي السمنة الساخنة بحذر فوق الخليط. هذه الخطوة تُساعد على إطلاق نكهة السمسم ورائحة الكعك المميزة.

استخدمي ملعقة خشبية وقلّبي المكونات جيدًا حتى يتشرب الدقيق السمنة تمامًا، ثم اتركي الخليط ليبرد قليلًا. بعد أن يبرد، ابدئي بـ"بثّ" العجينة، أي افركي الدقيق والسمنة بيديكِ جيدا ولمدة لا تقل عن ٧ دقائق، حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطريّة.

4- إضافة الخميرة:

في كوب صغير، اخلطي الخميرة مع السكر والحليب الدافئ، واتركي الخليط 5 إلى 10 دقائق حتى يتفاعل ويُكوّن طبقة رغوية على الوجه. بعد ذلك، أضيفيه إلى العجينة وابدئي بالعجن حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتشكيل.

5- تشكيل الكعك:

قسّمي العجينة إلى كُرات صغيرة بحجم عين الجمل، ثم شكّلي الكعك باستخدام القوالب أو "النقّاش". يمكنكِ حشوه بـالملبن أو العجوة حسب الرغبة.

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6- الخبز:

سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية. رصّي الكعك برفق في صينية مغطاة بورق الزبدة، مع ترك مسافة مناسبة بين كل قطعة حتى لا تلتصق أثناء الخبز.

اخبزي الكعك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، أو حتى يُصبح لونه ذهبيًّا فاتحًا. وإذا أحببتِ الحصول على لون ذهبي من الأعلى، يمكنكِ تشغيل الشواية لبضع دقائق في النهاية، مع المراقبة حتى لا يتحمّص أكثر من اللازم.

7- التقديم:

اتركي الكعك ليبرد تماما، ثم رشّي السكر البودرة قبل التقديم.