لأول مرة.. توفير عربتين للنساء للتحلل من النسك في المسجد الحرام

في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة النساء المعتمرات داخل المسجد الحرام، أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفير عربتين مخصصتين للتحلل من النسك (قص الشعر).

هذه المبادرة جاءت لتلبية احتياجات النساء من حيث الخصوصية والراحة أثناء أداء الشعائر الدينية، وذلك يجعلها من الخطوات النوعية التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة داخل الحرم المكي.

حُدد موقع العربتين بجوار باب المروة، وهو موقع مناسب يسهل الوصول إليه بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة. وحرصت الهيئة على تجهيز العربتين بفريق عمل نسائي مؤهل يضم موظفات للتنظيم، ومقدمات خدمة محترفات، وعاملات نظافة لضمان أعلى معايير النظافة والتعقيم. الخدمة تقدم مجانا بالكامل، وتأتي ضمن جهود المملكة في توفير أفضل التسهيلات لضيوف الرحمن.

وتسهم المبادرة في تعزيز راحة المعتمرات من خلال توفير بيئة آمنة وخاصة، بعيدا عن الازدحام. وفضلا عن ذلك، فإن هذه الخدمة تأتي كجزء من سلسلة من التحديثات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات داخل الحرم الشريف، ومن ذلك توفير العربات الكهربائية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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بدأ العمل بهذه الخدمة الجديدة مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ (مارس/آذار 2025)، إذ يشهد المسجد الحرام تدفقا كبيرا من المعتمرين. ويعد هذا التوقيت مناسبًا لتجربة المبادرة وضمان نجاحها في تلبية احتياجات النساء المعتمرات في ظل ازدحام الموسم.