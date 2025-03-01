طفلك يصوم لأول مرة.. 6 أفكار لسحور صحي ومتوازن

إذا كان لديكِ أطفال يصومون شهر رمضان، فبالتأكيد أنت في حيرة من أمركِ وتفكرين في كيفية إعداد أطباق مختلفة للسحور الرمضاني مع كل يوم من أيام الشهر الكريم، ويزداد التحدي صعوبة مع أهمية أن تشبع الوجبة رغبات أطفالكِ، وتكون صحية، مشبعة، متكاملة وسريعة التحضير.

وفي هذا التقرير نستعرض نصائح خبراء التغذية حول أفضل وجبات السحور الصحية والمتوازنة لأطفالك، وخاصة إذا كانوا صغارا يخوضون تجربة الصوم للمرة الأولى هذا العام كتعبير عن فرحتهم بالشهر الكريم أو لتقليد والديهم وإخوتهم الأكبر سنا والتعود على عادات وروحانيات الشهر الفضيل.

سحور متكامل

بداية توضح اختصاصية التغذية العلاجية والسمنة الدكتورة عائشة صقر -للجزيرة نت- أن وجبة السحور تعد أساسية في شهر رمضان ولا تقل أهمية عن وجبة الإفطار، وبالأخص لدى بعض الفئات الحساسة وعلى رأسها فئة الأطفال ولاسيما إذا كانوا أقل من 14 سنة.

وحذرت الاختصاصية من إهمال تناول وجبة السحور، إذ قد يسبب هبوطا لسكر الطفل، ويؤدي إلى الخمول والإعياء الذي قد يصل إلى حد فقدان الوعي والشعور بالدوار وقد يؤثر على أداء الطفل الدراسي وعدم تركيزه.

وتوضح -للجزيرة نت- أهمية أن تحتوي وجبة السحور على البروتين كالبيض أو مصدر من مصادر الأجبان غير المالحة أو الألبان ومشتقاتها مثل الحليب أو الزبادي مضافا إليه ملعقة من العسل أو قطع الفواكه، كذلك تعتبر الحبوب الكاملة المدعمة بالفيتامينات والمعادن، والبقوليات مثل الحمص والفول، والخبز المصنوع من دقيق القمح الكامل، من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية على مائدة سحور الأطفال.

ووفق ما أشارت إليه اختصاصية التغذية، فإنه يمكن الاعتماد على ما يتبقى من وجبة الإفطار مثل الأرز والمعكرونة وكرات اللحم باعتبارها بدائل مفيدة لوجبة السحور، مع ضرورة توفير عناصر غنية بالألياف مثل تحضير طبق من سلطة الخضراوات المطبوخة أو الطازجة.

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ولتقليل الشعور بالعطش، تنصح الاختصاصية كل أم بأن تتابع طفلها حتى يتناول ما يكفي من السوائل خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، وأن تحرص على توفير الفواكه والخضراوات خلال شهر رمضان بشكل يومي، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل مثل الخيار والخس والبطيخ والشمام والعنب وكذلك الموز لاحتوائه على العديد من المعادن التي تحفظ للجسم توازنه الغذائي.

مع ضرورة الابتعاد قدر الامكان عن الأطعمة المالحة والمقلية والمخللات، وكذلك تقليل الحلويات الدسمة والسكريات التي توفر الرضا على المدى القصير فقط.

بطاطس وبيض مسلوق: اهرسي البطاطس المسلوقة أو المشوية مع القليل من زيت الزيتون، -تضيف الاختصاصية- قدميها مع شرائح البيض المسلوق والخضراوات المقطعة كالجزر والفلفل والجرجير والخس. وحتى تكتمل الوجبة، تقترح تقديم كوب من مخفوق الحليب والتمر وزبدة الفول السوداني معها.

بان كيك بالخضراوات والشوفان: اخفقي البيض مع قليل من الملح والفلفل وأضيفي عليه الحليب ومسحوق الخبز ثم المشروم والفلفل الملون المقطع إلى مكعبات صغيرة ومبشور الكوسا أو الجزر مع 3 ملاعق من الشوفان.

وتتابع الاختصاصية: اخلطي جميع المكونات واطهيها على الجانبين لمدة دقيقتين في مقلاة غير قابلة للالتصاق ومدهونة بزيت الزيتون، وقدميها لطفلك بجانب عصير الفواكه الطازجة أو المجففة بالحليب وبذور الشيا وعسل النحل أو التمر.

أفكار أخرى

يمكنك كذلك تجربة وصفات أخرى ومغذية مثل:

الشوفان والزبادي بدون طهي: تعتبر وجبة غنية وكريمية وصحية لطفلك، ويمكنك تحضيرها مسبقا وحفظها في الثلاجة. ولتجهيزها، اخلطي ربع كوب (26 غراما) من الشوفان الملفوف ونصف كوب (120 مليلترا) من أي نوع من الحليب وكوب من الزبادي اليوناني في وعاء، وضعي المكسرات وجوز الهند المبشور وبذور الشيا والفواكه المجففة أو الطازجة فوق الخليط. وبدلا من الطهو، غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لعدة ساعات وقدميه لطفلك مع عصير الفواكه المفضل لديه.

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فطائر الحبوب الكاملة: تعد الفطائر المصنوعة من الحبوب الكاملة وجبة سحور صحية ولذيذة وغنية بالألياف، ويمكنك تحضيرها عن طريق خلط كوب من دقيق القمح الكامل ونصف كوب من الشوفان وربع كوب من دقيق الذرة و3 ملاعق كبيرة من دقيق بذور الكتان مع إضافة 3 ملاعق من السكر البني ومسحوق محسن الخبز، ثم أضيفي كوبين من اللبن الرائب والمخفوق مع بيضة واحدة، وامزجي الخليط جيدا حتى يصبح ناعما.

وسخني مقلاة على نار متوسطة ورشي عليها رذاذ الطهي وضعي مقدارا من الخليط بملعقة كبيرة في المقلاة على شكل دوائر واتركيها حتى تتكون فقاعات وتجف الحواف، ثم اقلبيها على الجانب الآخر حتى يصير لونها ذهبيا، وكرري نفس الخطوات حتى انتهاء الخليط، ويمكنك إضافة الجبن الكريمي قليل الدسم أو زبدة الجوز المفضلة لطفلك فوق الفطائر، ويمكن إضافة مكونات مغذية أخرى مثل الموز أو التوت الأزرق أو الفراولة أو شرائح المانجو أو القرفة مع قليل من العسل.