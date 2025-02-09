احذري خلط هذه المنظفات.. أخطاء شائعة قد تؤدي إلى مخاطر صحية قاتلة

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تحرص معظم ربات البيوت على تنظيف شامل وعميق للمنزل استعدادا للشهر المبارك والتجمعات العائلية.

وهناك عدد من أخطاء التنظيف المنزلي التي يقع فيها البعض، منها أخطاء قد تؤدي إلى مشاكل صحية أو إصابات أو حتى الوفاة، وأكثرها شيوعا، خلط منتجات التنظيف المختلفة لجعل مهمة التنظيف أسرع أو أكثر فعالية.

فاطمة (34 عاما)، فقدت الوعي وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة بعد محاولتها خلط مبيض الكلور مع أحد منتجات التنظيف المعروفة، ظنا منها أنها الطريقة المثالية للتخلص من بقع المرحاض الصفراء والترسبات الجيرية.

وفي عام 2019، توفي مدير مطعم بولاية ماساتشوستس الأميركية إثر استنشاقه أبخرة سامة نتجت عن قيام عامل المطعم بدمج منتجين مختلفين من مواد التنظيف أثناء محاولته تنظيف الأرضيات.

ولكن، لماذا يعد الجمع بين منتجات التنظيف خطرا يهدد الصحة والسلامة؟ وكيف تتفادين هذه الأضرار؟ وما أكثر خلطات التنظيف القاتلة؟

إطلاق أبخرة سامة

تتكون منتجات التنظيف من مواد كيميائية مختلفة، لذلك، إذا لم تعرفي طبيعة الجزيئات التي تتكون منها كل مادة كيميائية فلا تحاولي خلط أي من المنظفات في المنزل، هذا ما نصحت به الأستاذة بجامعة كاليفورنيا ورئيسة مجموعة دونج للأبحاث، الدكتورة في دونغ.

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وأضافت دونغ لموقع "بيزنس إنسايدر" أن الجزيئات الكيميائية تشبه البشر، فلكل جزيء شخصيته المستقلة وسلوكه المختلف حسب كل موقف واعتمادا على من حوله، وقد يؤدي الجمع بين منتجات تنظيف معينة إلى نتائج كارثية، إذ قد يشكل المزيج غازا ساما أو يتسبب في تفاعل كيميائي ينتج عنه حرارة أو مواد تتسبب في حروق كيميائية.

وتاليا بعض أنواع المنظفات التي لا ينبغي خلطها أبدا أو استخدامها معا:

بودرة النشادر ومبيض الغسيل

تحتوي العديد من منتجات تلميع الأثاث ومنظفات الزجاج والنوافذ على الأمونيا (النشادر)، وإذا تم خلطها مع مبيض الكلور، فإنها تنتج غازا ساما يسمى الكلورامين، ويمكن أن تتسبب الأبخرة المنبعثة من هذا الغاز في احتقان الجيوب الأنفية والاختناق وضيق التنفس والسعال، وفي بعض الحالات قد يكون مميتا.

ووفق موقع "هيلث لاين"، إذا تعرضتِ لخليط المبيض والأمونيا، تنبغي سرعة الانتقال إلى مكان جيد التهوية وفتح النوافذ مع تشغيل المراوح للمساعدة في التخلص من الأبخرة المتبقية، وإذا كان هناك صعوبة في التنفس لا بد من الاتصال بخدمة الطوارئ للحصول على الإسعافات اللازمة.

منظف المراحيض ومبيض الكلور

تحتوي العلامات التجارية لمنظفات المرحاض على أحماض وكحوليات مختلفة يمكن أن تتفاعل مع المبيض مكونة غازات وأبخرة سامة.

وينقل موقع "ريل سيمبل" عن خبيرة السموم الطبية، الدكتورة كيلي جونسون أربور، قولها إن الجمع بين منظفات المرحاض والمبيض قد ينتج عنه غاز الكلور، وعندما يستنشقه الأشخاص الأصحاء يمكن أن يؤدي إلى السعال وتهيج الأنف والعين وحرقان في الفم والحلق أو قد يلحق ضررا بالجهاز التنفسي، أما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو أمراض الرئة الأخرى، يمكن أن يتسبب استنشاق هذه المواد الكيميائية في مشاكل تنفسية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

الخل والكلور

يعد الخل والكلور من أكثر المطهرات شيوعا، ولكن لا ينبغي أبدا استخدامهما معا، وتوضح المديرة الإدارية السريرية في مراكز السموم الأميركية، كايت براون لموقع "هافينغتون بوست"، أن خلط مبيض الكلور مع الخل يشكل غاز الكلور الضار، وأشارت براون إلى أنه في عام 2023 تعاملت مراكز السموم في أميركا مع أكثر من 5 آلاف حالة تعرض لغاز الكلور الناتج عن خلط المنظفات المنزلية معا.

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الكحول والكلور

يتفاعل الكلور مع الكحول مكونا الكلوروفورم، وهو سائل عديم اللون وقوي الرائحة يتبخر إلى غاز، ويمكن أن يسبب تلفا للعينين والرئتين وحتى الكبد، وبدلا من ذلك يمكنكِ خلط محلول مكون من الماء والكحول بنسب متساوية لتطهير الأسطح الصلبة مثل الرخام والغرانيت والكوارتز.

الليمون والكلور

يعتبر الليمون فعالا في التنظيف، لكنه ليس رفيقا جيدا للكلور، وقد ينتج الاثنان معا غاز الكلور السام.

منظفان مختلفان للصرف الصحي

لا يُنصح أبدا عند محاولة التخلص من مشكلة انسداد البالوعات أو تعقيم الأحواض، بخلط نوعين مختلفين من منظفات الصرف الصحي أو حتى استخدامهما واحدا تلو الآخر، ويُفضل استخدام منتج واحد وفق إرشادات العبوة، تجنبا لحدوث أي انفجار.

صودا الخبز والخل

يعد هذا الثنائي من أكثر طرق التنظيف المنزلية التي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووفق موقع "غود هاوس كيبنج"، فإن هذا المزيج ليس فعالا كما نظن، لأن صودا الخبز قاعدية أو قلوية والخل حمضي، وبالتالي عند خلطهما فإنهما يلغيان بعضهما البعض كيميائيا، مما ينتج عنه في الغالب مجرد خليط من الماء وبعض الملح.

نصائح ينبغي مراعاتها عند استخدام المنظفات المنزلية:

استخدمي منتجات التنظيف وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة فقط، ولا تخلطي المنظفات المنزلية أبدا على الرغم مما ترينه أو تسمعينه على وسائل التواصل الاجتماعي، لتفادي إنتاج مواد كيميائية خطيرة أو حدوث انفجارات.

كوني حذرة بشكل خاص عند استخدام المبيضات (الكلور)، لأنها تتكون من مواد كيميائية شديدة التفاعل، وبشكل عام فإن الشيء الوحيد الذي يمكن خلطه مع المبيض هو الماء العادي فقط.

احتفظي بمنتجات التنظيف في عبواتها الأصلية، واحرصي على قراءة تعليمات الاستخدام وتحذيرات السلامة في كل مرة تستخدمين فيها المنتج.

ارتدي قفازات واقية عند التنظيف لمنع أي حروق كيميائية أو تهيج لبشرتك، وارتدي قناعا أثناء استخدام المنظفات المزودة ببخاخ والتي يمكن أن تهيج الجهاز التنفسي.

عند استخدام منتجات التنظيف القوية، افتحي الأبواب والنوافذ للسماح بتدوير الهواء وتقليل استنشاق المواد الكيميائية والأبخرة المنبعثة من المنظفات.

ابعدي أطفالك أو أي حيوانات أليفة في المنزل عند استخدام منتجات التنظيف القاسية مثل مواد التبييض.

في حالة استنشاق الأبخرة الضارة المنبعثة من المنظفات، انتقلي إلى مكان جيد التهوية، وراقبي الأعراض، واطلبي العناية الطبية إذا لزم الأمر.

ينبغي غسل العينين تحت الماء الجاري لمدة 10 إلى 15 دقيقة إذا شعرت بأي تهيج فيهما.