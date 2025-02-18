وداعا للبقع والعفن.. طرق منزلية لتنظيف كبائن الاستحمام بفعالية

أصبحت كبائن الاستحمام الزجاجية، أو ما يُعرف بـ"الشاور رووم"، خيارا شائعا في المنازل خلال السنوات الأخيرة، لتحل محل حوض الاستحمام التقليدي (البانيو)، بعدما كانت تقتصر في السابق على الفنادق الفاخرة.

ورغم تصاميمها الأنيقة والعصرية، يعاني الكثير من ربات البيوت من مشكلات شائعة مع هذه الكبائن، أبرزها تراكم رغوة الصابون وبقع الماء العسر (الترسبات الكلسية) على الأبواب الزجاجية، بالإضافة إلى أن إطار الباب يُعد بيئة خصبة لنمو الجراثيم والعفن.

ونظرا لأن هذه المشكلات تؤثر على مظهر الزجاج، مما يجعله يبدو ضبابيا وباهتا، نقدم في هذا التقرير حلولا عملية باستخدام مكونات منزلية بسيطة لاستعادة لمعان الأبواب الزجاجية والمحافظة على نظافتها، إلى جانب طرق فعالة وآمنة للتخلص من العفن.

لماذا تظهر بقع الماء العسر؟

تحتوي المياه على نسب عالية من المعادن الصلبة مثل المغنيسيوم والكالسيوم والحديد، وعند تبخر الماء بعد الاستحمام، تترسب هذه المعادن على الأسطح الزجاجية، مما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء طباشيرية أو ضبابية، وإذا لم تُنظف هذه الرواسب بانتظام، فقد تترك علامات دائمة على الزجاج، مما يزيد صعوبة إزالتها لاحقا.

حلول لمعالجة تراكم الماء العسر

الخل وصودا الخبز

وفق ما نشره موقع "مارثا ستيوارت"، فإن منظف الزجاج الأساسي لا ينجح في إزالة بقع الصابون والماء العسر، ولكن يمكن إزالتها بشكل فعال باستخدام الخل الأبيض وصودا الخبز باتباع هذه الخطوات:

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ابدئي بتسخين كمية من الخل الأبيض على الموقد.

اغمسي عددا من المناشف الورقية في الخل الساخن والصقيها على زجاج كبينة الاستحمام، حيث تسمح الطبيعة الحمضية للخل باختراق الرواسب المعدنية وإذابة البقع العنيدة.

اتركي المناشف المبللة بالخل على الزجاج لمدة 30 إلى 60 دقيقة، وخلال هذا الوقت يمكنك رشها من حين لآخر بالخل للحفاظ على الزجاج مبللا.

قومي بإزالة المناشف الورقية، ثم أحضري قطعة قماش مبللة أو إسفنجة وضعي عليها كمية من صودا الخبز وامسحي الأبواب الزجاجية برفق، لتجنب حدوث أي خدوش (تضيف صودا الخبز تأثيرا كاشطا خفيفا للمساعدة في إزالة الرواسب العنيدة).

تخلصي من بقايا الخل وصودا الخبز عن طريق سكب الماء على الزجاج ثم تجفيفه بمنشفة من الألياف الدقيقة، وإذا تبقت أية رواسب كلسية، ينصح بتكرار عملية فرك صودا الخبز حتى تتم إزالة كل الرواسب.

الخل وسائل غسيل الأطباق

لتحضير محلول تنظيف منزلي يساعد على إزالة بقع الماء العسر والصابون، امزجي كميات متساوية من الخل الأبيض المقطر والماء في زجاجة رذاذ، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من سائل غسيل الأطباق.

طريقة الاستخدام:

رشي المحلول على الأبواب الزجاجية واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يتفاعل مع الأوساخ والترسبات. بعد انتهاء المدة، استخدمي قطعة قماش من الألياف الدقيقة للمسح، أو استعيني بفرشاة ناعمة الشعيرات، إسفنجة، أو ممحاة صغيرة لفرك البقع. اشطفي الزجاج بالماء جيدا، ثم جففيه بقطعة قماش نظيفة لضمان لمعان خالٍ من البقع.

تنظيف الزجاج بالليمون

يعد الليمون بديلا طبيعيا فعالا بفضل حمض الستريك الذي يساعد على تفكيك الكالسيوم والجير والرواسب المعدنية، إضافة إلى منحه رائحة منعشة.

طريقة الاستخدام:

اقطعي ليمونة إلى نصفين، ثم اغمسي أحد النصفين في الملح الخشن لزيادة فاعليته في التنظيف. افركي الزجاج مباشرة باستخدام نصف الليمونة، مع التركيز على المناطق التي تحتوي على بقع بارزة. كرري العملية باستخدام النصف الآخر من الليمونة عند الحاجة. اشطفي الزجاج بالماء لإزالة أي بقايا، ثم جففيه بقطعة قماش ناعمة أو ممسحة للحفاظ على لمعانه.

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الأمونيا

امزجي 3 أكواب من الماء مع كوب واحد من الأمونيا في زجاجة رذاذ، ثم رشي الأسطح وافركيها بإسفنجة، وبعد ذلك اشطفي الزجاج جيدا وجففيه تماما بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

علاج وإزالة العفن بأمان

من المشكلات الشائعة أيضا في كبائن الاستحمام الزجاجية مشكلة نمو العفن حول حوافي الأبواب، وغالبا ما يكون سببها البيئة الدافئة والرطبة في الحمام.

لا يقلل العفن الجاذبية الجمالية فحسب، بل يمكن أن يشكل كذلك مخاطر صحية إذا تُرك دون علاج، إذ ينتج العفن مواد مهيجة للجسم، بالإضافة إلى مواد كيميائية سامة وقد يسبب ردود فعل تحسسية.

ولمنع تكون العفن، تنصح ناتالي وايز، مؤلفة كتاب "المنزل العضوي العصري" بنقع قشور برتقالتين أو 3 برتقالات في لتر من الخل الأبيض، ثم إزالة القشور بعد ساعتين والاحتفاظ بالسائل في زجاجة رذاذ.

وأوضحت لموقع "فرست فور ومين" أن الخل يعمل على تفتيت العفن، في حين تعمل زيوت الحمضيات على تدمير البكتيريا والجراثيم، ويمكنكِ رش الأجزاء التي ينمو بها العفن بعد كل استحمام وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم استخدمي فرشاة أسنان قديمة لفرك العفن واشطفي المكان بالماء للتخلص من جراثيم العفن المتحللة.

ومع ذلك تبقى مشكلة، وهي أنه بمجرد استخدام الخل لقتل العفن، قد يتبقى بعض البقع الداكنة التي يبدو من المستحيل إزالتها وتؤثر على المظهر الجمالي، ولحل المشكلة، تقترح خبيرة التنظيف بيني نيكولاس صنع عجينة سميكة من صودا الخبز والماء ووضعها على البقع الداكنة بكمية كافية، إذ توفر صودا الخبز تأثيرا مبيضا لبقع العفن، خاصة إذا تمت إزالته بمجرد تكوينه.

وأضافت نيكولاس لموقع هوم آند غاردنز "اتركيها لبضع دقائق قبل فركها وغسلها بالماء، ولمنع عودة العفن، اتركي باب الدش مفتوحا بين الاستخدامات حتى يتمكن الهواء من الدوران".

نصائح عامة قبل تنظيف كبائن الاستحمام الزجاجية

توجد بعض الإستراتيجيات التي قد تساعدك في جعل روتين التنظيف الخاص بك فعالا وناجحا، ومنها:

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تجفيف الكابينة بعد الاستخدام: بعد كل استحمام، استخدمي ممسحة أو قطعة قماش لمسح الأبواب ولتقليل ظهور بقع الماء وتراكم بقايا الصابون.

التنظيف الأسبوعي العميق: يُنصح بتنظيف زجاج كبائن الاستحمام باستخدام محاليل التنظيف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لاستعادة لمعانها والحفاظ على مظهرها.

تجهيز معدات السلامة: ارتدي زوجا من القفازات عند التنظيف لحماية يديك من مواد التنظيف، وارتدي قناعا لتجنب استنشاق أي أبخرة قد تكون ضارة.

تهوية الحمام: تأكدي من وجود تهوية كافية في الحمام عن طريق تشغيل مروحة الشفط أو فتح النافذة، لتقليل مستويات الرطوبة ومنع انتشار العفن.

تجنبي استخدام المبيض (الكلور): قد يتسبب المبيض في إتلاف تشطيبات الأبواب الزجاجية، وكذلك لا يُنصح باستخدامه عند التعامل مع العفن، وبحسب موقع (هوم آند جاردنز)، فإنه يترك مستوى أساسيا من جراثيم العفن، مما يساهم في إعادة نمو العفن في غضون أيام أو أسابيع، وبدلا من ذلك، اختاري محاليل تنظيف أكثر لطفا مثل الخل والماء.