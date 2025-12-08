وداعا للفوضى.. كيف تعيد ترتيب خزانتك لفصل الشتاء؟

مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية في نهاية كل عام، يصبح هذا الوقت الأنسب لتنظيف خزانة ملابسك وتنظيمها بحيث تتّسع للملابس الثقيلة التي تحتاجين إليها يوميا لضمان الشعور بالدفء.

فمع بداية الشتاء، تتحوّل القطع الضخمة، مثل المعاطف والشالات وغيرها، إلى مصدر فوضى يمتدّ من الخزانة إلى المقاعد وحامل الملابس وما حولهما. لكن لحسن الحظ، هناك طرق فعّالة للسيطرة على هذا الازدحام. وفي حين يلي أبرز الخطوات التي تساعدك على استعادة النظام من جديد:

1- تنقيح خزانة الملابس الشتوية

أولا، من المهم مراجعة خزانة ملابسك وتعديلها ما بين الشتاء والصيف. مثلا لن تحتاج لإطلالات الصيف الخفيفة بعد الآن، لذا يمكن توفير مساحة في خزانة ملابسك بتخزينها جانبا في أماكن مخصصة، مثل صناديق التخزين أو الحقائب.

ويتيح هذا التغيير الفصلي التركيز على أساسيات خزانة ملابسك الشتوية، ويمنحك مساحة واسعة للملابس الصوفية والمعاطف الضخمة. ثم عندما لا يتبقى لديك سوى ملابس الشتاء خارجا، اعرضها على الفراش أو على الأرض وراجع كل قطعة لتقرر ما إذا كنت ستحتفظ بها، أو ستتبرع بما لم يعد ملائما.

والأهم من كل هذا، لا تسمح لنفسك بشراء أي شيء جديد قبل تنقيح ما لديك جيدا. وتخلص من القطع التي لم تعد تناسبك أو الملابس غير المريحة.

2- التصنيف حسب الألوان والأنواع

يُعد التصنيف من أسهل طرق تنظيم خزانة ملابسك الشتوية. ولتحقيق ذلك يُعد التصنيف حسب اللون و"الستايل" هو الخيار الأمثل دائما، على سبيل المثال: اصنع مساحة في خزانتك للمعاطف بمختلف الألوان. ثم مساحة أخرى للسترات، وأخرى للقمصان.

كذلك يمكنك التصنيف وفقا للون، مثلا: اصنع خانة من الخزانة للون الأسود فيها المعاطف، القمصان، الفساتين، البنطال. ثم اصنع مثلها مخصصة للون الأبيض، الرمادي، البيج، وغيرها من الألوان.

هذه الخطوة البسيطة تجعل ملابسك أكثر سهولة في الوصول إليها، وتبدو جذابة أكثر في خزانتك، بدلا من إضاعة الوقت في البحث عن قميصك الأبيض الأساسي الذي تعرف أنه مخفي في مكان ما في خزانة ملابسك.

3- التنسيق والتنظيف والإصلاح

إذا كنت بارعا في استخدام الإبرة والخيط، خصص بعض الوقت لإعادة خياطة الأزرار وإصلاح الحواف المتهالكة التي تجعلك تؤجل دوما استخدام قطع الملابس المختلفة في خزانتك.

أما إن لم يكن باستطاعتك أو لا ترغب في هذا العناء، فكن صريحا مع نفسك بأنك لن تُصلح هذه القطع بنفسك، واحفظها في حقيبة لتأخذها إلى مغسلة الملابس (الكثير منها يُسعده إجراء إصلاحات بسيطة) أو إلى خياط محلي. في الوقت نفسه، سلّم الأحذية أو الجزمات التي تحتاج إلى إصلاح إلى الإسكافي.

وبعد هذه العملية يمكنك بلا أي شعور بالذنب أن تقرر شراء أية قطع أساسية مهمة ترى أنك بحاجة إليها للفصل الجديد.

4- الترتيب ثم إعادة الترتيب

بعد الانتهاء من إخراج القطع الزائدة للتبرع بها أو بيعها أو إصلاحها أو تنظيفها، يجب أن يكون لديك مساحة إضافية في خزانتك لمستلزمات الشتاء الأساسية.

ترتيب كل شيء سيجعل ارتداء الملابس أسرع وأكثر متعة. مثلا يمكن تعليق الفساتين والسراويل والقمصان ذات الأزرار والملابس الخارجية؛ ثم يمكن طي وتطبيق التيشيرتات والبلوفرات وغيرها في الرفوف أو في صناديق في الجزء السفلي من الخزانة؛ كذلك رتّب الأحذية على الرفوف السفلية أو على رف الأحذية.

5- تنظيم الملابس المعلقة بعناية

بناءً على حجم خزانة ملابسك، حاول أن تكون حذرا فيما تُعلّقه بعد الانتهاء من تعديل الملابس وفرزها. وتجنّب تكديس الملابس في خزانتك قدر الإمكان، فهذا يُصعّب عليك العثور على الأشياء.

6- والآن.. مهمّة طي الملابس

من أكبر التحديات التي يواجهها معظم الناس في فصل الشتاء تنظيم السترات الصوفية والملابس المحبوكة الثقيلة. فتعليق هذه القطع على الشماعات ليس مناسبا، لأنها قد تفقد شكلها وتشغل مساحة كبيرة بلا حاجة. وفي المقابل، فإن طيّها على شكل كومة واحدة ليس حلا عمليا أيضا.

لذا يمكن اعتماد صناديق مفتوحة توضع على أرفف الخزانة، وتُرتَّب داخلها هذه القطع بعد طيّها بطريقة اللفّ (Roll)، ما يسمح بتكوين أكوام أصغر وأكثر ترتيبا وسهولة في الوصول.

7- المعاطف الضخمة والأوشحة

ولتجنّب تكديس خزانة ملابسك، يمكنك تخزين المعاطف الثقيلة والأوشحة الشتوية والقفازات والقبعات في غرفة جانبية أو عند مدخل المنزل. فذلك يتيح مساحة أكبر في خزانة غرفة النوم للبلوزات والبنطال والبدلات والفساتين وغيرها من القطع اليومية.

8- الاستخدام الذكي للخطّافات

أفضل وسيلة للحفاظ على خزانة مرتّبة هي تعليق الضروريات فقط داخلها. لذا استخدم خطافات متينة لتعليق الأوشحة والإكسسوارات والقفازات والقبعات الشتوية وغيرها، بل وحتى بعض قطع المجوهرات، سواء على الجدار الجانبي للخزانة أو خلف الباب أو في أي زاوية مناسبة من الغرفة. فهذه الطريقة تمنح المكان شعورا أكبر بالراحة والتنظيم.