لماذا يحتاج الرجال إلى ترطيب عميق للشعر؟

غالبا ما يهمل كثير من الرجال العناية بشعرهم وبشرتهم مقارنة بالنساء، ولا يحرصون على اتباع روتين يومي منتظم للعناية الشخصية. ويكتفي بعضهم بغسل الشعر بشكل عشوائي أو باستخدام أي نوع من الشامبو المتاح، من دون الانتباه إلى طبيعة الشعر أو احتياجاته الخاصة. هذا الإهمال لفروة الرأس ولمشكلات الشعر، مثل الجفاف والتقصف، يؤدي مع مرور الوقت إلى تراكم التلف، فيصبح الشعر ضعيفا وسهل التكسر ويفقد لمعانه وحيويته.

لذلك، يعد ترطيب الشعر خطوة أساسية في روتين العناية بالرجال، لما له من دور في الحفاظ على صحة الشعر وقوته، والحد من التلف على المدى الطويل، إلى جانب حماية الشعر من العوامل اليومية الضارة واستعادة مظهره الصحي ولمعانه الطبيعي.

أسباب الجفاف

تتنوع أسباب جفاف الشعر لدى الرجال، ويأتي في مقدمتها الإفراط في غسل الشعر، إذ يؤدي الشامبو إلى إزالة الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، وهي الزيوت التي تشكل خط الدفاع الأول لحماية الشعر والحفاظ على ترطيبه. كما أن التعرض المستمر لأشعة الشمس يسبب تلف الطبقة الخارجية للشعرة، ما يضعف قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة ويجعلها أكثر عرضة للتكسر.

وتعد الحرارة المرتفعة عاملا إضافيا في تفاقم المشكلة، سواء عند غسل الشعر بالماء الساخن أو استخدام أدوات التصفيف الحرارية، إذ تؤدي الحرارة إلى فقدان الشعر لزيوته الطبيعية وفتح مسام الشعرة، ما يسمح بتسرب الرطوبة بسهولة. كذلك، قد يرتبط جفاف الشعر بانخفاض إنتاج الزهم، وهو الزيت الطبيعي الذي تفرزه البشرة للحفاظ على ترطيبها، أو باستخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية قاسية تسهم في إضعاف بنية الشعر وزيادة هشاشته.

لماذا يجف شعر الرجال أكثر من النساء؟

على الرغم من التشابه في التركيب الأساسي للشعر لدى الرجال والنساء، إلا أن شعر الرجال يميل إلى الجفاف بدرجة أكبر نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وسلوكية عدة. فالهرمونات وبعض العوامل الوراثية تلعب دورا في تقليل إفراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، ما يحد من قدرة الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة.

إلى جانب ذلك، تختلف عادات العناية بالشعر، إذ يهمل كثير من الرجال استخدام البلسم أو المرطبات بانتظام، في حين تشكل هذه المنتجات جزءا أساسيا من روتين العناية لدى النساء. كما يتعرض شعر الرجال بشكل أكبر للعوامل البيئية الضارة مثل الرياح والتلوث، غالبا من دون وسائل حماية كافية، الأمر الذي يزيد من جفافه وهشاشته.

أهمية الترطيب العميق؟

يساعد الالتزام بالترطيب المنتظم على إعادة التوازن المائي داخل جذع الشعرة، ما يمنحها مرونة أفضل ويقلل من فرص التكسر والتقصف. فالشعر المرطب بشكل جيد يكون أكثر قوة وقدرة على مواجهة العوامل الخارجية، ويحافظ في الوقت نفسه على مظهر صحي ولمعان يعكس العناية المستمرة به.

كما يسهّل الترطيب الكافي عملية تصفيف الشعر ويحد من الهيشان والخشونة التي قد تجعل مظهره غير مرتب. وبالنسبة للرجال الذين يحرصون على غسل شعرهم بشكل متكرر، وهو أمر شائع نتيجة النشاط البدني والتعرق، فإن استخدام البلسم أو المرطب بعد كل غسلة يعد خطوة ضرورية لتعويض ما يفقده الشعر من زيوت طبيعية ورطوبة أثناء التنظيف.

كذلك ينصح بالاعتماد على علاجات ترطيب مكثفة، مثل أقنعة الترطيب العميق، مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، لمنح الشعر جرعة إضافية من الرطوبة والعناصر المغذية، خاصة إذا كان جافا أو متضررا بفعل التصفيف الحراري أو الصبغات الكيميائية. إذ تعمل هذه العلاجات على التغلغل في طبقات الشعرة بعمق، وتساعد على ترميم بنيتها واستعادة قوتها وحيويتها.

روتين الرجل لترطيب الشعر

يؤكد خبراء العناية بالشعر والأمراض الجلدية أن الرجال يحتاجون في الغالب إلى استخدام البلسم أو المرطب بعد غسل الشعر بالشامبو، لما له من دور أساسي في إعادة الترطيب. غير أن عدد مرات الاستخدام والطريقة المثلى للتطبيق يختلفان باختلاف نوع الشعر وحالته.

وتوضح الدكتورة فيكتوريا كازلوسكايا، خبيرة الأمراض الجلدية والتجميل، لموقع "مينز هيلث" الأميركي المتخصص في صحة الرجال، أن أصحاب الشعر الخفيف أو الناعم يُفضل لهم استخدام تركيبات خفيفة من البلسم، وقد يكتفون بتطبيقه من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا لتجنب زيادة دهنية الشعر. أما أصحاب الشعر الخشن أو المجعد، فيحتاجون عادة إلى مرطبات أكثر غنى بالمكونات المغذية وبوتيرة أكثر انتظاما، وربما بعد كل غسلة، نظرا إلى ميل هذا النوع من الشعر للجفاف وحاجته إلى رطوبة إضافية.

وبالنسبة للرجال الذين يعانون من مشكلات في فروة الرأس، مثل القشرة أو التهاب الجلد الدهني، تنصح كازلوسكايا بتطبيق المرطب على خصل الشعر فقط، مع تجنب ملامسة فروة الرأس مباشرة، تفاديا لتراكم المنتجات وزيادة حدة المشكلة.

كيف تحصل على أفضل شعر؟

للحصول على أفضل النتائج والحفاظ على شعر صحي ومرطب، ينصح باتباع الإرشادات العملية التالية:

اختيار المنتجات المناسبة:

احرص على استخدام شامبو وبلسم مصممين خصيصا لنوع شعرك. فإذا كان شعرك جافا، فاختر تركيبات تحمل عبارات مثل للشعر الجاف أو للترطيب العميق، وتحتوي على مكونات مرطبة مثل زيت الأرغان أو الجلسرين أو حمض الهيالورونيك.

التقليل من استخدام الماء الساخن:

الاستعاضة عن الماء الساخن بماء فاتر أو بارد عند شطف الشعر، إذ يساعد ذلك على إغلاق مسام الشعر والحفاظ على الزيوت الطبيعية والرطوبة داخله.

استخدام منتجات تترك على الشعر:

جرّب استعمال بلسم يُترك على الشعر أو سيروم ترطيب خفيف بعد تجفيفه بالمنشفة، فهذه المنتجات توفر طبقة حماية إضافية وترطيبا مستمرا طوال اليوم.

جلسة ترطيب عميقة أسبوعية:

خصّص مرة واحدة أسبوعيا على الأقل لاستخدام قناع أو ماسك ترطيب عميق غني بالزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند أو الشيا أو الأفوكادو، واتركه على الشعر لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة ليخترق ألياف الشعر بعمق.

الحماية من الحرارة:

إذا كنت تستخدم أدوات تصفيف ساخنة، مثل مجفف الشعر، فاحرص دائما على تطبيق واقٍ حراري قبلها لتقليل الضرر الناتج عن التعرض للحرارة العالية.

الترطيب من الداخل:

احرص على شرب كمية كافية من الماء يوميا، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 والفيتامينات التي تدعم صحة الشعر.

إهمال الرجال للعناية بالشعر وفروة الرأس يؤدي الى مشاكل واضحة مثل الجفاف والتقصف وفقدان القوة، بينما اتباع روتين ترطيب متوازن وإستراتيجيات حماية فعالة يحافظ على صحة الشعر ولمعانه الطبيعي.

إن الاعتناء بالشعر ليس رفاهية بل ضرورة؛ ففهم أسباب الجفاف واتخاذ خطوات استباقية يعزز مرونة الشعر ويقلل التساقط، ويمنح نتائج ملموسة على المدى الطويل، ليصبح الشعر علامة على العناية الشخصية ويعكس مظهرا جذابا وثقة أكبر بالنفس.