انتفاخ وخدر اليدين والقدمين أثناء الحمل.. متى يكون طبيعيا ومتى يستدعي القلق؟

قد تفاجئين خلال الحمل بتغيرات جسدية لم تعتاديها من قبل، من بينها الخدر والوخز في الأصابع، أو تورم اليدين والقدمين، خاصة مع الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة. وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد تثير القلق أو الانزعاج، فإنها في معظم الحالات جزء طبيعي من التغيرات التي يمر بها الجسم مع تقدم الحمل، لا سيما في الثلثين الثاني والثالث. فما الذي يحدث داخل الجسم ليؤدي إلى هذه الأعراض؟ وكيف يمكن التخفيف منها؟ ومتى تستدعي الانتباه الطبي؟

أسباب الانتفاخ أثناء الحمل

ينتج الانتفاخ خلال الحمل عن تغيرات فسيولوجية طبيعية يمر بها جسمك، وهي ضرورية لدعم نمو الجنين وضمان تلبية احتياجاته الغذائية والدموية، لكن هناك عدة عوامل متداخلة قد تزيد من شدته، بما في ذلك:

1 – زيادة حجم السوائل

مع بداية الحمل، يزداد حجم الدم والسوائل في جسم الأم بشكل تدريجي لتلبية احتياجات الجنين من الأكسجين والمواد الغذائية. هذا الاحتباس الطبيعي للسوائل يؤدي إلى تراكمها في الأنسجة، خصوصا في اليدين والقدمين والكاحلين، وهذا يسبب انتفاخا وشعورا بالخدر والوخز، وعادة ما يكون الانتفاخ أكثر وضوحا في نهاية اليوم أو بعد الوقوف لفترات طويلة.

2 – ضغط الرحم على الأوردة

مع نمو الرحم، يزداد الضغط على الأوردة في منطقة الحوض، وهذا يؤدي إلى صعوبة عودة الدم من الساقين إلى القلب. وهذا الضغط يسهم بشكل مباشر في تراكم السوائل في الأطراف السفلية، مسببا تورما في القدمين والكاحلين، وقد يمتد إلى اليدين في بعض الحالات.

3 – التغيرات الهرمونية

تلعب الهرمونات دورا رئيسا في زيادة التورم أثناء الحمل. إذ تعمل هرمونات مثل البروجيسترون والإستروجين وهرمون الحمل "إتش سي جي" (hCG) على ارتخاء جدران الأوعية الدموية، ما يقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالسوائل داخل الأوعية ويتيح تسربها إلى الأنسجة المحيطة، وبالتالي يظهر الانتفاخ بشكل واضح.

أنواع الانتفاخ وأعراضه

ينقسم الانتفاخ أثناء الحمل عادة إلى نوعين رئيسيين: انتفاخ طبيعي وانتفاخ طارئ.

غالبا ما يكون الانتفاخ الطبيعي خفيفا أو متوسطا، ويظهر تدريجيا مع تقدم الحمل. ويتركز هذا النوع من الانتفاخ عادة في اليدين والقدمين والكاحلين، ويزداد وضوحه في نهاية اليوم أو بعد الوقوف لفترات طويلة، لكنه يخف تدريجيا عندما تأخذين قسطا من الراحة أو تقومين برفع قدميك للأعلى.

أما الانتفاخ الطارئ فيكون مفاجئا وقد يصاحبه أعراض إضافية تستدعي المراجعة الفورية للطبيب. وتشمل هذه الأعراض تورم الوجه أو اليدين بشكل مفاجئ، وصداع شديد ومستمر، وتغييرات في الرؤية، وارتفاع ضغط الدم، أو ألم في أسفل البطن. ويشير ظهور هذه العلامات إلى احتمالية وجود مضاعفات خطيرة مثل تسمم الحمل أو اضطرابات في الكلى والكبد، ما يجعل التدخل الطبي العاجل أمرا ضروريا للحفاظ على سلامتك وسلامة الجنين.

عوامل قد تزيد من حدة الانتفاخ

إلى جانب التغيرات الطبيعية المرتبطة بالحمل، هناك عدة عوامل يمكن أن تجعل الانتفاخ أكثر وضوحا أو إزعاجا للحامل. على سبيل المثال، يؤدي الحمل بتوأم أو أكثر إلى تضاعف حجم الرحم، وهذا يزيد الضغط على الأوردة في منطقة الحوض بشكل أكبر، ويعيق عودة الدم من الأطراف إلى القلب، فينتج عن ذلك تراكم السوائل في القدمين والكاحلين وربما اليدين. كذلك، يسهم الطقس الحار والرطوبة العالية في توسع الأوعية الدموية وزيادة احتباس الماء في الجسم، وهذا يجعل الانتفاخ أكثر حدة.

بالإضافة إلى ذلك، يقلل الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من فعالية الدورة الدموية في الساقين، فتتراكم السوائل بسهولة أكبر، ويصبح الكاحلان والقدمان أكثر انتفاخا مع مرور الوقت. أما النظام الغذائي الغني بالملح، فيزيد من احتباس الصوديوم والماء في الجسم، ما يضاعف من حجم الانتفاخ ويجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة.

طرق التعامل مع الانتفاخ الطبيعي

على الرغم من عدم القدرة على تجنب هذه المشكلة تماما، فإنك تستطيعين اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من انتفاخ وخدر اليدين والقدمين أثناء الحمل، بما في ذلك:

رفع القدمين عند الجلوس أو النوم: الأمر الذي يساعد على تحسين عودة الدم من الأطراف السفلية إلى القلب، ويقلل من تراكم السوائل، وهذا يخفف التورم بشكل ملحوظ خاصة بعد فترات طويلة من الوقوف أو المشي.

ممارسة النشاط البدني المعتدل: المشي أو تمارين الحمل الخفيفة تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز حركة السوائل في الجسم، وهذا يمنع تجمعها في القدمين والكاحلين.

شرب كميات كافية من الماء: يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويقلل من الاحتباس المائي، على الرغم من أن الحمل نفسه يزيد من حجم السوائل.

تقليل استهلاك الملح: ضبط كمية الملح في الطعام يحد من احتباس الماء، ويقلل من تراكم السوائل في الجسم ويخفف التورم.

ارتداء ملابس وأحذية مريحة وفضفاضة: الأمر الذي يخفف الضغط على الأوعية الدموية في الأطراف ويتيح تدفق الدم بشكل أفضل، وهذا يقلل الانتفاخ ويزيد الشعور بالراحة.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هناك نصائح عملية يمكنك اعتمادها يوميا للتقليل من الانتفاخ، بما في ذلك:

تجنب الوقوف لفترات طويلة بدون حركة: وإذا كان ذلك ضروريا، حاولي تحريك الساقين أو القيام ببعض التمارين الخفيفة أثناء الوقوف.

تقسيم الوقت بين الجلوس والوقوف بشكل متوازن: لتخفيف الضغط على الأوردة وتحسين الدورة الدموية.

استخدام وسادة لدعم القدمين عند الجلوس: خصوصا أثناء مشاهدة التلفاز أو العمل على الكمبيوتر.

ممارسة تمارين التنفس العميق والاسترخاء: والتي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل احتباس السوائل، كما تمنح شعورا بالراحة والهدوء النفسي.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

على الرغم من أن الانتفاخ والخدر لا يستدعيان القلق عادة، إلا أن هناك حالات تتطلب مراجعة الطبيب على الفور، لا سيما إن لاحظت:

تورما سريعا أو مفاجئا في اليدين أو الوجه.

صداعا شديدا أو مستمرا، أو تغييرات في الرؤية.

ألما شديدا في أسفل البطن أو الصدر مصحوبا بالغثيان أو القيء.

احمرارا أو ألما في الساق مع تورم شديد، فقد يكون مؤشرا على جلطة دموية.

هل يستمر الانتفاخ بعد الولادة؟

عادة ما يبدأ الانتفاخ في التراجع بعد الولادة مباشرة، ويعود الجسم تدريجيا إلى طبيعته خلال الأسابيع الأولى بعد الوضع. وفي بعض الحالات، قد يستمر الانتفاخ لبضعة أيام أو أسابيع، لكن لا داعي للقلق إذ يكون مجرد نتيجة لاستمرار التغيرات الفسيولوجية أو احتباس السوائل المتبقي.