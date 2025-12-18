وسادتك تدمر شعرك كل ليلة.. إليك الحل

يعد غطاء الوسادة من أكثر الأسطح التي يلامسها الشعر يوميا، لا سيما أثناء النوم، حيث يبقى على تماس مباشر مع القماش لساعات طويلة. وما قد يبدو مجرد قطعة قماش عادية، قد يكون سببا رئيسا في تكسر الشعر وتقصفه وفقدانه لمعانه، إذ يؤثر نوع القماش وملمسه بشكل مباشر في صحة الشعر ونعومته. لذلك، يمثل اختيار غطاء الوسادة عاملا بسيطا في شكله، لكنه بالغ الأهمية في الحفاظ على حيوية الشعر ومظهره الصحي.

القطن عدو نعومة الشعر

تعد أغطية الوسائد القطنية، وهي الأكثر شيوعا، أقل لطفا على الشعر مقارنة بأقمشة مثل الحرير أو الستان، إذ يتميز القطن بملمس أكثر خشونة قد يضر بصحة الشعر على المدى الطويل. أثناء النوم، ومع كل حركة أو تقلب، يحتك الشعر بخيوط القطن مرارا، ما يضعف الطبقة الخارجية للشعرة ويفقدها مرونتها ولمعانها، ويجعلها أكثر عرضة للتكسر والتقصف. ومع مرور الوقت، تتراكم آثار هذا الاحتكاك لتؤدي إلى تآكل تدريجي في بنية الشعر، فتبدو أطرافه أكثر هشاشة.

ولا يقتصر تأثير القطن على الاحتكاك فقط، بل تمتد المشكلة إلى قدرته العالية على امتصاص الرطوبة. فبدلا من الحفاظ على ترطيب الشعر، يسحب القطن الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، ويحرم الشعر من الرطوبة اللازمة لنعومته، ليبدو في الصباح جافا وخشنا وكأنه يفتقر إلى الترطيب.

ويشير خبير تصفيف الشعر أندريه ووكر، في تصريحات لموقع "وومنز هيلث"، إلى أن أغطية الوسائد القطنية التقليدية قد تسهم في تكسر الشعر وتقصف أطرافه. والنتيجة غالبا ما تكون شعرا متشابكا يصعب تمشيطه، ما يضطر إلى الشد والسحب، وهو ما يزيد من احتمالات التساقط أو التقصف، خصوصا لدى أصحاب الشعر الطويل أو المجعد أو المعالج كيميائيا.

الحرير نعومة تمتد إلى شعرك

تعود الفائدة الحقيقية لأغطية الوسائد المصنوعة من الحرير أو الستان إلى تركيبتها وخصائصها الفيزيائية المميزة؛ فألياف الحرير طبيعية وبروتينية، وتتميز بسطح أملس يسمح لخصل الشعر بالانزلاق بسلاسة أثناء الحركة، بدلا من التعلق أو السحب. وعلى العكس، تمتلك ألياف القطن بنية نباتية تجعل ملمسها أكثر خشونة مقارنة بالحرير.

كما أن سطح الحرير الناعم لا يمتص الزيوت أو الرطوبة من الشعر بالقدر نفسه الذي يفعله القطن، ما يساعد على الحفاظ على ترطيب الشعرة وحيويتها، ويحد من تلف الأطراف والتقصف. وبفضل انخفاض الاحتكاك وضعف الامتصاص، يقل تشابك الشعر عند الاستيقاظ، وتبقى التسريحة أقرب إلى شكلها قبل النوم، مع نعومة ولمعان طبيعيين.

وتظهر هذه الفوائد بشكل أوضح لدى أصحاب الشعر المجعد أو الجاف، الذي يتطلب عناية خاصة لكونه أكثر عرضة للتكسر والتشابك. كما يسهم استخدام هذه الوسائد في توفير الوقت صباحا وتقليل الحاجة إلى أدوات التصفيف الحرارية التي قد تلحق ضررا بالشعر. وبذلك، يعد اختيار غطاء وسادة من الحرير أو الستان عالي الجودة استثمارا عمليا، لا يقتصر على الفخامة، بل يمنح الشعر حماية حقيقية وفرصة للراحة أثناء النوم.

الحرير الطبيعي مقابل الستان الصناعي

يعود الفرق بين الحرير والستان إلى مصدر القماش وطبيعته وطريقة تصنيعه. فالحرير نسيج طبيعي بروتيني يُستخرج من شرانق ديدان القز، ويعد من أفخم الأقمشة وأكثرها قيمة تاريخيا. يتميز بملمس شديد النعومة وبقدرته المحدودة على امتصاص الرطوبة، ما يجعله خيارا مثاليا لحماية الشعر والحفاظ على زيوته الطبيعية.

أما الستان، فليس نوعا من الألياف بحد ذاته، بل أسلوب نسج يمكن تطبيقه على خامات مختلفة، وغالبا ما يصنع من ألياف صناعية مثل البوليستر أو النايلون. وعلى الرغم من أنه يقلل الاحتكاك مقارنة بالقطن ويوفر سطحا ناعما، فإن تأثيره في حماية الشعر يبقى أقل من الحرير الطبيعي، مع احتفاظ كليهما بقدرة جيدة على التهوية.

ويعد الحرير أعلى ثمنا ويتطلب عناية خاصة عند الغسيل، في حين يتميز الستان بسهولة التنظيف وسعره الأكثر اقتصادية. لذلك، إذا كنت تبحثين عن أفضل عناية طويلة الأمد بالشعر، خصوصا الجاف أو المجعد أو المعالج كيميائيا، فإن الحرير الطبيعي يظل الخيار الأمثل. أما إذا كان الهدف حلا عمليا بميزانية أقل، فيبقى الستان خيارا مقبولا ويمكن الاعتماد عليه.

لكل شعر وسادته المناسبة

يختلف اختيار غطاء الوسادة باختلاف نوع الشعر واحتياجاته، ففهم طبيعة شعرك يساعدك على اتخاذ قرار يعزز صحته ليلا ويجعل تصفيفه أسهل في الصباح. فالشعر المجعد، على سبيل المثال، يستفيد كثيرا من الحرير بفضل سطحه الناعم الذي يقلل الاحتكاك، ويحافظ على شكل التجعيدات ورطوبتها الطبيعية طوال الليل. أما الشعر الرقيق أو المعالج كيميائيا، فيوفر له الحرير الطبيعي حماية إضافية من التكسر وتقصف الأطراف، ويخفف الإجهاد الذي قد يفاقم التلف، ما يدعم نموا صحيا للشعر.

ويحتاج الشعر الجاف إلى أقمشة تحافظ على الرطوبة، ما يجعل الحرير خيارا مثاليا، في حين قد يفضل أصحاب الشعر الدهني القطن لقدرتِه على امتصاص الزيوت الزائدة. أما الشعر المموج، فيحقق توازنا جيدا مع الحرير، إذ يساعد على الحد من تراكم الزيوت مع الحفاظ على صحة فروة الرأس.

كيف تستثمرين في صحة شعرك؟

يبدأ الاستثمار الحقيقي في شعرك باختيار غطاء وسادة عالي الجودة، سواء من الحرير الطبيعي أو الستان الجيد، مع العناية بغسله بلطف باستخدام منظف خفيف وماء بارد، وتجنب المبيضات والمنظفات القاسية التي تضعف النسيج. كما ينصح بتمشيط الشعر برفق قبل النوم وربطه بخامة ناعمة أو ضفيرة واسعة لتقليل الشد على فروة الرأس والجذور.

ولا تنسي أن الوسادة ليست سوى جزء من منظومة متكاملة للعناية بالشعر، تشمل الترطيب المنتظم، والتغذية السليمة، وتقليم الأطراف، وتجنب الإفراط في استخدام الحرارة والمواد الكيميائية، للحصول على شعر صحي وقوي وناعم يزداد لمعانه مع الوقت.

في النهاية قد يكون تغيير غطاء الوسادة خطوة صغيرة لكنها يمكن أن تحدث تحولا ملحوظا في صحة الشعر ومظهره، فبدلا من إنفاق مبالغ كبيرة على علاجات الشعر المكلفة يمكن أن يكون الاستثمار في غطاء وسادة من الحرير أو الستان خطوة وقائية ذكية تحمي الشعر ليلة بعد ليلة وتساعد في الحفاظ على نتائج العناية اليومية به.