حاجز بشرتك ينهار.. هذه المكونات تعيده أقوى من قبل

تتفق خبيرات العناية بالبشرة على أن الحاجز الجلدي السليم هو سر البشرة الصحية والمشرقة، فهو الحماية الأولى للجلد ضد العوامل البيئية القاسية، كما أنه المسؤول عن احتفاظ البشرة برطوبتها ونعومتها على مدار اليوم.

وعندما يضعف هذا الحاجز تبدأ المرأة بملاحظة علامات الانزعاج فورا: احمرار، شد، جفاف، وربما حتى ظهور شوائب لم تكن موجودة من قبل.

مجلة "جولي" المتخصصة في الجمال أوضحت عبر موقعها أن الحاجز الطبيعي يعمل كجدار واق يمنع المهيجات -من الأشعة فوق البنفسجية إلى الملوثات اليومية- من اختراق البشرة، وفي الوقت نفسه يحفظ الرطوبة داخلها.

لكن التغيرات الموسمية أو الإفراط في استخدام بعض المواد القوية مثل أحماض بيتا هيدروكسي أو الريتينول قد تُضعف قدرة البشرة على الدفاع عن نفسها، لتصبح أكثر حساسية وتفاعلا.

مكونات فعالة تدعم بشرتك

ولهذا السبب تحتاج البشرة -خصوصا في مواسم التقلبات المناخية- إلى مكونات فعالة تعيد إليها قوتها وتوازنها، ومن أبرز هذه المكونات:

إكتوين: يُعد من أهم المكونات التي تعزز الحاجز الطبيعي للبشرة، وتحميها من الجفاف والتهيج، مما يجعله خيارا مثاليا للبشرة الحساسة أو المجهدة.

يُعد من أهم المكونات التي تعزز الحاجز الطبيعي للبشرة، وتحميها من الجفاف والتهيج، مما يجعله خيارا مثاليا للبشرة الحساسة أو المجهدة. حمض الهيالورونيك متعدد الجزيئات: يوفر مستويات متعددة من الترطيب، ويساعد البشرة على الاحتفاظ بالماء لفترة أطول، مما يجعلها أقل عرضة للجفاف والاحمرار.

يوفر مستويات متعددة من الترطيب، ويساعد البشرة على الاحتفاظ بالماء لفترة أطول، مما يجعلها أقل عرضة للجفاف والاحمرار. السيراميدات والنياسيناميد وحمض الهيالورونيك: مزيج فعال يعيد بناء الحاجز الجلدي، ويقوي مرونة البشرة، ويحسّن مظهرها العام مع الاستخدام المنتظم.

وإلى جانب ذلك، تلعب المياه المعدنية البحرية ومستخلصات الطحالب والإينولين دورا مهما في الحفاظ على توازن ميكروبيوم البشرة، مما ينعكس مباشرة على بشرة أكثر هدوءا وصحة.