مضغ العلكة يحسّن خط الفك ونحت الوجه حقيقة أم خرافة؟

في السنوات الأخيرة، تجاوزت صيحات الجمال واللياقة البدنية حدود الاهتمام بجماليات الجسم، لتشمل ملامح الوجه أيضا.

ومع تصاعد الاهتمام بمفهوم "الوجه المنحوت" انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي العديد من الاتجاهات التي تزعم قدرتها على إبراز ملامح الوجه ونحته، من تمارين يوغا الوجه وتقنيات "المواء" إلى ما يعرف اليوم بإستراتيجية مضغ العلكة لنحت الفك.

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن مضغ العلكة بانتظام يساعد على إبراز خط الفك وتعميق عظام الخد ومنح الوجه مظهرا أكثر نحافة وتحديدا، وهو ما جعل هذه التقنية تلقى رواجا سريعا بين فئة المراهقين الباحثين عن حلول تجميلية سريعة وغير جراحية.

ولكن، إلى أي مدى تصح هذه الادعاءات؟ وهل يُمكن حقا لهذه العادة اليومية البسيطة أن تشبع الهوس بالمظهر المحدد والملامح البارزة؟

تأثير محدود على ملامح الوجه

تركز معظم الأبحاث المتوفرة حول مضغ العلكة على فوائدها المعروفة مثل تحسين التركيز وصحة الفم وتخفيف التوتر، وتظل الدراسات المتعلقة بتأثيرها الجمالي محدودة وغير حاسمة. فبحسب دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأميركية للطب عام 2015، فإن مضغ العلكة قد يزيد قليلا من معدل حرق السعرات الحرارية بنسبة تتراوح بين 3 و5%.

وهو تأثير محدود لا يكفي لإحداث فرق ملموس أو تغيير واضح في شكل الفك أو كمية الدهون، إذ يتطلب نحت ملامح الوجه حرقا أكبر للسعرات مقارنة بما يمكن أن يحققه مضغ العلكة بمفرده.

وأشارت دراسة نُشرت عام 2018 في مكتبة "ويلي" للأبحاث إلى أن مضغ العلكة يساهم في تقوية عضلات الوجه، ولا سيما عضلات المضغ مثل العضلة الصدغية والعضلتين الجناحيتين الوسطى والجانبية والعضلة الماضغة.

ويشير الأطباء إلى أن العضلات المستخدمة أثناء مضغ العلكة تتركز في منطقتي الخدين والرقبة، ولا ترتبط بشكل مباشر بخط الفك، الذي تحدده في الأساس البنية العظمية الوراثية وتوزيع الدهون بالوجه. وبحسب موقع "فري ويل هيلث" فإن مضغ العلكة فترات طويلة ومتواصلة لا يؤدي إلى تغييرات جذرية في ملامح الوجه، ولا يمنح فكين بارزين كما تروّج بعض الاتجاهات المنتشرة على منصات التواصل.

إعلان

وفي السياق نفسه، أوضح طبيب تجميل الوجه الدكتور جويل كوبلمان لموقع "هيلث لاين" أن مضغ العلكة ليس وسيلة سحرية للحصول على ملامح منحوتة، مضيفًا أن الحركات المتكررة أثناء المضغ قد تُنشّط وتقوّي بعض عضلات الوجه، خصوصًا العضلات الماضغة، إلا أن هذا التأثير يكون طفيفًا ومحدودًا ولا يؤدي إلى تغييرات واضحة في شكل الوجه كما يتصور البعض.

وأضاف كوبلمان أن جمال الوجه وشكل خط الفك يعتمدان بدرجة أكبر على هيكل العظام وجودة البشرة ومستويات الدهون في الجسم، لا على قوة العضلات وحدها. وحذّر من أن الإفراط في مضغ العلكة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، منها تضخّم عضلات الفك بما يجعل الوجه يبدو مربّعًا أو ضخمًا بدلًا من أن يبدو محدد الملامح، وهو مظهر قد لا يكون مرغوبًا من الناحية الجمالية.

وأشار موقع "هيلث لاين" أيضًا إلى أن الإكثار من مضغ العلكة قد يسبب مشكلات صحية، منها الضغط على المفصل الصدغي الفكي الذي يربط الفك بالجمجمة، مما قد يؤدي إلى آلام مزمنة وعدم راحة، فضلًا عن الصداع المتكرر نتيجة الضغط المستمر على عضلات الوجه والرقبة.

طرق فعالة للحصول على ملامح وجه أكثر تحديدا

رغم أن الحصول على خط فك منحوت لا يتحقق بسهولة، وغالبا ما يتطلب إجراءات تجميلية جراحية أو علاجات غير جراحية مثل الترددات الراديوية وحقن البوتكس، فإن هناك مجموعة من العادات اليومية البسيطة التي ينصح بها الخبراء يمكن أن تسهم تدريجيا في تحسين مظهر الوجه وتحديد خط الفك بطريقة أكثر أمانا وفاعلية، ومنها:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يعد النظام الغذائي المفتاح الأول لتقليل دهون الوجه، إذ يساعد تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفواكه والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون والحبوب الكاملة على خفض نسبة الدهون الكلية في الجسم، مما ينعكس على ملامح الوجه.

الحفاظ على الترطيب

يساهم شرب الماء بكميات كافية يوميا على التخلص من الصوديوم الزائد ويقلل الانتفاخ، وبالتالي يمنح البشرة مظهرا أكثر نضارة وتناسقا.

ممارسة الرياضة بانتظام

يساعد النشاط البدني المنتظم على حرق الدهون وشد العضلات بشكل عام، بما في ذلك عضلات الوجه ويمنحه مظهرا أكثر تحديدا.

العناية ببشرتك وحمايتها من الشمس

تساعد إجراءات الترطيب وروتين العناية بالبشرة على تحسين مرونة البشرة ومنع ترهلها، مما يساهم في الحصول على مظهر أكثر تحديدا.

تقنية الكونتور

يمكن لتقنيات المكياج، مثل الكونتور، أن تُضفي إيحاء فوريا بفك أكثر تحديدا من خلال استخدام الظلال الداكنة لتحديد الملامح وإبرازها بدون الحاجة إلى تغييرات دائمة.

تمارين الوجه

تعد طريقة ممتعة وفعالة لتقوية عضلات الوجه، ومع أنها قد لا تقلل دهون الوجه بشكل مباشر، إلا أنها تُكمل جهودك في الحصول على مظهر أكثر رشاقة وشبابا، ومن أبرز هذه التمارين:

تمرين رفع عظام الخد: افتحي فمك على شكل دائرة، وضعي إصبعي السبابة بلطف أعلى عظمتي الخدين، ثم استخدمي عضلات الخدين لرفعهما نحو عينيك، حافظي على هذا الوضع لمدة 5 ثوان قبل الاسترخاء وكرري التمرين 10 مرات لتحديد عظام الوجنتين وتقليل دهون الوجه.

إعلان

تمرين رفع الذقن: قومي بإمالة رأسك للخلف حتى تنظري إلى السقف، مع إبقاء شفتيكِ ملتصقتين قدر الإمكان، حافظي على هذه الوضعية لمدة 10 ثوان ثم استرخي، وكرري التمرين عدة مرات للمساعدة في شد الذقن وتعزيز مظهر خط الفك.

تمرين نفخ الخدين: بعد إغلاق فمكِ، انفخي خديك وابدئي بتحريك الهواء من خد إلى آخر مع تكرار ذلك لمدة 30 ثانية على كل جانب لتقوية عضلات الخدين.

وخلاصة الأمر، قد يمنح مضغ العلكة عضلات وجهك بعض النشاط، لكنه ليس وسيلة فعالة لنحت الفك أو تغيير شكل الوجه بشكل جذري. ولتحقيق ملامح أكثر تحديدا بدون علاجات جراحية، حافظي على نمط حياة صحي مع العناية العامة بالبشرة.