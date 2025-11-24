ماليزيا تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل على مَن هم دون 16 عاما

تدرس ماليزيا فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مَن تقل أعمارهم عن 16 عامًا ابتداء من العام المقبل، وذلك في إطار مقترح حكومي جديد يستلهم التجربة الأسترالية في هذا المجال.

وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل، في مقطع فيديو نشرته صحيفة ذي ستار الأحد: "نأمل أن تلتزم منصات التواصل الاجتماعي، بحلول العام المقبل، بقرار الحكومة القاضي بمنع من هم دون السادسة عشرة من إنشاء حسابات على هذه المنصات".

وأضاف: "إذا أدّى كل من الحكومة والوكالات الرسمية وأولياء الأمور دورهم، فسنتمكن من ضمان أن يكون الإنترنت في ماليزيا ليس سريعا فحسب، بل آمنا أيضًا، خاصة للأطفال والعائلات".

وتشير التقارير إلى أن ماليزيا شددت في السنوات الأخيرة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي للحد من تنامي الجرائم الإلكترونية، إذ ألزمت المنصات وخدمات التراسل التي يستخدمها أكثر من ثمانية ملايين شخص بالحصول على ترخيص بموجب قانون جديد دخل حيّز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما حظي مشروع قانون حكومي جديد بدعم واسع في البرلمان، يقضي بفرض قيود على وصول من هم دون 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، عبر اشتراط التحقق من أعمار المستخدمين عند إنشاء الحسابات.

ووفق استطلاع أجرته إبسوس ماليزيا إدوكايشن مونيتر لعام 2025، ونشر في سبتمبر/أيلول، فإن 72% من المشاركين يؤيدون فرض قيود على استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسعى ماليزيا إلى محاكاة النموذج الأسترالي، حيث ستُلزم المنصات -بما فيها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك- ابتداء من 10 ديسمبر/كانون الأول بحذف حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، تحت طائلة غرامات مالية كبيرة.

كما يُنتظر أن يقدّم رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون مشروع قانون مشابه في بلاده.