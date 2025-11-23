لا تمنع الأطفال من العد بالأصابع.. العلم يؤكد فائدته في تعلّم الرياضيات

أكدت دراسة أن استخدام الأصابع في الحساب لدى تلاميذ المدارس الابتدائية ليس علامة ضعف، بل يعد أداة مهمة لتعلّم الرياضيات.

وأظهرت ملاحظات طويلة الأمد أجرتها باحثتان في سويسرا أن الأطفال يتعلمون الحساب بشكل أفضل عندما يستخدمون أصابعهم.

وقالت معدة الدراسة كاترين تيفنوت من جامعة لوزان "لا ينبغي أن يشعر الأطفال بالخجل من استخدام أصابعهم، عليهم أن يكونوا فخورين بالاعتماد عليها في حل المسائل"، مضيفة أن على الآباء والمعلمين عدم منع الأطفال من العد على الأصابع.

وكانت تيفنوت قد نشرت العام الماضي دراسة عن أطفال الروضة خلصت إلى أن أداءهم الحسابي يمكن أن يتحسن إذا تعلموا العد على الأصابع.

في المقابل، أظهرت أبحاث سابقة أن الأطفال في سن السابعة تقريبا يُظهرون أداء أفضل في الحساب دون استخدام أصابعهم مقارنة بمن يستخدمونها، والآن تبحث تيفنوت وزميلتها ماري كرينغر في أسباب هذه الظاهرة.

وتابعت الباحثتان تطورا طويل الأمد لنحو 200 طفل سويسري تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات ونصف وسبع سنوات ونصف، دون إرشادهم إلى العد على الأصابع، حيث تمت مراقبتهم بشكل دوري أثناء إجراء عمليات الجمع.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين استخدموا أصابعهم في وقت مبكر كانوا أكثر احتمالا لأن يصبحوا من أفضل المجيدين في الحساب لاحقا، في حين سجل الأطفال الذين لم يستخدموا أصابعهم أبدا أضعف أداء، ونُشرت النتائج في دورية "ديفيلوبمنتال سيكولوجي".

وبحسب الباحثتين، فإن تفوق الأطفال الذين توقفوا عن استخدام الأصابع بعد سن السابعة يعود إلى أنهم تعلموا الحساب بمساعدة أصابعهم في السنوات السابقة ثم انتقلوا إلى الحساب الذهني.

وأشارت الباحثتان إلى أن هؤلاء الأطفال تفوقوا على من لم يستخدموا أصابعهم مطلقا، وكذلك على من استمروا في استخدامها.

وأوضحت تيفنوت أنه إذا كان الأطفال فوق سن الثامنة لا يزالون بحاجة إلى أصابعهم للحساب فقد يكون ذلك مؤشرا على وجود مشكلات، لكنها شددت على أنه حتى في هذه الحالة يجب عدم توبيخهم، لأن الأصابع قد تساعدهم على بلوغ المرحلة التالية من التطور وإن كان ذلك متأخرا عن أقرانهم.