لا علاقة لها بالملابس.. 6 استخدامات تهم الرجل للمكواة

عندما نتحدث عن المكواة، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو مشهدٌ مألوف: قطعة قماش مجعدة، ولوح كَيّ، وبخارٌ يتصاعد في الهواء. لكن الحقيقة أن هذه الأداة الصغيرة، التي نضعها غالبا في زاوية الغرفة، تخفي وراءها إمكانات هائلة تتجاوز مهمة إزالة التجاعيد عن الملابس.

بفضل تصميمها الفريد الذي يجمع بين سطح معدني سريع التسخين، ونظام تحكم دقيق في درجات الحرارة، وخاصية البخار، أصبحت المكواة أداة منزلية متعددة الاستخدامات. فهي لا تُسهّل العناية بالأقمشة فحسب، بل يمكنها أن تنظّف، وتُصلح، وتُجدّد، وتبتكر أيضا.

فيما يلي سنأخذك في جولة لاكتشاف 7 استخدامات مذهلة للمكواة: من إزالة الشمع إلى إصلاح الأرضيات، ومن تنعيم الستائر إلى تجديد الأثاث الخشبي.

1- إزالة الشمع الذائب من القماش أو السجاد

قد تبدو بقع الشمع الكريهة على الملابس أو السجاد مشكلة مستحيلة الحل، خاصة عندما تلتصق بالألياف وتترك أثرا دهنيا. لكن المكواة يمكنها حلّ ذلك بخطوات بسيطة وآمنة:

اترك الشمع ليبرد تماما ويتصلّب.

استخدم سكينا غير حاد لإزالة الفائض بلطف دون تمزيق القماش.

ضع فوق البقعة منشفة ورقية بيضاء أو فلتر قهوة.

اضبط حرارة المكواة على منخفضة ومن دون بخار.

مرّر المكواة بخفة على الورق بحركات قصيرة ومتكرّرة.

استبدل الورقة كلما امتصت كمية من الشمع المذاب حتى تزول البقعة كليا.

تنفع هذه الطريقة أيضا مع السجاد، لكن يُنصح باستخدام حرارة منخفضة جدا لتجنّب تلف الألياف أو تغيّر اللون.

ينصح الخبراء بالتجريب دائما في زاوية صغيرة غير ظاهرة أولا.

2- تنعيم الخدوش وإزالة البقع عن الخشب

سواء كان لديك طاولة قهوة تحمل أثر كوب ساخن، أو أرضية باركيه خدشتها الكراسي، يمكن للمكواة أن تكون الحل السريع وغير المكلف. لإزالة الخدوش والانبعاجات:

رشّ قليلا من الماء على المكان المتضرّر، أو غطّه بمنشفة مبللة.

استخدم حرارة متوسطة إلى مرتفعة قليلا.

مرّر المكواة فوق المنشفة لبضع ثوانٍ فقط.

سيتمدّد الخشب بفعل البخار وتختفي العلامة تدريجيا.

أما لإزالة البقع البيضاء الناتجة عن الأكواب الساخنة، فقم بالآتي:

ضع قماشا جافا فوق البقعة.

اضبط الحرارة على منخفضة وحرّك المكواة بحركات دائرية لطيفة.

كرّر العملية حتى يختفي الأثر.

تحذير: بعض أنواع الخشب حساسة، لذا اختبر الطريقة أولا في منطقة مخفية لتجنّب تغيّر لون الطلاء أو لمعانه.

3- إزالة تجاعيد الستائر والمفروشات دون فكّها

هل فكّرت يوما في كيّ الستائر وهي ما زالت معلقة؟ المكواة بالبخار تجعل ذلك ممكنا بسهولة مذهلة!

اترك الستائر معلقة في مكانها.

فعّل خيار البخار على المكواة.

حرّكها ببطء على بعد بضعة سنتيمترات من القماش دون ملامسة مباشرة.

شدّ الستارة قليلا للأسفل أثناء تمرير البخار لتسوية التجاعيد فورا.

كرّر العملية من الأعلى إلى الأسفل.

فائدة إضافية: البخار يزيل الروائح العالقة ويُنعش الأقمشة الثقيلة دون الحاجة إلى غسلها.

4- إعادة إنعاش السجاد بعد تحريك الأثاث

هل لاحظت تلك العلامات الغائرة التي تتركها أرجل الكراسي أو الأرائك الثقيلة على السجاد؟ بدل انتظار الألياف لتنتعش من تلقاء نفسها، جرب هذه الحيلة بالمكواة:

بلّل منشفة قطنية بالماء واعصرها جيدا.

ضعها فوق المنطقة المسطّحة.

مرّر المكواة فوق المنشفة على حرارة متوسطة لبضع ثوانٍ.

ارفع المنشفة وحرّك الألياف بأصابعك أو مشط السجاد.

في غضون دقائق، سيعود السجاد إلى شكله المنتفخ وكأنه جديد تماما.

تذكّر، لا تضع المكواة مباشرة على السجاد حتى لا تتلف الألياف الصناعية.

5- إصلاح فقاعات وتشققات أرضيات الفينيل

هل لاحظت انتفاخا بسيطا في أرضية المطبخ أو الحمام؟ لا داعي لاستدعاء عامل الصيانة بعد الآن. إليك الطريقة:

ضع ورق الزبدة أو قماشا قطنيا فوق المنطقة المتضرّرة.

مرّر المكواة على حرارة منخفضة إلى متوسطة مع ضغط خفيف لثوانٍ معدودة.

ستلين طبقة الفينيل والغراء أسفلها، مما يسمح بإعادة لصقها في مكانها الطبيعي.

ضع جسما ثقيلا فوقها حتى تبرد وتثبت تماما.

يمكن أيضا تسخين الحواف المفكوكة قليلا لرفعها وإعادة لصقها بالغراء.

ينصح الخبراء باستخدام قطعة قماش واقية دائما لحماية السطح من اللمعان أو الذوبان.

6- إزالة ورق الحائط القديم بالبخار

من كان يظن أن المكواة يمكنها المساعدة في تجديد الديكور؟ عند الرغبة في تغيير ورق الجدران، تُعدّ المكواة أداة فعالة لتسهيل عملية الإزالة:

فعّل وظيفة البخار ووجّهه نحو الحائط على بعد 3-5 سم.

ستعمل الرطوبة والحرارة على تفكيك اللاصق خلف الورق.

استخدم كاشطة الطلاء برفق لرفع الورق بسهولة دون إتلاف الجدار.

اعمل على أقسام صغيرة متتابعة لتوفير الوقت والجهد.

لا تحتاج هذه الطريقة إلى مواد كيميائية قاسية، وتُعد صديقة للبيئة.

أفكار مبتكرة لاستخدام المكواة

المكواة ليست فقط للتنعيم أو الإصلاح، بل يمكنها أداء مهام دقيقة ومتنوعة، مثل:

التعقيم السريع: استخدم المكواة الجافة على حرارة مرتفعة لتعقيم أربطة الحقائب أو زوايا الوسائد القماشية التي يصعب غسلها.

استخدم المكواة الجافة على حرارة مرتفعة لتعقيم أربطة الحقائب أو زوايا الوسائد القماشية التي يصعب غسلها. إزالة الملصقات: سخّن الملصق بالمكواة عبر منشفة، وسيذوب الغراء لتتمكن من إزالته بسهولة دون بقايا.

سخّن الملصق بالمكواة عبر منشفة، وسيذوب الغراء لتتمكن من إزالته بسهولة دون بقايا. إزالة العلكة أو البلاستيك الذائب: ضع ورقة كرتون على البقعة، ثم مرّر المكواة من الجهة المقابلة لتلتصق البقايا بالورق.

ضع ورقة كرتون على البقعة، ثم مرّر المكواة من الجهة المقابلة لتلتصق البقايا بالورق. تثبيت الألوان بعد الطباعة على القماش: غطِّ الرسم أو الحروف بـورق برشمان (ورق الشمع)، ومرّر المكواة بحرارة معتدلة لتثبيت اللون.

قواعد السلامة في استخدام المكواة

مهما تنوّعت استخداماتها، تبقى السلامة والدقة أساس النجاح في كل تجربة منزلية. إليك أهم الإرشادات: