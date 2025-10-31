لماذا يتسبب الخريف في جفاف البشرة أكثر من الصيف؟

على عكس ما يظن الكثيرون، ليست أشهر الصيف الحارة والجافة هي السبب الرئيسي في جفاف البشرة، بل فصل الخريف وبدايات الشتاء، حين تتقلب درجات الحرارة باستمرار بين الهواء البارد في الخارج والهواء الجاف الناتج عن التدفئة في الأماكن المغلقة.

ففي هذا الموسم، تتعرض بشرة الوجه إلى تبدلات متكررة بين الطقس البارد والجاف والهواء الساخن داخل المنازل والمكاتب، وهذا يؤدي إلى فقدان الطبقة الواقية الطبيعية للرطوبة، فتبدو البشرة باهتة وجافة، بل وقد تبدأ بالتقشّر أو الحكة.

ولهذا السبب، ينصح خبراء العناية بالبشرة بإجراء تعديلات موسمية على الروتين اليومي للعناية، لضمان توازن الترطيب وحماية الجلد من الجفاف والالتهابات.

كيف تتعاملين مع بشرتك في الخريف؟

استخدمي كريمات أكثر غنى وترطيبا

استعيضي عن المستحضرات الخفيفة التي تناسب الصيف بكريمات مرطبة غنية بالدهون المفيدة (الليبيدات)، مثل السيراميد وزبدة الشيا والزيوت الطبيعية كزيت الجوجوبا أو اللوز الحلو.

هذه المكونات تعزز الحاجز الواقي للبشرة وتساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة لفترات أطول، ما يقلل الشعور بالشدّ والجفاف.

ركزي على الترطيب العميق

اختاري منتجات تحتوي على حمض الهيالورونيك أو السكوالان، فهما من أقوى المكوّنات التي تجذب الماء إلى الجلد وتحافظ عليه، وهذا يمنح البشرة ملمسا ناعما ومرنا ويحد من الحكة الناتجة عن الجفاف.

نظّفي بشرتك بلطف

في هذا الفصل، تجنبي المنظفات القاسية أو المقشّرات القوية التي قد تُضعف الطبقة السطحية للبشرة. بدلا من ذلك، استخدمي منظفات على هيئة بلسم أو زيت لطيف، تحافظ على الزيوت الطبيعية دون أن تترك ملمسا دهنيا.

احرصي على الترطيب الداخلي

تذكّري أن الماء ليس مفيدا فقط للشعور بالانتعاش، بل هو عنصر أساسي لصحة البشرة. شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم يساعد على دعم الترطيب من الداخل ويُقلل من مظهر الجفاف والخطوط الدقيقة.

لا تنسي واقي الشمس

حتى في الخريف، الأشعة فوق البنفسجية لا تختفي. لذلك، من المهم الاستمرار في استخدام واقي شمس بدرجة حماية لا تقل عن "إس بي إف 30" (SPF 30)، خصوصا إذا كنتِ تقضين وقتا طويلا في الخارج.

حافظي على رطوبة الجو في المنزل

الهواء الناتج عن أجهزة التدفئة يسبب جفافا إضافيا للبشرة. استخدمي جهاز ترطيب الجو (Humidifier) للحفاظ على مستوى رطوبة مناسب داخل الغرف، مع الحرص على تنظيفه بانتظام لمنع تكاثر البكتيريا والعفن.

عناية أسبوعية مكثفة

يشير خبراء الجلد إلى أن الخريف هو الوقت المثالي للعناية العميقة بالبشرة، لأنها تكون أكثر استعدادا لامتصاص المكونات المغذية. جربي الأقنعة المرطبة أو الليلية التي تحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا أو البانثينول.

ويؤكد أطباء الجلد أن الانتقال من الصيف إلى الخريف يتطلب تكيّفا تدريجيا في العناية بالبشرة، فالمفتاح هو الترطيب المنتظم، والمنتجات اللطيفة، والحماية المستمرة من العوامل الخارجية. ومع هذه الخطوات، يمكنكِ الحفاظ على بشرة ناعمة ومتوازنة رغم برودة الطقس وتقلباته.