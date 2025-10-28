الحماية المفرطة.. حين يمنع الحبّ الأطفال من تطوير مهاراتهم

إن كنت تظن أن الرعاية المفرطة التي توليها لطفلك والمبالغة في حمايته وإيجاد بيئة أقرب للمثالية هو سلوك تربوي صحي، فدعني أخبرك أن ما تفعله سيوصل طفلك ليكون فتى في المدرسة أو شابا في الجامعة لا يعرف كيف يحل أيسر خلاف أو مشكلة تظهر أمامه، وستنعكس هذه الرعاية المفرطة سلبًا على شخصيته وأدائه في المستقبل، وتخلف فردًا اتكاليا غير آمن، يفتقر لمهارات حياتية ضرورية، مثل الاستقلالية واتخاذ القرار وحل المشكلات والمبادرة، فضلا عن ضعف الثقة بالنفس والخوف من الأخطاء وعدم احترام الذات والانطوائية والخجل والقلق، أو قد يصبح سلطوياً بشكل مفرط.

هذه الانعكاسات سجلتها جولي ليثكوت هايمز عميدة الطلاب الجدد والمستشارين الجامعيين في جامعة ستانفورد، في كتابها "كيف تربي راشدا؟". فقد لاحظت أن مشهد الآباء في الحرم الجامعي بدأ يصبح مألوفا مع وصول جيل الألفية إلى الجامعة، وهو مشهد أخذ يزداد مع كل عام، إذ كان الآباء يبحثون لأبنائهم الطلاب عن الفرص ويتخذون عنهم القرارات ويحلون لهم المشكلات، وهي أمور كان الطلاب من الأجيال السابقة يقومون بها بأنفسهم.

وقد أثار هذا النمط من التدخل الأبوي المبالغ فيه فضول جولي، لتكتشف بعد التواصل مع زملائها في باقي الجامعات أن ما يحدث هو "ظاهرة" ملاحظة بوضوح، سببها ما تُعرف بـ"الأبوة المروحية" (Helicopter parents)، وهو مصطلح ظهر للمرة الأولى عام 1969 في كتاب "بين الوالد والمراهق" (Between Parent & Teenager) للبروفسور حاييم غينوت، الذي نقل فيه كيف اشتكى مراهق من أمه بالقول: "إنها تحوم فوقي مثل طائرة مروحية"، في إشارة إلى العناية المفرطة التي توليها له والمتابعة الحثيثة لكل تصرفاته، ثم اعتمده العالمان جيم فاي وفوستر كلاين مصطلحا علميا، في كتابهما "تربية الطفل بين الحب والمنطق.. تعليم الأطفال المسؤولية".

باختصار: تخيلوا أن تخافوا على طفلكم من السقوط في أثناء تعلمه المشي، فتحضروا له كل ما يريد من دون أن تساعدوه على تعلم المشي، فهذا يعني أنه لن يتعلم المشي، لأنه لن يحاول أن يمشي، ولن يكتسب هذه المهارة بالممارسة التي لا بد من السقوط فيها قبل النجاح. وهذا ما يمكن تنزيله على جميع المهارات التي يكتسبها الطفل.

من "الأب المروحية"؟

في العائلات "المروحية"، لا يستطيع الآباء الانفصال عن أبنائهم، وكأن الطفل لم ينفصل عن مشيمته بعد، إذ يكون الوالدان أشبه بحارسين شخصيين لأولادهما، فيراقبونهم ويحاولون حمايتهم باستمرار، ويأخذون على عاتقهم المشاركة في أداء واجباتهم الحياتية والمدرسية، بهدف مساعدتهم على النجاح وحمايتهم من خيبات الأمل. وهنا يرى الأطفال العالم فقط من خلال آبائهم، ولا تتشكل لديهم هوية عاطفية أو شخصية خاصة بهم، لأن الوالدين يطبقان -بحسن نية- رؤيتهما المقولبة للحياة الناجحة على أطفالهما و"برمجتهم" وفقها، ليجد هؤلاء الأطفال لاحقا أنفسهم في مواقف لا حل لها في "دليل المستخدم" الذي قدمه لهم أبواهم.

هذه الطريقة من التعامل مع الأطفال تزرع في أذهانهم -عن غير قصد- رسالة مفادها: "لا يمكنك القيام بأي شيء من دوني".

ومما يتصف به "الوالدان المروحيتان" أنهما يؤمنان بأن أطفالهما لا يرتكبون الأخطاء، لذلك تراهما يقفان دائما موقف المدافع عنهم، المبرر لأخطائهم، بل المنكر لوجودها أصلا، فهما لا يريان أولادهما إلا بصورة مثالية، ويركزان أيضا على تقييم المجتمع لهم، فيحرصان على إظهارهم بصورة أقرب للمثالية، وكثيرا ما يكون هذا على حساب التآكل الداخلي لنفسية الطفل بتحميله ضغطًا يفوق عمره ووعيه لما يحصل حوله وللمطلوب منه، وهو ما يزيد احتمال انهياره لاحقا ومعاناته من أزمات نفسية.

ويعتقد هؤلاء الآباء أن السيطرة الزائدة ستحمي الطفل من الأخطار، لذلك يحاولون تجنيب أطفالهم مشاعر الغضب والانزعاج، ويركزون فقط على استحضار مشاعر السعادة والمتعة، وتصل بهم العناية المفرطة حدّ الكذب وتغيير الحقائق لحماية أطفالهم من المشاعر السلبية.

وبهذه التصرفات وهذا النمط من "التربية"، يمنع الآباء -من دون قصد- أبناءهم من اكتساب مهارات أساسية للحياة، أو على الأقل يعوقون اكتسابها على أحسن وجه، فمثلا قد تطعم الأم الطفل رغم وصوله إلى سنّ يفترض فيها أن يعتمد على نفسه، أو تتركه ينام إلى جانبها عدة سنوات، وقد تستيقظ باستمرار للاطمئنان عليه إن كان ينام في سريره، أو تبدّل بنفسها ملابسه رغم أن الطفل من سنّ العامين يبدأ باكتساب مهارات تساعده على ارتداء ملابسه بنفسه.

وحتى إن حاول الطفل أداء بعض المهام بنفسه، يستمر هؤلاء الآباء في الإشراف عليه ومتابعة خطواته ومساعدته فيها، حتى يفقد الطفل ثقته بقدراته وربما احترامه لذاته.

وقد تستمر هذه الحماية المفرطة على مدى سنوات التقدّم الأكاديمي وبلوغ الأبناء المرحلة الجامعية، فتراهم يراقبون عن قرب نمط حياتهم وتصرفاتهم، ويصل بهم الأمر -في بعض الحالات المتطرفة- حدّ التدخل في شؤونهم الوظيفية لاحقا، كأن يطلب الأب لقاء مدير ابنه ليطمئن عليه أو يطلب له زيادة في الراتب مثلا.

ويتسبب انتشار الهواتف المحمولة في زيادة وسائل الاتصال مع الأبناء في الجامعة أو العمل، ومن ثم المراقبة، وهو ما دفع الدكتور في علوم التربية ريتشارد موليندور إلى أن يصف الهاتف المحمول بأنه "أطول حبل سري في العالم"، حسب تقرير نشرته صحيفة إيفينغهام هيرالد.

ومن الأمثلة على سلوكيات الحماية المفرطة التي يمارسها الوالدان: الاستمرار في إطعام الطفل أو هرس الطعام له رغم تجاوزه سن الأكل بنفسه، أو إجباره على الطعام والشراب، أو الإجابة عنه إذا طُرح عليهم سؤال ما، أو منعه من اللعب والحركة بحرية خشية تعرضه لأذى جسدي، أو التحدث المفرط عن "إنجازاته"، أو التواصل الكثيف مع معلميه وتوجيههم لأساليب التعامل المطلوبة معه، أو تجنّب إيكال أي مهمة منزلية إليه، أو اختيار أصدقائه والنشاطات "المناسبة" له، أو توجيهه بشأن مستقبله الدراسي واتخاذ القرارات عنه في مرحلة عمرية متقدمة، وغير ذلك.

قد تكون بعض هذه السلوكيات طبيعية في مواقف معينة، كمنع الطفل من تسلق شجرة خطيرة، أو مساعدته في حل الواجب المنزلي، لكن ما يميز "الأبوة المروحية" هو تكرار هذه السلوكيات وشدتها، فهي ليست خاصة بمواقف معينة، بل هي أسلوب حياة.

حماية ضارّة

ولا يشعر الآباء المفرطون في الحماية أن هنالك أي خلل في طريقة اهتمامهم بأبنائهم، وغالبا ما يشعرون بالفخر من سلوكهم، ويرون أنفسهم مثاليين، لكن الطفل في هذه البيئة يعيش دائمًا في ضغط، محاولا تقديم أداء عال يرضي طموح والديه بالمثالية، وهذا -حسب الطبيبة النفسية الأميركية مادلين ليفين، في كتابها "علِّم أطفالك جيدا"- قد يجعل من الطفل ضحية توازي حالتها ضحايا الصدمة (التروما).

تقول ليفين في حديثها عن مدى الضرر النفسي على الأطفال الخاضعين لهذا النمط من التربية: "إنهم منشغلون بالأحداث التي مرّت، ومهووسون إلى ما لا نهاية بإجابة خطأ محتملة أو فرصة ضائعة. إنهم قلقون ومكتئبون". وقد أكدت ذلك دراسة في جامعة ماري واشنطن، تناولت "آثار التربية المفرطة على رفاهية طلاب الجامعات"، وأشارت إلى أن الإفراط في الأبوة أو الأمومة يرتبط بمستويات أعلى من القلق والاكتئاب لدى الأبناء.

ورغم أن مؤيدي "الأبوة المروحية" يدّعون أن مثل هذا الأسلوب "التقييدي والفرضي" في الأبوة يربي على الانضباط ويعزز الالتزام، فإن هذا الشكل من الأبوة قد يكون من آثاره أيضا الرفض والتمرد.

ولا تقتصر الأضرار على الأبناء فقط، بل قد تصيب الوالدين أنفسهم أيضا، فالتركيز الدائم على الأبناء قد يسبب للآباء مشكلات في علاقاتهم الاجتماعية، فمثلا تراهم لا يستطيعون المشاركة في الحديث، لأنهم سرعان ما يفقدون التركيز لقلقهم على أطفالهم أو استمرارهم في مراقبتهم، كما أنهم قد يؤجلون أهدافهم وتطلعاتهم المهنية والشخصية، لأنهم يعطون الأولوية لأطفالهم ويركزون على نجاحهم، كما أن رغبة الوالدين الملحة في نجاح أبنائهم قد تتسبب في استنزاف ميزانياتهم بما يفوق قدرتهم المادية.

ورغم ما سبق، فليست كل جوانب الأبوة المفرطة في الحماية سلبية، فهذا النوع من الآباء ملتزم ومنضبط بكل المواعيد التي تخص أطفالهم، فهم يحضرون الاجتماعات المدرسية بانتظام، وينخرطون في جميع فعاليات المدرسة، ويتابعون الفحوص الطبية واللقاحات من دون أي تأخر.

كيف أنزل من هذه المروحية؟

يجب على الأهل أن يؤمنوا بقدرة أطفالهم على التعلّم والتكيّف والاستقلال، وأن ينظروا لارتكاب الأخطاء على أنه "فشل مفيد" يعلّمهم الصواب، وخطوة على طريق النجاح، وأن الخيبات تساعد على تعلّم المرونة والتعامل مع المواقف الصعبة والمشاعر الحزينة.

ولذلك، فإن على الوالدين تشجيع أطفالهم على تحمّل المسؤولية واتخاذ القرارات، ودعمهم على تحمل نتائج قراراتهم، وتكليفهم بمسؤوليات وواجبات ومهام متناسبة مع أعمارهم، ويكون ذلك من خلال خطوات متدرّجة، لخصها الخبراء والمختصون في 4 نصائح متدرجة لتدارك حالة "الأبوة المروحية"، هي:

أنجز أنت المهمة، ودع طفلك يشاهدك. شارك طفلك في إنجاز المهمة. شاهد طفلك وهو ينجز المهمة بمفرده. دع طفلك ينجز المهمة بنفسه.

ويمكن التدرج أيضا في صعوبة المهمات، بزيادتها شيئا فشيئا بما يتوافق مع عمر الطفل واحتياجاته اليومية. وعلينا ألا ننسى أن الأهم من إنجاز المهمة هو أن يخرج الطفل منها ناجحا، وأن الأهم من الواجبات المنزلية والحياتية والمدرسية هو أن يتعلّم المهارات والقيم التي تنبني على هذه الواجبات والمهام. أما الضغط والإصرار على بلوغ النجاح بدرجات عالية، فإنه يربي على القلق والتوتر.

إن منح الطفل مساحته الخاصة، وتركه ليشق طريق إنجازاته بنفسه، مع دعمه وإرشاده في ذلك، من دون ضغط أو رقابة أو حماية لا مبرر لها؛ يضعه في مسار النمو الطبيعي، ليكون جاهزا لخوض معتركات الحياة، ومؤهلا للتعامل مع تحدياتها، وبذلك يتعلم:

مسؤولية المساهمة في عمل الأسرة أو الفريق.

الاستقلالية في التعامل مع المهام، وتجنب الاتكالية والكسل.

الالتزام بمواعيد الإنجاز وبمستوى الجودة والإتقان.

المثابرة أمام التحديات، وتعلم مهارات حل المشكلات.

تعزيز الشعور بالمسؤولية، وأخذ زمام المبادرة بدلاً العجز والانسحاب.

وفي هذا السياق، تقول إستر دافيدوفيتز رئيسة التحرير السابقة لمجلة ويستشستر: "استفد من حماسهم، فالصغار يحبون أن يشعروا بأنهم كبار، فهم يستمتعون بشعور الإنجاز والكفاءة، لذلك تراهم يسعدون عندما تطلب منهم تكديس مجموعة من المجلات، أو فرز الثياب الملونة عن البيضاء قبل غسل الملابس. لا تتوقع الكمال من أطفالك، وفي الوقت نفسه احرص على شكرهم دون مبالغة، ربما يكفي أن تشكرهم بالتواصل البصري والابتسامة، أو التربيت على الكتف، أو بكلمة شكرا".

وإذا كنت تواجه صعوبة في السيطرة على مخاوفك تجاه طفلك، فلا تتردد في التحدث إلى أحد المختصين. ولست مضطرا لترك هذه الممارسات دفعة واحدة، بل يمكن أن يكون التغيير تدريجيا، لك ولطفلك.

إن تربية الأطفال -كغيرها من مهارات الحياة- تحتاج إلى التوازن، فأخطار الإفراط والأبوة "المروحية" تكاد تشابه أخطار التفريط بالعناية والرعاية، والطفل الذي يعيش تحت مظلة الحماية المفرطة، سيظل "طفلا" حين يبلغ، معتمدا على غيره، عاجزا عن الاعتماد على نفسه.

إن حماية الطفل وتأمين بيئة آمنة له وتغذيته بمشاعر المحبة والاهتمام عوامل تساعده وتعزز فرص نموه الإيجابي، لكن عندما يكون هذا الاهتمام قائما على الخوف المفرط، فإن آثاره السلبية طويلة وعميقة في شخصية الطفل ومستقبله.