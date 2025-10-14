هل يسبب الحليب مشاكل لبشرتك؟ إليك علامات يخفيها وجهك

يُعتبر الحليب من أكثر الأطعمة ارتباطا بالصحة والتغذية الجيدة، لكن مجلة "إيلي" الفرنسية لفتت إلى جانب آخر قلّما نلاحظه: كيف ينعكس الإفراط في شرب الحليب على مظهر بشرتنا؟

فبعض العلامات الدقيقة في الوجه -مثل الانتفاخ تحت العينين أو البثور الصغيرة على الذقن- قد تكون، بحسب الخبراء، إشارة خفية إلى أن جسمك يتلقى كميات زائدة من منتجات الألبان.

إشارات يرسلها وجهك

ترصد المجلة المعنية بالصحة والجمال، في موقعها على شبكة الإنترنت، 4 علامات جلدية رئيسية قد تدل على فرط استهلاك الحليب ومشتقاته:

تورم الجفون العليا.

انتفاخ الأكياس تحت العينين.

ظهور هالات داكنة.

بثور صغيرة في منطقة الذقن.

ويشرح خبراء الجلد أن السبب يعود إلى أن الحليب يحتوي بطبيعته على هرمونات وعوامل نمو تؤثر على الجلد مباشرة، إذ تعمل الأندروجينات الموجودة فيه على تحفيز إفراز الزهم (الدهون) في الغدد الجلدية.

ومع زيادة إفراز الزيوت، تنسد المسام وتبدأ البقع وحبّ الشباب بالظهور، خصوصا لدى ذوي البشرة الحساسة أو الدهنية بطبيعتها.

كيف توازنين بين فوائد الحليب وصحة بشرتك؟

لا يعني الأمر أن عليك التوقف عن الحليب نهائيا، لكن الاعتدال هو المفتاح.

وتقترح "إيلي" خطوات يمكن أن تخفّف تأثير منتجات الألبان على البشرة دون التنازل عن تغذيتك اليومية:

استبدلي الحليب التقليدي ببدائل نباتية: اختاري حليب اللوز أو الصويا أو الشوفان، فهي غنية بالبروتين والألياف وتخلو من الهرمونات الطبيعية الموجودة في حليب الأبقار، مما يجعلها ألطف على الجهاز الهضمي والبشرة.

اختاري حليب اللوز أو الصويا أو الشوفان، فهي غنية بالبروتين والألياف وتخلو من الهرمونات الطبيعية الموجودة في حليب الأبقار، مما يجعلها ألطف على الجهاز الهضمي والبشرة. أضيفي البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي: تعمل -وهي بكتيريا نافعة- على تعزيز صحة الأمعاء والتقليل من الالتهابات، مما ينعكس إيجابا على صفاء البشرة وتوازنها.

تعمل -وهي بكتيريا نافعة- على تعزيز صحة الأمعاء والتقليل من الالتهابات، مما ينعكس إيجابا على صفاء البشرة وتوازنها. ركّزي على مضادات الأكسدة: تناولي أطعمة مثل التوت، والجوز، والسبانخ، والشاي الأخضر. فمضادات الأكسدة تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تسبب الالتهاب وتفاقم البثور.

تناولي أطعمة مثل التوت، والجوز، والسبانخ، والشاي الأخضر. فمضادات الأكسدة تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تسبب الالتهاب وتفاقم البثور. اتبعي روتين عناية مخصص للبشرة الحساسة: استخدمي منتجات لطيفة خالية من العطور والكحول، مع مكونات مهدئة مثل الألوفيرا، والنياسيناميد، أو البابونج. وإذا كنت تعانين من حب الشباب، فاختاري تركيبات مخصصة للبشرة الدهنية غير الكوميدوجينيك (أي التي لا تسد المسام).

التوازن ضروري للجمال

يبقى الحليب مصدرا مهما للكالسيوم والبروتين، لكن البشرة -كما يقول خبراء الجمال- تعكس توازن الجسم من الداخل.

ولذا، إذا لاحظتِ انتفاخا أو تغيرا في ملامح وجهك بعد زيادة استهلاك منتجات الألبان، فقد يكون الوقت مناسبا لتجربة بدائل نباتية ومراقبة كيف تستجيب بشرتك.