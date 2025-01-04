اختلافات الشكل والنكهة والمذاق.. دليلك للتمييز بين البقدونس والكزبرة

تعتبر الكزبرة والبقدونس من الأعشاب الشهيرة في المطبخ العربي والعالمي. ورغم التشابه الكبير في الشكل بينهما، فإن هناك فروقات جوهرية من حيث الرائحة والطعم والاستخدامات في الطهي والقيمة الغذائية.

ونستعرض هنا الفروقات التفصيلية بين الكزبرة والبقدونس من مختلف الجوانب لتزويدك بالمعلومات التي تساعدك على التمييز بينهما، واختيار الأفضل لاحتياجاتك اليومية.

أولا: الفروق الشكلية

رغم التشابه في المظهر العام، يمكن التفريق بين الكزبرة والبقدونس من خلال ما يلي:

الأوراق:

الكزبرة: أوراقها أصغر وأكثر استدارة، ولها حواف غير منتظمة، وملمسها ناعم وألوانها خضراء فاتحة.

البقدونس: أوراقه أكبر حجما، ومسطحة وذات حواف مسننة واضحة، وملمسها أكثر صلابة وألوانها داكنة.

الساق:

الكزبرة: ساقها قصيرة وأقل سماكة، وغالبا ما تكون فاتحة اللون.

البقدونس: ساقه أطول وأكثر سماكة وانتظامًا، بلون أخضر داكن.

التفرعات:

الكزبرة: تنمو بشكل كثيف وعشوائي.

البقدونس: أكثر ترتيبا وتنظيما في النمو.

الرائحة:

الكزبرة: رائحة قوية ونفاذة تُشبه الليمون.

البقدونس: رائحة خفيفة وعشبية.

الفروق الغذائية

لكل من الكزبرة والبقدونس فوائد غذائية تختلف باختلاف مكوناتهما:

إعلان

الكزبرة: غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين كيه، وفيتامين إيه، وتحتوي على مركبات تُحسن الهضم وتخفف الالتهابات.

البقدونس: غني بالحديد، فيتامين سي، وفيتامين كيه، مما يجعله مفيدًا لصحة العظام، وتعزيز المناعة، ومحاربة فقر الدم.

السعرات الحرارية:

كلا النباتين منخفض السعرات، مما يجعلهما خيارا مناسبا للنساء المهتمات بالحفاظ على وزنهن.

الاستخدامات الصحية

الكزبرة: تستخدم مطهرا للجهاز الهضمي، وهي مدر للبول ولتخفيف الغازات.

البقدونس: يعتبر مدرا للبول أيضا، ويساعد في تنظيف الكلى وتعزيز صحة البشرة.

فوائد الكزبرة والبقدونس

وجدت دراسة نُشرت بمجلة "فرونتيرز إن فارماكولوجي" Frontiers in Pharmacology أن الكزبرة تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تعمل على حماية الجسم من الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

كما أشارت دراسة من مجلة "جورنال أوف ميديسنال فود" Journal of Medicinal Food إلى أن البقدونس يُساعد في تحسين مستويات الهيموغلوبين لدى النساء بسبب محتواه العالي من الحديد وفيتامين "سي" مما يُعزز امتصاص الحديد.

نصائح عملية

اختيار الأعشاب الطازجة: ركزي على اللون والرائحة عند الشراء، فالبقدونس يكون داكنا والكزبرة خضراء فاتحة.

الاستخدام في الطهي: استخدمي الكزبرة مع الأطباق الآسيوية والمأكولات الحارة.

وسواء كنتِ تستخدمين الكزبرة بنكهتها الليمونية الحادة أو البقدونس برائحته العشبية المنعشة، فإن كليهما يضيف لمسة مميزة إلى طعامك ويعزز قيمته الغذائية.