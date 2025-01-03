كيف تجعل الانتقال إلى منزل جديد تجربة إيجابية لطفلك؟

قد يواجه الأطفال قلقا غير متوقع عند الانتقال إلى منزل جديد، ينعكس أحيانا في سلوكهم. فالانتقال يمثل خروجا من منطقة الراحة، حيث يعيش الطفل حالة من الفوضى أثناء تعبئة الأغراض، ويضطر لتوديع أصدقائه ومعلميه والمجتمع الذي يعرفه.

ثم يبدأ مرحلة جديدة من محاولة التأقلم مع بيئة مختلفة، وهو ما قد يسبب توترا إضافيا، خاصة إذا واجه صعوبة في تكوين صداقات جديدة، فكيف يمكن مساعدة الطفل لتجاوز هذه المرحلة بسلاسة؟

التمهيد للتغيير قبل الانتقال

ينصح الخبراء بتهيئة الطفل للتغيير قبل أيام من الانتقال. ووفقا لموقع "تشايلد مايند"، فإن التحدث مع الطفل عن التغيير المنتظر يساعده على الاستعداد النفسي بدلا من أن يواجه صدمة مفاجئة.

تحدث معه عن الجوانب الإيجابية للانتقال، مثل اتساع غرفته الجديدة أو تحسن المناخ في المنطقة الجديدة. أعدّ له مفاجأة، مثل هدية تنتظره عند الوصول إلى المنزل الجديد، لتعزيز حماسه.

التركيز على الثوابت

من المهم أن يشعر الطفل بأن بعض الأمور ستبقى كما هي، مثل ألعابه المفضلة أو ما يحب الاحتفاظ به أو أثاث غرفته، فهذه التفاصيل تشعر الطفل بالأمان وتساعده على تقبل التغيير.

توفير الأمان والدعم العاطفي

خلال أيام الانتقال، خصص وقتا لتقضيه مع طفلك لتعزيز شعوره بالاستقرار. اسأله بانتظام: "هل تحتاج مساعدتي؟" لتفتح المجال أمامه للتعبير عن مشاعره ومخاوفه.

الحفاظ على أجواء إيجابية

احرص على الحديث بإيجابية عن عملية الانتقال. إذا كان حديث البالغين يتركز على التعب أو المشكلات مثل صعوبات النقل، فقد يشعر الطفل بالتوتر. ووفقًا لموقع "بيبيس إي ماس"، فإن الحفاظ على الأجواء الإيجابية يسهم في تهدئة الطفل وتقليل شعوره بالقلق.

إعلان

وباتباع هذه الخطوات، يمكن أن يصبح الانتقال تجربة سلسة ومريحة لطفلك، تساعده على التكيف مع بيئته الجديدة بسلام.

الروتين اليومي

في خضم الانشغال بترتيب المنزل الجديد وما يرافقه من فوضى قد تؤثر على مواعيد الوجبات والنوم، ينصح الخبراء بإعطاء أولوية للحفاظ على روتين الطفل، لأنه يساعده على الشعور بالاستقرار عبر التنبؤ بأحداث يومه، وفق موقع "تشايلد مايند".

كما أن ملء المنزل الجديد بمقتنيات مألوفة، مثل تعليق الصور القديمة أو ترتيب سريره كما كان في المنزل السابق، يعزز شعوره بالراحة، خاصة إذا كانت البيئة مختلفة تمامًا. ولا تنسَ تقديم الوجبات التي يحبها الطفل وتعود عليها، مما يسهم في تخفيف شعوره بالغربة في بيئته الجديدة.

امنحه دورا

إشراك الطفل في مهام مثل تعبئة الأغراض أو اختيار غرفته الجديدة يعد جزءا مهما من تهيئته للتغيير المقبل، كما يمنحه شعورا بالسيطرة في وقت قد يبدو فيه أن الأمور خارجة عن يده. حتى المهام البسيطة، مثل ملء زجاجات المياه، يمكن أن تبقيه مشغولًا وتساعده على التأقلم.

اسمح له بالمشاركة في اتخاذ القرارات، كاختيار ديكور غرفته أو النباتات التي ستزين المنزل، لتعزيز حماسه، وابحث عن ميزات جذابة في البيئة الجديدة، مثل حديقة قريبة أو مطعم يمكن تجربته معا.

وإذا كان الطفل أكبر سنا، امنحه مسؤولية استكشاف الخيارات، مثل البحث عن أفضل مطعم أو الحديقة الأقرب للمنزل.

المدرسة.. التحدي الأكبر

بالنسبة للمراهقين، يشكل الانتقال إلى منزل جديد تحديا أكبر يتمثل في ترك أصدقائهم والشعور بالعزلة في البيئة الجديدة. وينصح الخبراء بتشجيعهم على الانضمام إلى أنشطة مختلفة تساعدهم على تكوين صداقات جديدة، مع طمأنتهم بأن الانتقال لا يعني قطع علاقتهم بأصدقائهم القدامى. ويمكن دعمهم في التواصل مع أصدقائهم السابقين وزيارتهم إن أمكن.

إعلان

ووفق دراسة نُشرت في "مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي"، يعاني الأطفال الانطوائيون بشكل أكبر من الآثار السلبية للانتقال، إذ يجدون صعوبة في تكوين علاقات جديدة بسبب ضعف شبكاتهم الاجتماعية. وعلى العكس، يزيد شعور الطفل بالثقة كلما كانت لديه علاقات قوية، مما يعزز قدرته على بناء صداقات جديدة.

إذا كان بالإمكان إبقاء الطفل في المدرسة ذاتها، فقد يكون ذلك خيارا مثاليا، إذ يعد تغيير المدرسة تحديا كبيرا، خاصة للأطفال في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

ومن المفيد أيضًا التحدث مع المدرسين الجدد لإبلاغهم بالانتقال، ليتمكنوا من مراقبة سلوكه ودعمه خلال هذه المرحلة الانتقالية.

الاكتئاب.. خطر قد يحدث

على الرغم من أن الانتقال إلى منزل جديد ليس بالضرورة سببًا للاكتئاب، فإن بعض الأطفال قد يكونون أكثر عرضة للإصابة به، وفقا لموقع "فيري ويل مايند".

لذلك، من المهم أن تكون واعيا بهذا الأمر وأن تضع خطة وقائية إذا كنت تعرف أن طفلك قد يجد صعوبة في التأقلم أو قد يتعرض لضغوط نفسية. وفي هذه الحالة، قد يكون من المفيد إعداد الطفل لهذا التغيير مسبقًا من خلال جلسات إرشادية مع متخصصين.

بعد الانتقال، حاول تجنب أي تغييرات كبيرة في حياة الطفل خلال الأشهر الستة الأولى، مثل التدريب على خلع الحفاض أو غيرها من التحولات، حتى يشعر بالاستقرار.

وإذا كان الانتقال ناتجا عن الطلاق، فسيكون من الضروري توفير دعم إضافي لإعداده نفسيا للتعامل مع التغيير في الظروف الأسرية.

تذكر دائما أن حالتك العاطفية تجاه الانتقال تنعكس مباشرة على الطفل. وإذا كنت غير سعيد أو متوترًا، حاول ألا يظهر ذلك أمامه، لأن الأطفال يلتقطون هذه المشاعر بسرعة.

وأخيرًا، إذا لاحظت تغيرا في سلوك طفلك أثناء الانتقال أو بسبب الفوضى المؤقتة في المنزل، تعامل مع الأمر بصبر وتفهم، لأنه رد فعل طبيعي للظروف الجديدة.