تجنبي الأطعمة المصنعة خارج المنزل.. وصفات صحية لوجبات الأطفال الرضع

يحتاج الأطفال الصغار إلى الكثير من العناصر الغذائية المهمة لبناء أدمغتهم وأجسامهم. فهم يستخدمون في هذا العمر قدرا كبيرا من الطاقة للنمو واللعب، ومع ذلك تظل مِعَدهم صغيرة، لذلك قد لا يتمكنون من تناول ما يكفي من الطعام في وقت الوجبات الأساسية، وهو ما يجعلهم بحاجة إلى وجبات صحية خفيفة، خاصة إذا كانوا خارج المنزل.

أهمية الوجبات الخفيفة للأطفال

يختلف كل طفل صغير عن الآخر. لكن عادة ما يحتاج العديد من الأطفال الصغار إلى وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية لإشباعهم من جهة، ولتدريبهم على المضغ والأكل بمفردهم واستخدام أيديهم بمهارة أكبر من جهة أخرى.

كما تُعد الوجبات الخفيفة وسيلة فعّالة لتعزيز علاقة الأطفال الإيجابية مع مختلف أنواع الأطعمة، سواء من حيث النكهات أو القوام والملمس.

في المنزل، قد يكون من السهل تحضير هذه الوجبات الخفيفة التي يمكن للطفل أن يتعامل بأريحية أثناء تناولها، ولكن إذا ما اضطرت الأسرة إلى الخروج مع صغيرها، فقد يحتاجون إلى وجبات صحية يمكن للطفل أن يتناولها في الخارج دون اللجوء إلى الأصناف الجاهزة التي تُباع في الأسواق لهذا الغرض، والتي عادة ما تفتقر للقيمة الغذائية، بل وقد تحتوي على مواد حافظة ومكونات صناعية ضارة.

فيما يلي بعض الأفكار لمساعدتك في إعداد وجبات خفيفة لطفلك الصغير الجائع والتي توفر توازنا صحيا بين العناصر الغذائية التي يحتاجها وسهولة الحفظ والاستخدام في مختلف الأوقات:

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أصابع الشوفان بالجزر والتوت

في وجبة لذيذة وصحية للكبار والصغار في آن واحد، تحتوي أصابع الشوفان السهلة بالفواكه على كمية غنية من العناصر الغذائية والألياف، وهي سهلة الاستخدام دون التسبب في الكثير من الفوضى. وبالنسبة للمكونات، ستحتاجين التالي:

¾ كوب من الشوفان الفوري أو سريع التحضير (يمكن أيضا استخدام الشوفان الكامل المطحون).

½ كوب من دقيق القمح الكامل (وذلك لتعديد تماسك القوام).

زيت جوز الهند المذاب أو الزبدة في حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من: البيكينغ باودر، والقرفة.

رشة ملح.

ربع كوب من زبدة المكسرات من اختيارك (مثل زبدة اللوز أو زبدة الفول السوداني).

ربع كوب عسل أبيض من مصدر موثوق (لمن هم أكبر من عام واحد).

نصف كوب من الجزر المبشور ناعم.

نصف كوب من التوت الأزرق (أو اختيارك من الفواكه سهلة المضغ)

1 بيضة.

وللتحضير، قومي ببساطة بمزج المكونات السالف ذكرها بشكل يضمن أن يصبح قوام المزيج أقرب لعجين الكوكيز، مع مراعاة محاولة هرس الفواكه أثناء التقليب قدر الممكن.

بعدها اسكبي المزيج في صينية مدهونة جيدا بزبدة جوز الهند أو الزبدة، وراعي الضغط برفق لكي يصبح القالب مسطحا ومتساويا.

ضعي الشوفان في الفرن على حرارة 375 درجة فهرنهايت، أو 190 مئوية، لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، أو حتى تصبح حوافها ذهبية اللون وناضجة.

اتركيها تبرد تمامًا قبل التقطيع لكي لا تتفتت، ويمكن تقسيمها إلى مربعات أو أصابع طولية لتسهيل مسكها على طفلك.

ويمكن تخزين أصابع الشوفان في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى 5 أيام في الثلاجة، أو يمكن تجميدها لمدة تصل إلى 3 أشهر في كيس تجميد مع إزالة أكبر قدر ممكن من الهواء.

مكعبات الموز والفراولة

هذه الوصفة لذيذة ولطيفة مناسبة لمرحلة الفطام وكوجبة خفيفة في المنزل أو بالخارج، وهي مصنوعة من 4 مكونات بسيطة فقط، هي الشوفان والموز والتوت وبذور الشيا.

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المكونات:

200 غرام من الفراولة أو الكرز المجمد.

1 موزة مهروسة.

1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

150 غراما من الشوفان الناعم.

خطوات التحضير

بعد تسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية، وفرد صحن طهي مربع أو مستطيل بالزبدة أو زيت جوز الهند، أضيفي الفراولة إلى قدر عميق على الموقد مع ملعقتين كبيرتين من الماء واطهي المزيج لمدة بضع دقائق لتفتيت التوت.

(يمكن هنا اختيار أي بديل من الفواكه سهلة المضغ مثل الخوخ، أو التفاح المقشور، أو الكرز وغيرها).

استخدمي هراسة البطاطس لهرس الفراولة بشكل نهائي وأطفئي النار. ثم أضيفي الموز وبذور الشيا واخلطي جيدا، ثم أضيفي الشوفان واخلطي مرة أخرى.

أضيفي الخليط إلى صحن الطهي المستطيل وحدديه على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 18 دقيقة إلى ثلث ساعة.

بمجرد تبريدها، يمكن تقطيعها إلى مكعبات وحفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى 4 أيام. كما يمكن أيضا تجميدها ولفها في طبقات من ورق الزبدة لمنعها من الالتصاق، وهي سهلة وعملية خارج المنزل إذ يمكنها أن تذوب في درجة حرارة الغرفة من ساعة إلى ساعتين حسب درجات الحرارة.

كرات الأرز بالخضار

المكونات:

1/2 كوب أرز مطهو جيدًا.

2 ملعقة كبيرة من الجزر المبشور والمطهو.

2 ملعقة كبيرة من الكوسا المبشورة والمطهوة.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

امزجي الأرز المطهو مع الجزر والكوسا حتى تتماسك.

شكّلي الخليط على شكل كرات صغيرة تناسب يد الطفل.

قدميها باردة أو دافئة.

شرائح الموز المخبوزة

المكونات:

1 موزة ناضجة.

رشة صغيرة من القرفة.

الطريقة:

قطعي الموزة إلى شرائح طولية أو دائرية. رشي القرفة على الشرائح وضعيها على صينية مبطنة بورق الزبدة.

اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10 دقائق أو حتى تصبح طرية. واتركيها لتبرد ثم قدميها.