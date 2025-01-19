مصر.. تدخل رسمي من وزارة التعليم بعد واقعة ضرب مبرح لطالبة داخل مدرسة دولية

شهدت إحدى المدارس الدولية الشهيرة بالقاهرة الجديدة واقعة اعتداء عنيف على طالبة بالمرحلة الابتدائية (الصف السادس) من قبل طالبتين بالمرحلة الثانوية (الصفين العاشر والـ12)، مما أدى إلى إصابة الطالبة بكسور في الأنف وكدمات بالوجه، استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بعد تداول فيديو للحادثة على مواقع التواصل.. مدرسة كابيتال الدولية تعل فصل 3 طالبات اعتدين على طالبة داخل المدرسة بمنطقة التجمع ما أدى لإصابتها ونقلها إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة pic.twitter.com/537KpfCFoH — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 18, 2025

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن الحادث بدأ بمشادة كلامية بين الطالبة المعتدى عليها وطالبة بالصف العاشر، بسبب اتهام الأخيرة للضحية بأنها "تنظر إليها بطريقة مستفزة". تطورت المشادة إلى اعتداء لفظي وجسدي، حيث استدعت الطالبة المعتدية شقيقتها الكبرى، طالبة بالصف الـ12، التي ضربت الطالبة بشكل مبرح، مما أدى إلى إصابتها بكسور وكدمات شديدة، بالإضافة إلى إهانتها أمام زميلاتها.

وأكد شهود عيان أن الواقعة أثارت حالة من الصدمة والغضب بين الطلاب وأولياء الأمور. وجاء في التعليقات "الطالبة المعتدية لم تكتفِ بالإهانة اللفظية، بل مزقت شعر الطالبة وضربتها حتى كسرت أنفها"، وأضاف آخر "يا ريت العقاب يكون بمحضر رسمي عن طريق النيابة العامة، وتتحول لقضية رأي عام علشان تبقي عبرة لمن تسول له نفسه باستغلال نفوذه السلطوي".

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وبدورها، نشرت إدارة المدرسة بيانا أكدت فيه حرصها على توفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين، وبشأن واقعة التعدي المشار إليها، فقد تم فصل الطالبات الثلاثة اللاتي اعتدين على الطالبة المجني عليها، وتحويل ملفاتهن إلى لجنة الحماية المدرسة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها، أعلنت الجهات الأمنية استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، في حين ينتظر أولياء الأمور اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المعتدين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث داخل المؤسسات التعليمية.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم المصرية، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، بتشكيل لجنة وزارية للتوجه غدا الأحد إلى المدرسة الخاصة الدولية في القاهرة، للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بالمدرسة، والتي أثارت جدلا واسعا عقب تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة.

وأكد شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير شدد على ضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه السلوكيات، مشيرا إلى أن الدور التربوي للمدرسة يعد أولوية قصوى ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية متميزة.

كما أوضح الوزير أنه سيتابع شخصيا نتائج التحقيقات، لضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة بحق المسؤولين عن الحادثة، بما يكفل العدالة ويحفظ بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.