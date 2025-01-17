كيف يتسلل الملح الخفي إلى وجبات أطفالنا اليومية؟

تقدر نسبة استهلاك الملح عالميا بحوالي 10-12 غراما يوميا للفرد في المتوسط، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتشير البيانات إلى أن الفرد البالغ في الصين، التي تعد من أعلى الدول استهلاكا للملح، يستهلك 17.7 غراما يوميا.

وفي المقابل، توصي المنظمة الدولية بتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 غرامات يوميا (حوالي ملعقة صغيرة) للحد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وتظهر الأرقام أن الأطعمة المصنعة مثل الخبز والجبن والأطعمة المعلبة تشكل مصدرا لحوالي 75% من استهلاك الملح، بينما يضاف 10-15% منه أثناء الطهي أو عند تناوله على المائدة.

ووفقًا لمسح مراكز الصحة الوطنية وفحص التغذية لعام 2015-2016، فإن 90% من الأطفال والمراهقين الذين تم استطلاعهم تجاوزوا المستوى الموصى به من الصوديوم لأعمارهم.

وتسلط هذه الإحصائيات الضوء على الأهمية الكبيرة للملح في نظامنا الغذائي اليومي. ولكن يبقى السؤال الأكثر تداولًا: هل يجب إضافة الملح إلى طعام الطفل لجعله أكثر قبولا من حيث المذاق؟ أم أن تأجيل ذلك هو الخيار الأفضل لضمان صحته ونموه السليم؟ وكيف يمكننا تجنب خطر "الملح الخفي" في وجباتهم؟

خطر استهلاك السكر في وجبات الأطفال

على الرغم من أن الملح مركب يحتاجه جميع البشر في نظامهم الغذائي، إلا أن الأطفال يجب ألا يتناولوا كميات كبيرة منه لأن كُلاهم النامية لا تستطيع معالجة كميات كبيرة منه.

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ويمكن أن يؤدي إعطاء طفلك كميات كبيرة من الملح بمرور الوقت إلى مشاكل صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم. وفي حالات نادرة وشديدة، قد ينتهي الأمر بطفل -تناول كمية كبيرة من الملح- في غرفة الطوارئ.

كما أن الإفراط في تناول الملح -خلال فترة الطفولة- قد يؤدي أيضا إلى تعزيز التفضيل الدائم للأطعمة المالحة.

ما مقدار الملح الآمن؟

يعد الصوديوم، المكون الأساسي في ملح الطعام، عنصرا غذائيا ضروريا يحتاجه الجميع، بمن فيهم الأطفال. ومع ذلك، فإن احتياج الأطفال للصوديوم يكون محدودا للغاية على النحو التالي:

الأطفال دون 6 أشهر: يحصلون على احتياجاتهم اليومية من الصوديوم من حليب الأم أو الحليب الصناعي.

الأطفال بين 7-12 شهرا: يمكنهم تلبية احتياجاتهم من الصوديوم من خلال الحليب وبعض الأطعمة الطبيعية غير المجهزة. لذلك، يوصي الخبراء بعدم إضافة الملح إلى طعام الأطفال خلال أول 12 شهرًا.

بعد عمر السنة، تتفاوت التوصيات قليلا، في أوروبا: 1100 مليغرام من الصوديوم يوميا (حوالي نصف ملعقة صغيرة من الملح) بينما تقدر الكمية في الولايات المتحدة بـ800 مليغرام يوميًا (حوالي 0.4 ملعقة صغيرة).

وتوصي جمعية القلب الأميركية بألا تزيد كمية الملح اليومية على 2.300 مليغرام (حوالي ملعقة صغيرة) لمن هم فوق 14 عامًا، وبكميات أقل للأطفال الأصغر سنًا.

كيف تعرف أن طفلك تناول كمية زائدة من الملح؟

إذا تناول طفلك وجبة مالحة جدا، فقد يبدو أكثر عطشا من المعتاد، ولكن في بعض الحالات النادرة والشديدة قد يصاب بحالة فرط صوديوم الدم، حيث ترتفع مستويات الصوديوم في الدم بشكل كبير، مما يؤدي إلى التهيج والنعاس.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعاني واحد من كل 10 أطفال من ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد خطر إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية على المدى البعيد. وعلى الرغم من أن الصوديوم عنصر ضروري لوظائف الجسم، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

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ويؤكد الدكتوران دانيال موريلو وتامي برادي، من مستشفى جونز هوبكنز للأطفال، أهمية مراقبة النظام الغذائي للأطفال وعلاماتهم الحيوية، وخاصة ضغط الدم.

وقد أصبح ارتفاع ضغط الدم، الذي كان يُعتبر مشكلة شائعة لدى البالغين، يُلاحظ بشكل متزايد عند الأطفال، حيث يؤدي إلى زيادة الجهد على القلب والأعضاء. ومع ذلك، يمكن للعائلات تقليل هذا الخطر عبر خطوات بسيطة:

الفحوصات الدورية.

تناول أطعمة صحية للقلب.

الحفاظ على وزن صحي.

تقليل استهلاك الملح.

الملح الخفي بوجبات الأطفال اليومية

يوصي أطباء في جامعة جونز هوبكنز الأطفال بالانتباه إلى كميات الملح الخفية الموجودة في بعض الأطعمة المفضلة لديهم، بما في ذلك:

اللحوم الباردة/الساندويتشات (28 غراما من شرائح السلامي، الديك الرومي المدخن يحتوي على 200-400 مليغرام من الصوديوم.

(28 غراما من شرائح السلامي، الديك الرومي المدخن يحتوي على 200-400 مليغرام من الصوديوم. النودلز الفورية (مع التوابل المرفقة، قد تحتوي على حوالي 800-1.200 مليغرام من الصوديوم. وبعض الأنواع قد تصل إلى 1.800 مليغرام إذا أُضيف كامل محتوى عبوة التوابل).

(مع التوابل المرفقة، قد تحتوي على حوالي 800-1.200 مليغرام من الصوديوم. وبعض الأنواع قد تصل إلى 1.800 مليغرام إذا أُضيف كامل محتوى عبوة التوابل). النودلز بدون التوابل: النودلز نفسها (بدون التوابل المرفقة) تحتوي عادةً على حوالي 50-100 مليغرام من الصوديوم لكل وجبة (حوالي 85 غراما).

خلطات بان كيك/ خلطات الخبز (حصة واحدة (1/3 كوب تقريبا من الخليط): 300-500 مليغرام من الصوديوم لكل قطعة، دون احتساب الإضافات مثل الزبدة أو الشراب.

(حصة واحدة (1/3 كوب تقريبا من الخليط): 300-500 مليغرام من الصوديوم لكل قطعة، دون احتساب الإضافات مثل الزبدة أو الشراب. مشروبات القهوة حتى المحلاة منها (150-300 مليغرام من الصوديوم في الكوب)

حتى المحلاة منها (150-300 مليغرام من الصوديوم في الكوب) مشروبات الطاقة (355 مليغرام) تحتوي على 200-350 مليغراما من الصوديوم).

(355 مليغرام) تحتوي على 200-350 مليغراما من الصوديوم). رقائق البطاطس/المقرمشات (حصة واحدة (28 غراما): 150-300 مليغرام من الصوديوم).

(حصة واحدة (28 غراما): 150-300 مليغرام من الصوديوم). البيتزا (تحتوي شريحة متوسطة الحجم (حوالي 100-150 غرامًا) على 500-700 مليغرام من الصوديوم، وقد تزيد إذا كانت تحتوي على إضافات مثل اللحوم المصنعة أو الجبن.

(تحتوي شريحة متوسطة الحجم (حوالي 100-150 غرامًا) على 500-700 مليغرام من الصوديوم، وقد تزيد إذا كانت تحتوي على إضافات مثل اللحوم المصنعة أو الجبن. الشوربة (كوب واحد 240 مليغراما) قد يحتوي على 600-1000 مليغرام من الصوديوم، خصوصًا الشوربات الجاهزة والمعلبة.

(كوب واحد 240 مليغراما) قد يحتوي على 600-1000 مليغرام من الصوديوم، خصوصًا الشوربات الجاهزة والمعلبة. الأطعمة المجمدة (وجبة واحدة مجمدة (مثل اللازانيا أو الدجاج المقرمش) تحتوي عادةً على 700-1500 مليغرام من الصوديوم).

(وجبة واحدة مجمدة (مثل اللازانيا أو الدجاج المقرمش) تحتوي عادةً على 700-1500 مليغرام من الصوديوم). وجبة الأطفال الجاهزة تحتوي على حوالي 300-600 مليغرام من الصوديوم. وقد تكون بعض الأنواع أعلى في الصوديوم إذا كانت تحتوي على مكونات معالجة.

تحتوي على حوالي 300-600 مليغرام من الصوديوم. وقد تكون بعض الأنواع أعلى في الصوديوم إذا كانت تحتوي على مكونات معالجة. قطعة واحدة من البسكويت تحتوي على 100-200 مليغرام من الصوديوم، ويزداد المحتوى في الأنواع المالحة.

تحتوي على 100-200 مليغرام من الصوديوم، ويزداد المحتوى في الأنواع المالحة. ساندويش كامل يحتوي على اللحم البارد والخبز والصلصات: 800-1.500 مليغرام.

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وفي السنوات الأخيرة، اتجهت بعض شركات المنتجات الغذائية إلى إنتاج أغذية منخفضة الصوديوم للحد من مشكلة الإفراط في تناوله.

طرق تقليل كمية الملح في غذاء طفلك

اختاري الأطعمة الطازجة بدلا من المصنعة.

اشطفي الأطعمة المعلبة مثل الفاصوليا والخضراوات لتقليل محتواها من الصوديوم.

استخدمي الأعشاب والتوابل بدلاً من الملح عند تحضير وجبات الأسرة.

قارني بين الملصقات الغذائية لاختيار خيارات منخفضة الصوديوم.

أطعمة منخفضة الأملاح يمكن تقديمها لطفلك

يمكن منح طفلك أطعمة صحية تحتوي طبيعيًا على كميات منخفضة من الملح، مثل:

الفواكه

الخضراوات والسلطات

اللحوم الطازجة

الدواجن والأسماك الطازجة

البيض

البقوليات (مثل العدس والحمص)

الحليب المعتاد

ويحتوي الجبن على نسبة عالية من الملح، لكنه مصدر جيد للكالسيوم والبروتين في غذاء الطفل. لذلك لا تستخدميه بشكل متكرر في طعام طفلك اليومي، وعند استخدامه يجب أن تكون الكميات محدودة ومن الأنواع الخفيفة مثل الشيدر الخفيف، الموزاريلا الطازجة، أو الإمنتال أو أنواع الجبن الأبيض منخفض الملح.

وسواء كانت الفواكه والخضراوات طازجة أو معلبة أو مجمدة، لا يهم طالما أنها خالية من الملح أو السكر المضاف. لكن تأكدي دائما من قراءة الملصقات الغذائية لبعض الخضراوات المعلبة التي قد تحتوي على ملح مضاف.