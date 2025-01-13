تمنح الدفء والطاقة.. أطباق الشتاء الشعبية من أكثر الدول برودة

في بلدان تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، تلجأ الشعوب منذ القدم إلى ابتكار طرق مبتكرة لمواجهة قسوة الشتاء القارس. ومن بين هذه الابتكارات التي تستحق الإشادة، تأتي الأطباق الشعبية الغنية بالدفء والطاقة. فقد عرفت الشعوب في أكثر دول العالم برودة أسرار الطبيعة والمكونات المحلية لتحضير وجبات تمنح أجسامهم الطاقة والحرارة اللازمة للبقاء نشطين في ظروف مناخية صعبة.

أكثر دول العالم برودة

تعد روسيا من أبرد البلدان في العالم وتتمتع بدرجات حرارة منخفضة للغاية، خصوصًا في الشتاء، حيث تسجل بعض المناطق درجات حرارة أقل من -60 درجة مئوية في الشتاء، خاصة في سيبيريا.

وتشهد كندا درجات حرارة منخفضة في مناطق مثل يوكون ونونو، حيث تصل درجات الحرارة في الشتاء إلى -40 درجة مئوية أو أكثر. وتتمتع غرينلاند بمناخ قطبي قارس البرودة، مع درجات حرارة شتوية تتراوح بين -30 و-40 درجة مئوية.

بينما تسجل فنلندا درجات حرارة شديدة البرودة شتاء، حيث تصل درجات الحرارة إلى -40 درجة مئوية، وتقع مناطق النرويج الشمالية بالدائرة القطبية مما يجعلها عرضة لدرجات حرارة منخفضة للغاية قد تصل إلى -40 درجة مئوية.

فماذا تأكل شعوب هذه البلدان في الشتاء للتغلب على برودة الطقس ولمنحهم الطاقة للقيام بمهامهم اليومية؟

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روسيا

يُعد فصل الشتاء في روسيا قاسيا وطويلا، لذا تتميز المائدة الروسية بأطباق دافئة ومشبعة تساعد الجسم على تحمل البرد، مثل الأطباق التالية:

بورش (Borscht)

قد يعرف في بعض الدول باسم "حساء البنجر" (الشمندر). ويتميّز بلونه الأحمر القوي ونكهته الحامضة قليلا. وعادة ما يقدم مع القشدة الحامضة والبقدونس أو الشبت.

بيلاف (Plov)

طبق أرز شهي يُطهى مع اللحم (عادة لحم الغنم) والبصل والجزر والتوابل مثل الكمون والكزبرة.

بلميني (Pelmeni)

كرات عجين روسية تقليدية محشوة باللحم المفروم، وتعد من أشهر أطباق المطبخ هناك وخاصة في سيبيريا. وتوجد أطباق مشابهة للبلميني في ثقافات مختلفة حول العالم، وإن اختلفت أسماؤها وطريقة تحضيرها وتتبيلها قليلا. وفيما يلي بعض أشهر الأسماء لكرات العجين المحشوة في بلدان أخرى:

مثل "ڤارينكي" في أوكرانيا، لكن الحشوة قد تكون لحما أو بطاطس أو جبنا أو فواكه (كالعنبية والتوت) وتقدم غالبا مع القشدة الحامضة. و"بيروجي" في بولندا، والتي تتنوّع حشواتها بين البطاطس المهروسة والجبن القريش واللحم المفروم والملفوف والفطر، وتقدّم مع القشدة الحامضة أو البصل المكرمل.

وتسمى "جيوزا" في اليابان، وهي وصفة مستوحاة من الجياوزي الصينية، لكنها أصبحت طبقا يابانيا شهيرا. وتتميز بعجينة رقيقة وحشوة من اللحم والخضار (كالكرنب والثوم) وتطهى بالقلي الخفيف من جهة ثم تبخّر حتى تنضج.

وتشبه هذه الوصفة أيضا الـ"مانتي" في تركيا وآسيا الوسطى، التي تُحشى باللحم والبصل وتتبل جيدًا، ثم تطهى على البخار أو تسلق. وعادة تقدم مع اللبن (الزبادي) المتبل أو صلصة الطماطم.

كندا

خبز البانانك (Bannock)

خبز بسيط من دقيق القمح يُطهى على النار أو يخبز. وسبب الشهرة في الشتاء أنه كان طعاما شائعا لدى السكان الأصليين ويُقدّم ساخنا مع الزبدة أو المربى.

بوتين (Poutine)

طبق شعبي كندي يتكون من بطاطس مقلية مغطاة بالكوردس "Curds" (جبن الحليب المتخثر) مع صلصة المرق الساخنة. وتعد وجبة دسمة وساخنة تمد الجسم بالطاقة وتعتبر مثالية للأيام الباردة.

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تورتيير (Tourtière)

فطيرة لحم تقليدية محشوة بلحم مفروم مع توابل عطرية. ويتم إعدادها بشكل خاص خلال موسم الأعياد وتُعتبر وجبة شتوية مغذية ودافئة.

غرينلاند

سوب العظام (Suaasat)

حساء دافئ تقليدي يحضر باستخدام لحم الحيتان مع مكونات بسيطة مثل البصل والبطاطس والشعير. يعد هذا الحساء وجبة مغذية ومثالية لتدفئة الجسم في الشتاء القطبي.

ماتاك (Muktuk)

وجبة تقليدية تتكون من قطع جلد الحوت مع طبقة من الدهون. وتؤكل نيئة للحصول على طعمها الأصلي، أو تُقلى لإضافة نكهة مقرمشة ودهنية.

فيش آند سبودس (Fish and Spuds)

وجبة سمك طازج مشوي، ويُقدم مع البطاطس المهروسة وصلصة كريمية غنية. وسبودس كلمة عامية تستخدم للإشارة إلى البطاطس، وغالبا ما تكون مهروسة أو مقلية.

هانجيكوت

تعني "اللحم المعلق" باللغة الآيسلندية، وهي وجبة تقليدية تتكون من لحم الغنم المدخن وتُعتبر من أشهر الأطباق الشتوية هناك خاصة خلال المناسبات مثل عيد الميلاد.

وتتميز بنكهتها المدخنة العميقة والمالحة قليلا، مما يجعلها وجبة مثالية لفصل الشتاء. وتقدّم عادة مع مكونات جانبية غنية تجعلها متكاملة ومشبعة.

النرويج

راكليت ولوتيفيسك

راكليت هو جبن نرويجي يذاب ويسكب فوق البطاطس والخضراوات، كوجبة شتوية مثالية.

فنلندا

حساء السلمون (Lohikeitto)

شوربة كريمية تقليدية من فنلندا تعتمد على السلمون الطازج مع البطاطس والشبت، وتُعد وجبة دافئة وخفيفة تناسب فصل الشتاء.

وفي مواجهة شتاء العالم القارس، تبرز الأطباق الشتوية كتعبير عن إبداع الشعوب في التكيف مع البرودة الشديدة وتلبية احتياجاتهم من الدفء والطاقة.

إن هذه الأطعمة ليست فقط وسيلة للبقاء في الشتاء القاسي، لكنها أيضا تعكس قيم المشاركة والدفء الاجتماعي أوقات البرد. فهي تجمع بين المذاق اللذيذ والذكريات العائلية، لتجعل من كل وجبة تجربة متكاملة تعزز الترابط وتبث الدفء.